Ya están mirando costos adicionales por los protocolos sanitarios tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz de cara a la próxima temporada 2021. El protagonista y productor Nicolás Vázquez, quien suspendió la gira que tenía con “Una semana nada más”, le pone todas las fichas a Mar del Plata. Va a debutar en el teatro Tronador, con el mismo elenco: él, Flor Vigna y Benjamín Rojas dirigidos por Mariano Demaría. Aun con límites de aforo, en esa cantidad de intérpretes termina siendo negocio, ya que son pocos y todes se cuidan en sus respectivas “burbujas”. Eso sí, buscarán casas en La Feliz donde instalarse.

***

En El Trece están diseñando la estrategia de lanzamiento en conjunto de los dos nuevos programas vespertinos que esperan fortalezcan el rating siempre esquivo en esas franjas. La idea de Adrián Suar, firme a cargo de la programación, es que salga el reality que conduce Darío Barassi, “100 argentinos dicen”, el mismo lunes que el magazine “Mujeres”, con el trío Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Claudia Fontán. Lo que todavía no tienen claro es el horario en que irá cada programa, que si llegan estarían en el aire el lunes 24 de agosto. En tanto, ya se empezó a grabar con Barassi y las tres familias “burbujas”, dos programas por día, tres veces por semana. Y es que lleva tiempo desinfectar todos los espacios y garantizar el no contagio.

***

Les llevó varios días lograr que desde el exterior Viacom le permita a Marley moverse por la ciudad para el programa “Por el mundo, en casa”. Y es que el protocolo sanitario de la multinacional exige todos los permisos. Luego de un tiempo, el próximo es el primer domingo que sale de su casa y junto con Belén Francese irán en búsqueda de la mejor milanesa de Buenos Aires. Con las correspondientes medidas de seguridad, irán por los restó convertidos ahora en delivery comiéndose las milanesas y dando su veredicto. Y en el menú, el ciclo de Marley incluye los viajes con Juana Viale, Pampita y Tini Stoessel.

***

Por suerte para Rocío Marengo, pudo quedarse en su domicilio al habilitársele a Marley la salida por Buenos Aires. Sucede que la ¿modelo, conductora, mediática? vive con su pareja Eduardo Fort, hermano de Ricardo, quien es persona de riesgo y tiene mucho miedo de moverse o que lo haga su novia, con el virus en tan alta escala. Tanto es así que la Marengo arregló con la producción de la final del “MasterChef Celebrities” de Chile para hacerla desde aquí, vía Zoom, dentro de 15 días. Y es que quedó finalista del concurso, pero no viaja. Al parecer, el Covid de varios de la farándula -Nicole, Andy, Coco, Lizy, entre otros- generó mucho temor.

***

Tras el escándalo de Valeria Lynch y Patricia Sosa por el tema del streaming, hay que señalar que la trampa sin solución es que la conectividad actual no permite tantos ingresos en el mismo momento para ver los shows. Se podrá comprobar mañana, donde compiten Martín Bossi, que tendrá a Juana Viale de invitada y lleva vendidos cerca de 3.000 localidades a $660, en el mismo horario del frustrado de la Lynch “Te espero en casa”, y el de Alfredo Casero, que va por Plateanet con Fabio Alberti de invitado. saludable en esta “nueva normalidad” del negocio teatral que pusieran límites para que no colapse. Se congela la imagen o no permite el ingreso. Complicado.

***

Confirmado el atraso de “El marginal IV” para enero de 2021, quien quiere hacer el casting para el cual habló con el productor Pablo Culell es el chico Alex Caniggia. Pasándola mal -por momentos, obvio-, con su novia Macarena en Hudson, estaría dispuesto a correr los riesgos e ir a que le tomen prueba de cámara. Él sí tiene permanente contacto con su mamá Mariana Nannis, pero no se habla con su padre, el Pájaro, hace meses. Y va a declarar a favor de Mariana en el juicio con el padre. Familia dividida.

***

Perlitas del fin de semana. El sábado en “El gran bartender”, que les funciona bastante bien, Inés de los Santos va a visitar a Rodrigo Guirao Díaz, actor de mucha suerte y con trabajos en Italia. Lo hará en su casa de Vicente López y entre martinis y charla, Rodrigo va a improvisar una canción en la guitarra. Y la otra perla es el gran Vicentico (un grande en serio en la música), que como parte de “Codo a codo” va a participar en “La peña de Morfi” con Gerardo Rozín y Jesica Cirio.

***

Hay mucha preocupación en la productora LaFlia por los problemas del “Cantando 2020”, programa con el que esperaban tener dos dígitos de rating. Pero más allá de la audiencia, tampoco funciona bien el jurado tras el escándalo entre Moria y Laurita Fernández (y antes tampoco había armonía). Dicho sea de paso, una cosa es para la diva ser jurado de Marcelo Tinelli y otra diferente sería serlo de Laurita. En tanto, nadie está dando por hecho que Marcelo salga al aire con el “Bailando 2020”, cuando se pensaba que al menos estaría el último trimestre del año. Hoy la situación da más para que no salga al aire que para que vuelva. De hecho, la larga lista de participantes se la está rebuscando como puede.

***

Esta tarde a las 16 habrá reunión vía Zoom de Aadet (Asociación de Empresarios Teatrales) para comunicarse con la infectóloga Florencia Cahn, una de las asesoras del gobierno en esta pandemia. Como es de imaginar, tiene que ver con el protocolo necesario en el caso de que puedan abrir las salas (no ahora, más adelante). El gobierno se ha portado muy bien con la gente del teatro a través de los ATP, y de los créditos que están otorgando para pasar estos meses.

***

Curiosidades del rating: los tres programas más vistos de cada canal del martes: en Telefé, “Jesús”, 13.4 puntos de promedio; “¿Y tú quién eres?”, 12.7, y “Alas rotas”, 12.4. En El Trece, “Bienvenidos a bordo”, 9.5; “ Cantando 2020”, 8.6, y “Telenoche”, 7.7. Luego Canal 9: “Bendita”, 5.6; “ Telenueve central”, 4.1, y “Telenueve al mediodía”, 3.5. Seguido por América con “Intrusos”, 2.8; “Polémica en el bar” e “Intratables”, 2.2. TV Pública tuvo a “En terapia”, 1.2, “Doce casas”, 0.8, y “Cocineros argentinos”, 0.7. Por último, Net TV: “Editando tele”, 1.2; “La niña” y “El cartel”, 0.9. El día lo ganó Telefé, 9.6; El Trece, 6.6; Canal 9, 2.9; América, 2.1, Net TV, 0.7, y TV Pública, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.