Van completando el elenco que acompañará a Flor Peña en “Flor de equipo”, el magazine matutino que comenzaría el lunes 19 (en potencial) a las 9.30 por Telefé. A los nombres que dimos, Jorgelina Aruzzi irá tres veces por semana y por Zoom; debemos decir que Campi (atravesando el Covid), si Dios quiere, se va a recuperar pronto para sumarse a la comedia con Peña, y Paulo Kablan se ocupará de la actualidad y policiales. La Albinoni, convocada por el productor Levrino, eligió quedarse en el “Cantando 2020”, y hará el trío con Laura Miller y seguirá con los homenajes.

***

Según parece, nuestras dos divas ausentes de la televisión tienen sus problemas con la dentadura. Susana se tuvo que venir en aquel momento para ver a su dentista, y ahora Mirtha, con todos los cuidados, directo de su piso al auto, fue a su odontólogo. Desde que arrancó la cuarentena que no salió ni al balcón, pero se animó a ir a ver al facultativo, y confesó que SE sintió “rarísima”. Pero salió, que es lo importante.

***

Ayer se vio el primer trailer de “MasterChef Celebrity”, de 12 minutos, con el conductor Santiago del Moro en acción, igual que los jurados y cada uno de los 16 participantes. Toda una revelación resulta la infl uencer Belu Lucius, experta en milanesa a la napolitana (trabajó en un restó), quien se hizo gran amiga de Claudia Villafañe. Diremos que Belu está sola, ya que su marido Javier Ortega Desio, jugador de rugby de Los Pumas, ya está en Australia, donde tiene que jugar en medio de una gira. La mamá de Belu, Silvia, que se recuperó del Covid-19, se queda a cuidar a sus dos nietos, mientras la infl uencer va a cocinar a Martínez. Otra que tiene su gran amiga es Iliana Calabró con Patricia Sosa, a quien acompañó tras el accidente de su marido Mediavilla. Es que viajaron juntas a República Dominicana.

***

Ayer en el DF se retomó la grabación de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, con elenco que protagoniza Diego Boneta, Camila Soldi, Juanpa Zurita, Macarena Achaga (argentina) en la piel de Michele Salas, y los argentinos César Bordón ( Hugo López) y César Santana (McCluskey), entre otros. Desde hace dos semanas fueron llegando los actores y actrices, fi rmando sus contratos de confi dencialidad, y como es de imaginar sometidos a los protocolos estrictos de sanidad. Le hacen a cada intérprete un PCR por semana, el catering es individual y hay escenas que se modifi can para que no exista cercanía. Netfl ix anunció que podrá verse en 2021, pero recién comienza el periplo, ya que grabarán en Acapulco, Miami y varias locaciones que están preparando.

***

Todavía no se fi rmó el contrato entre el director José María Muscari y Nito Artaza, pero está muy avanzado el proyecto de llevar “Sex virtual” a La Rural. Como se sabe, el cómico y ex senador arrendó el espacio donde caben 127 autos que pagan $1.300 cada uno y está armando una programación acorde. Arranca con su espectáculo “Mañana, el show” junto a Cecilia Milone, Costa, la maga Abril y bailarines y un dúo folclórico. Y al parecer a fi n de octubre va la troupe de “Sex”, que también lo hará vía redes. O sea, le suman público en vivo en el autoteatro y no pierden clientela. En tanto, mantienen su próxima función con el actor porno Dionisio el viernes 9 de octubre.

***

Recluido en su piso de Barrio Norte, Antonio Gasalla se dedica a pensar, escribir y hablar con sus amigos de siempre, Graciela Borges por ejemplo. El genial actor está en soledad hasta tanto su ama de casa pueda volver, ya que contrajo coronavirus y los médicos le ordenaron aislarse y no viajar al menos por un mes. Lo visita el actor Sebastián Borraz, con quien estaba trabajando en un nuevo espectáculo, pero Gasalla no les quiso fi rmar el contrato a los productores y todo quedó en nada. Era por streaming. Ya sabemos que es genial arriba del escenario, pero complicado de carácter.

***

A la espera de la última fi rma para retomar aquí las grabaciones de fi cción, el último fi n de semana se realizó en Barrio Parque la fi lmación de un aviso publicitario de nuevo celular de marca coreana. Estuvieron Peto Menahem, Leticia Brédice, Diego Reinhold y Julieta Novarro. Convocados por un grupo de medios muy selectivo, tuvieron la fortuna de llevarse el último modelo y cobrar un cachet. Bastante, ¿no?

***

Bien supo reinventarse en esta pandemia Mex Urtizberea en su Instagram que tiene 130.000 seguidores: hace las que denomina “pláticas nocturnas”, auspiciadas por la marca de un vino. El actor, papá de Violeta y abuelo de Lila, se mantiene guardado en su casa, y desde allí convoca a amigos y famosos. Tuvo una gran charla con Adrián Suar, quien dijo entre otras cosas que “no soy ni un estafador ni un mala leche”, y anoche lo hizo con Julieta Díaz. Por otra parte, es uno de los elegidos para la serie “Limbo” junto a Mike Amigorena.

***

El lunes 5 de octubre a las 21.45 Telefé estrena una nueva tira turca basada en una historia japonesa, “Fuerza de mujer”. Compartirá horario con “Jesús”, hasta que la tira más exitosa de la tele llegue a su fi n. La nueva novela narra una historia de amor que lidera la audiencia en una decena de países y los televidentes se van a encontrar con la dura vida de Bahar, una mujer que fue abandonada por su madre cuando tenía 8 años y encuentra el amor junto a un hombre que la vio crecer.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del martes, “Jesús”, 12.1 puntos de promedio, compitió con el fi nal de “Bienvenidos a bordo”, 8.8; “Cantando 2020”, 9.2; “Intratables”, 1.9; “Mejor de noche”, 1.7; “En terapia”, 1.0, y “Tiro de gracia”, 0.7. Segundo en el día, “Alas rotas”, 10.3; “Mamushka”, 5.7; “Fantino a la tarde”, 2.1, y “Todas las tardes”, 1.7. Los informativos de las 19/20, “Telenoche”, 9.0; “Telefé noticias”, 8.8; “Telenueve central”, 3.5; “América noticias”, 1.8; “TV Pública noticias” y “Reperfi lar”, 0.3. El día lo ganó Telefé, 8.4; El Trece, 7.1; Canal 9, 2.3; América, 2.0; TV Pública y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.