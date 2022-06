Natalia Oreiro volverá a la pantalla de Telefe con un reality. Si bien todavía tienen que esperar que termine "La Voz Argentina", intentan cerrar todos los detalles del formato que tendrá el nombre de "El Cantante Enmascarado". Sin embargo, se habría encontrado con algunos problemas en la previa.

Según lo que informó La Pavada de Diario Crónica, a la señal se le está volviendo complejo encontrar famosos que estén dispuestos a acompañar a la reconocida actriz en su programa. Ya hubo varios "no", ya que la mayoría de los actores/actrices/mediáticos no cantan, ni bien ni mal, no lo hacen.

.

Y los que sí tienen el talento, están como Elena Roger, vendiendo todo para verla en "Piaf" en el Liceo, razón por la cual ni miras de ir. Tampoco aceptó Gastón Dalmau, y así, la lista se alarga con Martín Bossi, de manera que van a buscar entre los nuevos traperos o del Freestyle que son más complicados que los cantantes maduros.

Así como ocurrió en "PH (Podemos Hablar)", que tras la Rusherking tuvo una mejora en las mediciones de rating. Un ejemplo es la búsqueda de FMK, que finalmente estará el sábado 18 de junio, además del paso que tuvo María Becerra en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

Natalia Oreiro podría imitar al conductor para armar el equipo de "El Cantante Desenmascarado".