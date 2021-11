Muy satisfecha está Natalie Pérez por su carrera musical, que comenzó en 2018 y cuenta con dos discos grabados. La artista prefiere, a comparación de sus colegas, ir a paso lento y poder alcanzar, algún día, el éxito mundial con sus canciones y su talento. Tras más de un año alejada de los escenarios por la pandemia, la cantante comenzó una breve gira por el país. Este último fin de semana se presentó en Sala de las Artes en Rosario, Santa Fe, y se prepara, muy entusiasmada, para lucirse en el Hipódromo de Palermo el próximo 20 de noviembre.

***

Eleonora Cassano reveló que había sido convocada para participar en la primera y segunda temporada de “MasterChef Celebrity”. La bailarina contó que no aceptó la propuesta porque “no se imaginaba” como concursante del reality culinario, cuya tercera edición comienza esta noche, pero dejó la puerta abierta para que la vuelvan a llamar en un futuro. Distendida y muy segura de sí misma, Eleonora expresó en diálogo con Marcela Coronel en la radio que la cocina también es lo suyo, y que prepara deliciosos platos. Habrá que ver si la vuelven a convocar o si ya pasó su oportunidad.

***

Netflix anunció la miniserie sobre la vida delictiva de Griselda Blanco, la colombiana que creó uno de los carteles del narcotráfi co más conocidos de la historia, lo que la llevó a ser conocida como “la Viuda Negra”. La elegida para encarnar este papel será la actriz colombiana Sofía Vergara, radicada en Estados Unidos hace varios años, que también será la productora ejecutiva de este ambicioso proyecto. La ficción tendrá seis capítulos y su guion estará a cargo de Eric Newman. La plataforma de streaming tendría pensado estrenarla a mediados de 2022. Lluvia de biopics, y es que el género parece inagotable.

***

Felices y orgullosos están Facundo Arana y su mujer María Susini por el debut de su hija India, de 13 años, como modelo gráfi ca. La jovencita cumplió su sueño de posar para una marca de indumentaria juvenil y sus padres estuvieron allí para acompañarla. La pareja mostró, emocionada, en las redes sociales algunas imágenes de la primera sesión de fotos que realizó la adolescente y los usuarios la felicitaron por el comienzo de su carrera artística. A su corta edad, India Arana tiene decidido seguir los pasos de su madre y va por todo.

***

El fin de semana, Luciana Salazar festejó su cumpleaños número 41 rodeada de amigos y seres queridos. Entre los invitados famosos estuvieron Ana Rosenfeld -quien quedó viuda tras la muerte de su esposo Marcelo Frydlewski-, Lizy Tagliani, Marcelo Polino -amigo y padrino de su hija Matilda-, Gladys Florimonte y Martín Baclini, ex pareja de Cinthia Fernández. La exclusiva fiesta ambientada en tonos blanco y negro se llevó a cabo el sábado por la noche, pero la modelo sopló las velitas y pidió los tres deseos después de las cero horas, día de su natalicio.

***

Pico Mónaco y su esposa Diana Arnopoulos celebraron el baby shower de su bebé en camino. En medio de la fiesta, que se realizó en su mansión de Miami, los futuros papás comunicaron que su hijo se llamará Noah. Entre los invitados se encontraba la ex tenista Gabriela Sabatini, cuñada de Catherine Fulop, ya que es muy amiga de Pico. La modelo francesa de ascendencia griega lució un vestido corto de jean y se mostró espléndida, a dos meses de convertirse en madre.

***

Nada menos que 40 años de carrera celebra Miguel Ángel Cherutti, y para festejarlo será una de las grandes figuras de la temporada marplatense 2022. En el Teatro La Campana, el gran cómico e imitador presentará su show el 25 de diciembre y promete por supuesto sus mejores imitaciones pero también baile y rutinas de humor. La sala tiene una capacidad de casi 300 personas y todos sueñan con llenarla -si los protocolos sanitarios lo permiten- para tener un regreso pospandemia con todo. Pero antes, el 19, Cherutti se dará el gusto de realizar un concierto por primera vez junto a su hija Bianca, quien fuera participante de la última edición de “La Voz Argentina”, generando alguna polémica incluso por supuesto “acomodo”. Todo quedó atrás y el verano trae buenas noticias.

***

Para muchos es “el marido de Luisana Lopilato” pero lo cierto es que Michael Bublé es además un cantante muy groso a nivel internacional, y tiene hordas de fans y contratos millonarios. Como ya es un clásico de su carrera, el canadiense se apresta a presentar nuevo material navideño -¡así es, falta un mes y medio!- con el lanzamiento del videoclip “It’s beginning to look a lot like Christmas” (“Empieza a parecerse mucho a Navidad”). Recordemos que su álbum “Christmas” vendió más de 16 millones de unidades durante los últimos 10 años y supera los 4.000 millones de reproducciones en todo el mundo. Los éxitos no se tocan.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado 6 de noviembre fue “Podemos hablar”, 9.9; “Pasapalabra, especial famosos”, 8.1; “Los Simpson”, 6.2; “Cine 13 - Operación Huracán”, 5.9; “La noche de Mirtha”, 5.9; “Cine 13 - Escape a la Libertad”, 4.3; “Implacables”, 1.9; “Vivo para vos”, 1.8; “Pasión”, 1.6; “Secretos verdaderos”, 1.5; “América noticias”, 1.4; “Fútbol ATP: Colón vs. Platense”, 1.0. El día lo ganó Telefé con 6.8, mientras que el resto de los canales marcaron de promedio: El Trece, 4.5; América, 1.4; El Nueve, 1.4; TV Pública, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.