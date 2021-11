Feliz está Moria Casán tras firmar su contrato laboral con El Nueve. La actriz y conductora regresa a la pantalla chica con su propio programa nocturno en dicho canal. El ciclo se llamará “La noche de Moria” y se emitirá de lunes a viernes a las 23. Aunque la fecha de debut todavía no esté confirmada, infidentes que nunca faltan aseguran que sería en la primera semana de diciembre y que contará con entrevistas y noticias del espectáculo. ¡Desde acá le deseamos muchos éxitos!

***

Esta semana en “Por el mundo”, Marley y Mirko visitan Orlando junto a Stefi Roitman. Recorrerán los parques más famosos en un viaje a pura risa y diversión. Finalmente, en la puja entre Marley e Iván de Pineda, el que quedó al frente del exitoso programa es el papá de Mirko y es lógico ya que la mayoría de las figuras que aceptan viajar tiene muy buena relación con él, como Moria Casán y Vicky Xipolitakis.

***

Este sábado los amantes de Astor Piazzolla tienen una cita imperdible. En el Teatro Coliseo se dará el espectáculo “Piazzolla futuro”, un evento de primera, dirigido por Julio Bocca y Victoria Balanza, con danza y músicos en vivo recreando la obra del maestro. Juan Carlos Baglietto tendrá una participación especial y la dirección musical estará a cargo de Lito Vitale. La presentadora del acto será Mariana Fabbiani, a quien hace rato no la vemos en público. Un verdadero lujo que se da en el marco del saludo de fin de año que realiza el cónsul general de Italia en Buenos Aires y, lo más importante: el acceso es gratuito hasta agotar capacidad de sala. Se pueden retirar las entradas en la boletería del Teatro Coliseo a partir de mañana. Y para los que no puedan asistir, se podrá ver el show vía streaming días después.

***

Hoy cumple años Eugenia Tobal, feliz mamá y actriz que también se desenvuelve bien en la conducción. No pudo darse el doble gusto de debutar con “Hogar dulce hogar” esta semana en El Trece como estaba previsto, lo cual sería un grato regalo de cumpleaños, pero no desespera. Aunque el canal todavía no confirmó fecha, lo más lógico es que suceda tras el final de “ShowMatch. La Academia”, que será el 10 de diciembre, así hay algo de espacio en una grilla de programación muy poblada. Con el verano varios programas se toman una pausa, y entonces será el momento de Tobal, cuyo ciclo también está producido por LaFlia y tendrá un formato de competencia en el que cada semana se enfrentarán equipos de cuatro personas en desafíos manuales que irán variando periódicamente.

***

Totalmente reactivada la industria del cine, ya hay fecha de estreno para la esperada nueva película de Ariel Winograd, realizador de la galardonada “El robo del siglo”. El próximo 13 de enero de 2022 llegará “Hoy se arregla el mundo”, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Benjamín Otero y Charo López, producida por Patagonik. El elenco se completa con Luis Luque, Martín Piroyansky, Soledad Silveyra, Gerardo Romano, Gabriel Corrado y la participación especial de Natalia Oreiro y Diego Peretti. El tándem integrado por Winograd, el productor Juan Vera y el guionista Mariano Vera concluye así la trilogía sobre padres e hijos iniciada con “Mamá se fue de viaje” y “Sin hijos”. Una máquina de hacer éxitos.

***

La polémica entre Wanda Nara y Eugenia “China” Suárez continúa y ahora más que nunca ya que ambas hicieron sus descargos en distintas plataformas de streaming a cambio de un elevado cachet en dólares. La empresaria cosmética fue apoyada por muchas famosas que sintieron empatía al verla en su rol de “víctima”, mientras que a la actriz las únicas que la bancan, hasta el día de hoy, son sus ex compañeras de “Casi Ángeles”, Mery del Cerro y Candela Vetrano. Las artistas evitan hablar del escándalo, pero remarcan que lo sucedido no dañó la amistad que mantienen hace largo tiempo con ella.

***

Dolor y conmoción en Latinoamérica por la muerte del actor Sebastián Boscán, reconocido por su papel de Leandro en la exitosa tira colombiana “Pasión de Gavilanes”. El artista falleció tras luchar contra un cáncer de estómago. En plenas grabaciones de la segunda temporada de la ficción, la noticia golpeó fuerte a sus ex compañeros y se mostraron muy angustiados en sus redes sociales, donde le dedicaron unas sentidas palabras. Hasta siempre.

***

Jaco, de once años, uno de los mellizos de María Susini y Facundo Arana, tiene un talento musical especial y lo demuestra frente al piano. Moro, su hermano, también tiene habilidades e India, la mayor, de 13, es fanática de los deportes extremos como sus padres. Lo cierto es que conforman una familia donde siempre tienen una actividad para compartir en todas las estaciones del año porque también les encanta esquiar.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo 28 de noviembre fue “Masterchef Celebrity 3 - gala de eliminación”, 17.7; “ViajeChef”, 10.7; “Trato hecho”, 10.1; “Periodismo para todos”, 8.6; “100 argentinos dicen”, 7.9; “Almorzando con Mirtha Legrand”, 5.8; “Implacables”, 2.9; “Debo decir”, 2.2; “Vivo para vos”, 2; “El show de los escandalones”, 1.3; “Secretos verdaderos, especial”, 1.3; “¡Es domingo! Estamos a tiempo”, 1.2; “La fi nal de TC”, 1.1. El día lo ganó Telefé con 8.7 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 5.4; El Nueve, 1.5; América, 1.4; TV Pública, 0.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.