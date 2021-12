Natalia Denegri hace años que está radicada en Miami y su trabajo como productora audiovisual le ha valido varios reconocimientos, entre ellos los cinco premios Emmy con los que fue galordonada junto a su equipo de trabajo.

La exmediáctica que realiza eventos solidarios a través del programa "Corazones guerreros", agradeció a sus seguidores en Instagram con unas emotivas palabras: "No me entra la felicidad en el cuerpo, gracias a todos por el apoyo que me impulsa a ir siempre por más".

Según informó La Pavada del Diario Crónica, sus sueños en la actualidad, en realidad desde hace varios años, son su desarrollo como productora, conductora y mamá. Ya dejó en claro que se destaca allí y los galardones lo demuestran.

Sus documentales están principalmente enfocados en la causa venezolana y en mostrar como es la realidad que se vive en ese país. Con estas nuevas estatuillas, entre las que obtuvo las categorías "Mejor Documental de Interés Humano y “Preocupación Social”, la productora ya suma un total de 22 premios en su carrera.