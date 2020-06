La pandemia, igual que a muchos, le trajo a Natalia Oreiro grandes complicaciones de agenda que tenía bajo contrato en el 2020. Una de ellas es la de la gira de varios meses por Rusia que debía cumplir, se suponía, antes de iniciar las grabaciones de “Santa Evita”. Ahora, con el parate general, que también la afecta en lo económico, por el local de ropa en Palermo cerrado y lo demás suspendido, privilegiará en cuanto se pueda poder interpretar a la abanderada de los humildes, Evita. Es su prioridad. La actriz cantante pasa la cuarentena con su marido, Ricardo Mollo, y su hijo, Merlín Atahualpa, en Capital Federal.

***

Hasta el día de hoy no hay fecha confirmada para el regreso del “Bailando 2020”. Tal como venimos contando, primero se habló del lunes 8, luego pasó al 15, y ahora sigue en veremos. Mientras tanto, en los estudios de La Corte se está avanzando en la escenografía, en función de las medidas sanitarias y el protocolo exigido, pero se ve difícil que puedan estar saliendo en el transcurso del mes de junio. De ahí que se frenaran los ensayos, por más que algunos de los convocados ensayan por su cuenta vía Skype, como Dalma Maradona, Charlotte Caniggia y Nico Occhiato, el campeón 2019 con su compañera Flor Jazmín Peña. Salir van a salir, el tema es cuándo. No depende sólo de Tinelli y su voluntad, como es obvio.

***

Muy cansada cursando los últimos días de su embarazo está Paula Chaves, quien ya tiene fecha en el Sanatorio Trinidad de San Isidro para recibir a Filipa, que será la bebé de Olivia y Baltazar. Su marido, Pedro Alfonso, la acompaña en todo momento para hacerle más liviana la cuarentena con los chicos, que quieren jugar todo el tiempo. La conductora de “El Gran Pastelero. Bake Off” verá este domingo en su casa el programa en el que saldrán a la luz los cuatro semifinalistas de entre los cinco que compiten: Agustina, Ángelo, Samantha, Agus y Damián. Como era de imaginar, todos comentaron el apoyo irrestricto de Marcelo Tinelli a su ex colaboradora de tantos años y al envío de Telefé. Uno de los participantes, Damián, cuenta con que Tinelli lo apoye en el próximo desafío.

***

Festejo doble para Marley y su llegada al medio siglo de vida con su adorado hijo Mirko. Al conductor le están organizando un cumpleaños acorde con la pandemia que estamos viviendo, con todas las medidas sanitarias que corresponden. Será en la casa de Humberto Tortonese, vecino de Pablo Echarri y Nancy Dupláa y de Miriam Lanzoni, y adonde se movilizarán la Negra Vernaci y, por supuesto, Marley y su equipo, encabezado por Fede. Habrá más sorpresas que están armando para el domingo próximo. Marley, hay que decirlo, es el más hábil en eso de generar dinero con publicidad. Lo hace muy bien.

***

Muchos actores y actrices que se han quedado sin ingresos miran con ansiedad lo que está sucediendo en España, donde están empezando a retomar grabaciones, como el caso de “Hierro” y de “Sky rojo”. Por ejemplo, la productora K&S, que va pasando de junio a julio, y ahora a agosto, “El reino”, dirigida por Marcelo Piñeyro. Así aguardan Nancy Dupláa, Diego Peretti -a quien también se le frustró la obra con Suar-, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán y el Chino Darín, entre otros. Creen que en agosto arrancarían con la producción y en septiembre retomarían donde dejaron las grabaciones. A Dios rogando...

***

Ayer cumplió años Iliana Calabró, quien se llevó a su mamá, Coca, a vivir con ella, porque la señora que la cuidaba tuvo que irse. Además, tuvo la alegría de que su hijo Stefano (quien convive con su ex, Rossi) se fuera a pasar el fin de semana con ella. Y recibió la llamada de Nico desde Trancoso, donde vive y trabaja en una posada divina, pero que, con el tema del coronavirus, la está sufriendo en cuanto a turistas. El contrato de Stefano termina en 15 días e Iliana está preocupada con el asunto. Pero el día de su cumple festejó con buena comida y buena bebida.

***

En El Trece no hay mucho ánimo de festejo, pese a que Lanata fue lo más visto del domingo. Sucede que las dificultades salariales con Pol-ka no se han resuelto, pese a la intimación del Ministerio de Trabajo, y enfrentan otro reclamo de la Asociación Argentina de Actores. Recordemos que se trata de más de 300 empleados, muchos de los cuales recibieron la parte que da el gobierno, pero no la empresarial. Están a la espera todo el elenco de “Separadas” -con actrices de primera línea como Celeste Cid, cuyos contratos finalizan el último día de julio- y el de “El Tigre Verón 2”, al que le deben desde la segunda quincena de marzo y no entró en la ayuda del Estado.

***

Se está reponiendo en La Mary de Punta del Este con mucho dolor Susana del golpe traicionero que tuvo en el codo y que la mantiene en reposo y en cuarentena. Al menos la alegró la noticia de que Telefé volverá a homenajearla con “30 años de risas juntos” este sábado, con nuevos sketchs y las mejores perlitas de su programa. En tanto, diremos que esta semana seguirá “Educando a Nina”, un alivio para los intérpretes, que pueden cobrar las repeticiones, salvo mañana, que va el tercer capítulo de “Los internacionales”. Por lo demás, van a mantener en Telefé la repetición dominical de “Avenida Brasil” y postergan la salida de “Floricienta”. Ganadores de mayo y con ventaja, se dan todos los lujos que quieren mientras el rating los acompañe.

***

Curiosidades del rating: final de mayo para Telefé con 7.8 puntos de promedio, y con la satisfacción de haber ganado todos los días en todas las franjas horarias. El domingo último lo más visto fue “PPT (Lanata)”, 12.5; compitió con Marley, 9.3, y con “Bake off”, 10.7; “Livin in América”, 1.9, y “Todo puede pasar”, 0.8. En el duelo “La Peña de Morfi”, 4.8, Juana Viale, 5.3; mientras que la repetición de “Avenida Brasil”, 7.8, le ganó a “Cine shampoo”, 6.2; Antes de mañana, 2.5; “Implacables”, 2.0, y “Que vuelvan los potreros”, 0.8. En Canal 9, “El Chavo”, 1.7, venció a Mauro, 1.5, y a “Cocineros argentinos”, 1.3. Sobre el final, “Resto del mundo”, 2.2, y la repetición de “Modo selfie”, 1.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.