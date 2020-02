Nico Occhiato no quiere más problemas. Desde que se supo que comenzó a verse con su ex, Flor Vigna, que, según los dos, mantienen un vínculo sin etiquetas, trata de escapar de cualquier otro confl icto o rumor romántico que se le pueda atribuir. Por eso volvió muy selectivo con cualquier mujer con la que se lo pueda relacionar y evita sacarse algunas fotos en público si es que duda de las intenciones del que se las pide. Con toda la amabilidad posible, dice que no o pregunta sutilmente quién es el que le está pidiendo una selfie. Es que ser tan popular tiene su lado positivo, pero también acarrea demasiada exposición y el ex “Combate”, que quiere crecer en su carrera en la conducción, sabe que estar en medio de más escándalos no le es favorable.

***

El conductor Eduardo de la Puente, histórico de la radio Rock&Pop, donde ha participado en éxitos como “¿Cuál es?”, volvió a la emisora de sus amores tras algunos años de trabajo en otros espacios. Este 2020 lo encuentra compartiendo la conducción de “Clásico de clásicos” junto con la locutora Carla Ritrovato, otra famosa fi gura del dial que hizo su regreso. Y Eduardo está tan feliz con esta vuelta de hijo pródigo que hasta utiliza sus viejas armas de productor (antes también tenía esa labor, así como la de guionista) para proponer secciones que renueven el programa, e incluso acercó a algunos especialistas para que acompañen en esta nueva etapa.

***

A poquísimo tiempo de haberse casado, el amor se terminó entre Silvia Süller y Jacobo Winograd. La mediática pareja, que había anunciado su boda con bombos y platillos en lo que -vale decir- siempre fue una campaña de prensa más que un vínculo real, se separó, según ella, porque él no cumplía con sus deberes maritales ni en el campo físico ni en el espiritual. Cansada de no recibir amor -o atención de los medios quizás-, Süller dio por terminada la relación. Tal vez ahora se vengan las disputas por la separación, para seguir sumando escándalos y minutos de aire en cuanto programa sean invitados. ¡Ay, la fama!

***

No es la primera vez que Silvina Luna pega un portazo y anuncia que se retira del medio temporariamente. La impronta de ahora tiene que ver, aseguró, con sus ganas de ir a la facultad para hacer la carrera de psicología o la de fi losofía, porque no extraña la pantalla chica; de todos modos, de eso vive o ahorró para hacer un largo paréntesis. También cambió sus hábitos alimentarios: se volvió vegetariana, come frutas y verduras de estación y cuenta que los cambios se refl ejan en los estudios de laboratorio que se realiza periódicamente para sus chequeos médicos, sobre todo, por su problema renal.

***

Ayer se realizó el festival Buena Vibra con gran éxito de audiencia, en parte debido a que el artista principal de la noche fue Fito Páez, quien estuvo en horario central y como un “padre” de toda la nueva generación de músicos con los que compartió el sábado y de los amantes de la música que pagaron su entrada. Pero el cruce que algunos esperaban y no se dio fue el del cantante con su ex, Julia Mengolini, con quien mantuvo un noviazgo de varios años. La periodista estuvo todo el día trabajando en la transmisión del evento con la radio que dirige, Futurock. A pesar de estar a corta distancia y de la buena onda que le tiró Fito desde el escenario cuando terminaba su show, no hubo contacto, al menos en persona, entre los ex.

***

Barbie Vélez, quien aún no definió su participación en el “Bailando”, entrena a diario y visita a su nutricionista cada semana con el objetivo de mejorar su fi gura. Hasta el momento, la actriz lleva bajados ocho kilos, lo que es para ella todo un logro, ya que no le gusta cuidarse en las comidas y menos hacer actividad física. Desde mediados del año pasado la hija de Nazarena Vélez decidió cambiar su alimentación y llevar una vida más “fitness”. ¡Bien ahí!

***

Comenzó el rodaje de la segunda parte de “La Reina del Flow” en Colombia, con sus protagonistas, Carolina Ramírez y Carlos Torres. La ficción que se llevó el premio Emmy Internacional 2019 como “Mejor telenovela” en América Latina volverá con todo a la pantalla chica este año. Esta vez no serán 83 capítulos, como la primera entrega, sino menos episodios, ya que buscan adaptarla a un formato más tipo serie, algo que funciona muy bien por estos tiempos y rinde en materia de audiencia. Van por ahí...

***

Karol G es la artista del momento, tras su éxito “Tusa”, que grabó con la rapera estadounidense Nicki Minaj. Para aprovechar su momento de popularidad a nivel mundial, la joven colombiana de 29 años lanzó una gira por varios países, entre ellos, Argentina. Aquí se presentará en el mítico estadio Luna Park el próximo 13 de marzo. Las entradas ya se encuentran a la venta y van de 1.900 a 4.000 pesos. ¡Saladitas!

***

Blanca Suárez encontró rápido el amor tras su separación del actor Mario Casas. La española disfruta de su nueva relación con Javier Rey, quien es amigo de Miguel Ángel Silvestre (protagonista de “Velvet”), también ex pareja de la española. El flechazo entre los actores se dio en el set de filmación de la película “El verano que vivimos” y desde ese momento entablaron un vínculo amoroso que prefieren guardar en la intimidad. A Blanca no sólo le va bien en el amor, sino también en lo profesional, puesto que recientemente estrenó la última temporada de “Las chicas del cable” en Netflix y ya es todo un éxito. ¡Merecido!

***

El 21 de marzo será un día muy especial en la vida del diseñador Benito Fernández, ya que su hija Marina contraerá matrimonio con Gonzalo Zimmermann, en una fiesta que tiene pautada hora de comienzo -a las 16.30-, pero no de finalización. El elegante fiestón será en Baradero y promete buena música y sorpresas. ¡Desde aquí nuestras felicitaciones!