Natalia Denegri hace años que está radicada en Miami y su trabajo como productora audiovisual le ha valido varios reconocimientos, entre ellos los cinco premios Emmy con los que fue galordonada junto a su equipo de trabajo.

.

La exmediáctica que realiza eventos solidarios a través del programa "Corazones guerreros", agradeció a sus seguidores en Instagram con unas emotivas palabras: "No me entra la felicidad en el cuerpo, gracias a todos por el apoyo que me impulsa a ir siempre por más".

Según informó La Pavada del Diario Crónica, muy atrás en su vida quedaron los escándalos televisivos que protagonizó con Samanta Farjat, una etapa oscura que siempre prefiere olvidar porque cree que "nadie puede limitar los sueños", y evidentemente los suyos, desde hace varios años, son realidad como productora, conductora y mamá.

Sus documentales están principalmente enfocados en la causa venezolana y en mostrar como es la realidad que se vive en ese país. Con estas nuevas estatuillas, entre las que obtuvo las categorías "Mejor Documental de Interés Humano y “Preocupación Social”, la productora ya suma un total de 22 premios en su carrera.