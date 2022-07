Talentoso y con habilidades varias, Jey Mammón estaría ideal en “El cantante enmascarado”, conducido por Natalia Oreiro, pero nada se arregló aún, como sí lo hizo Fátima Florez. De todas maneras al conductor le va muy bien en el Multitabarís con 6 funciones semanales y en Telefé, con “La Peña de Morfi”. Este domingo de larga duración espera al Chaqueño Palavecino, sumados a varios participantes de “La Voz Argentina”, Raúl Porchetto y Bruno Arias. Y el piano de Jey, claro.

Tal como adelantamos el domingo 17, comienzan las batallas en “La Voz” donde todo está permitido, al menos el robo de dos participantes de un equipo a otro. Y cantan en pareja, los dos mejores que vea su coach. Se fortalecen con el ingreso de nuevos coaches; Ricardo Montaner tendrá a su lado a un cantautor acorde a su edad, Alejandro Lerner, en tanto Soledad, la de Arequito, va con Diego Torres. Lali, como dijimos, tiene al líder de Conociendo Rusia, y ya grabaron todo hasta el 25 de julio. Hay idea de planificar musicales y se están barajando nombres; suena bien Diego Torres. Todavía tiene resto importante para bancar lo que viene. Marley termina con “La Voz” y vuelve a “Por el mundo mundial. Qatar”, aunque está verde.

Como decía Perón, “la única verdad es la realidad”. Así Claudia Villafañe mantiene intacto su vínculo con Jorge Taiana, más allá de las idas y vueltas propias de una relación tan larga. Mientras Claudia prepara con su empresa de catering la renovación de los votos matrimoniales de Dady Brieva y la Chipi, Taiana ensaya como actor para estrenar el lunes 8 de agosto en el teatro Del Pueblo la obra de Luis Sanz “Juguete alterado”. Además, Taiana sigue trabajando con Dady, y como dijimos, los Midachi no vuelven. Cada uno por su lado.

Instalada en el Enjoy, Julieta Nair Calvo viajó a Punta del Este con su bebé Valentino, con quien se muestra haciendo ejercicios, y su mamá, además de su pareja Andrés Rolando que va y viene del otro lado del río. Su madre se queda con el bebito cuando Julieta va a los ensayos con Susana, Grimau, David Masajnik y los dos artistas locales (uruguayos). La venta de “Piel de Judas” viene extraordinaria, al punto que están viendo si habilitan boletería de cara a las funciones, de hecho debutan el viernes 15 con tres, y para la semana siguiente ya sumaron el jueves 21. Con entradas de entre 60 y 100 dólares.

Ayer grabó en el Estudio Mayor Andy Kusnetzoff, quien no parece muy dispuesto a meterse en polémicas, y recibe las piedras sin dejar de dormir. Anticipamos a Juan Alberto Mateyko, Ruggero, Lourdes Sánchez, pero hay cambios, ahora va Martín Tetaz, Agustina Kampfer, ex

de Boudou y ex de Rial, que incluso fue a lo de Susana en esos tiempos de noviazgo con el conductor, y el sexto invitado en virtud del 9 de julio es Felipe Pigna. En teoría son los que irían, ya confirmados.

Se está grabando a pleno para Netflix la serie biográfica autorizada por Fito Páez -también productor- “El amor después del amor”. Vale decir que el rosarino está vendiendo todo en la gira de estos 30 años, como los 6 shows en el Movistar Arena, también en Córdoba, Estados Unidos y España. Enorme la repercusión. El chico que interpreta a Fito en la serie es el actor Ivo Hochman, Andy Chango es Charly, Micaela Riera interpreta a Fabiana Cantilo y el líder de El Kuelgue, Julián Kartun, es Luis Alberto Spinetta. También hay personajes anecdóticos, como el brasileño André Midani, quien le dio una gran mano a Fito con Warner Brasil, que va a actuar Jean Pierre Noher. Cada escena es vista por Páez, quien dice sí o no.

Está viajando a Córdoba Pepito Cibrián para ensayar su nuevo musical “Dorothy”, con elenco cordobés y apoyado por el gobierno provincial. Aquí, antes de irse, le mandó un WhatsApp cariñoso a Leonor Benedetto por su texto en Instagram donde defiende las decisiones de Pepe y fustiga el debate que propuso Georgina Barbarossa “por un punto de rating”. Dicho sea de paso, Cibrián no está ni cerca de perdonarla porque, asegura, sabe muchas cosas de la vida de la animadora y jamás las pondría a debate. Tiene razón.

Semana caliente le tocó a Alejandro Fantino con “Animales sueltos” con todos los líos vividos en el país. El conductor tuvo una buena noticia cuando logró el ok a su solicitud de registro de la marca “Pará pará pará pará” que había presentado Epunis SRL en la clase 38 (larga lista de servicios relacionados con la comunicación, la radiodifusión y la televisación). El 13 de junio de 2022 bajo Nº3.293.866 le dijeron que es suya. Eso significa que nadie podrá usar esa frase sin pagarle a Fantino o exponerse a un litigio. Fantino y sus socios tienen la exclusividad para usar esa muletilla que popularizó el periodista con entrevistados, panelistas, o el exabrupto con sus productores. Que de ahí nació.

Cualquiera que siga a Miguel Ángel Solá en su Facebook sabrá el desaguisado cometido por el Ministerio de Cultura porteño que tiene a su cargo la gestión de los premios a la cultura y sus subsidios. Al parecer tanto Solá como Oscar Martínez serían beneficiarios, y ahora ambos, por ley, tendrán que acreditar en los meses de junio y diciembre su supervivencia desde España, donde residen. El tema es que le mandaron a Solá la carta para Martínez, les contestó, e increíblemente lo llamaron “Sr. Bustos”, pidiéndole además le haga de mensajero o “algún dato de contacto del Sr. Oscar Martínez”. Es un trámite además muy engorroso para poder cobrarlo, de manera que todo quedó en agua de borrajas.

Curiosidades del rating: lo más visto del martes “La Voz”, 14.0 puntos de promedio; “El hotel de los famosos”, 8.9; “LPA”, 1.6; “La hora exacta”, 1.1; “El señor de los cielos”, 0.6; “Noche de mente”, 0.4, y “En nombre del honor”, 0.1. Se mantiene imbatible “Telefé noticias”,10.2, frente a “Telenoche”, 6.3, lo mismo para “Ariel en su salsa”, 6.6, versus “Socios del espectáculo”, 4.3. En cuanto al séptimo canal, Bravo TV, tuvo un máximo de 0.4 con “Querer sin límites”. Y la TV Pública, “Cocineros argentinos”, 1.3. Telefé ganó el día con 9.2 puntos con ventaja de 2.6 sobre El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.