Tras tantos meses de encierro, va a ser difícil que la gran estrella Mirtha Legrand, luego de vacunarse, se quede quieta y no vuelva a la televisión. De hecho están en conversaciones permanentes con su nieto y productor Nacho Viale y la gente del Trece en virtud de encontrar un formato que la deje conforme y no la exponga. Como es de imaginar, Juanita estaba ok para volver en marzo con los dos programas (fue un éxito su conducción), pero dejará el espacio que su abuela necesite para sentirse cómoda. Lo irán evaluando durante el próximo mes, también con Adrián Suar, quien ama y respeta a la diva de toda la vida. No hay que olvidar que el 23 de febrero cumple sus 94 años. Una genia. ¡Mamita!

***

Ya es oficial la participación de Sol Pérez en la segunda edición de “MasterChef Celebrity 2”, cuya foto-firma se realizó hace días y se mandó ayer a los medios. Es la número trece del equipo de 16 ya completo (varios de cuyos nombres hemos ido dando en adelanto) en las grabaciones en los estudios-cocinas de Martínez para Telefé, en principio con reemplazo de Carmen Barbieri, quien sigue cobrando su contrato. En lo formal la conductora-opinadora fuerte (famosas peleas con el economista liberal Javier Milei) dice que su especialidad es un buen guacamole, pero sabe cocinar pionono dulce, ideal para Damián Betular. Suma y sigue.

***

Tal como primiciara esta sección, se vienen los cambios en la programación del Trece. El inicio de los mismos es la salida del aire de “Mamushka”, el programa de entretenimientos vespertinos que conduce Mariana Fabbiani, el viernes 5 de febrero. La conductora se tomará cerca de un mes medio para su regreso con un formato más periodístico de actualidad, acompañada por invitados especialistas en cada tema: salud, como es obvio, economía, política y policiales. En tanto, seguirá en su quinta de Pilar con sus dos hijos Matilda y Máximo, y con su marido Mariano Chihade, pensando en su vuelta a las 11.30 am. Digamos que con la salida de “Mamushka” le queda libre el espacio a “Corte y confección famosos”. Hoja de ruta.

***

La divulgación, primero en esta sección y luego en diversos medios, acerca de las marcas “Maradona” parece haber inspirado a otros famosos a solicitar el registro sus marcas. Al caso de Juana Viale se suma el de Alejandro Fantino, que en el Boletín de Marcas hizo tres solicitudes de registro personal. Una es por la marca “Ale Fantino”, para una larga lista de productos de cosmética. La segunda, su frase “Pará, pará, pará, pará”, que hizo famosa en América y fue adoptada por conductores y panelistas. En este caso cubre “acceso a bases informáticas” y una extensa lista de servicios en comunicación. Y la tercera, por la marca “Ale Fantino” para proteger “ropa y calzado”. Las tres a nombre de Epunis SRL, una sociedad que había constituido el animador Alejandro Fantino en 2013 con su esposa de entonces, Miriam Lanzoni.

***

Mañana comienzan a grabar en Don Torcuato los doce participantes de “Corte y confección famosos”, quienes están “tomando clases” lugar de la calle Florida microcentro). Así, Benito Fernández, jurado junto a Verónica de la Canal, Fabián Zita y Matilda Blanco, tendrá quedarse en Buenos Aires y no en el desfi le de su colección que será mañana en el Faro de San Clemente del Tuyú, que se hace con 35 modelos y 8 diseñadores. En el nuevo estudio mucho más grande pueden trabajar con protocolo sanitario estricto para evitar contagios. Están muy encima los productores de LaFlia, Chato Prada, Fede Hoppe y Gabriel Fernández. ¿Llegarán al lunes 8 de febrero?

***

Hasta el momento se confirma a Luisa Albinoni como reemplazo de Carmen Barbieri en el teatro Broadway de la obra que lidera Flavio Mendoza, “Un estreno y un velorio”. Mañana se subirá al escenario junto a Raúl Lavié, Nico Scarpino, Patricio Arellano y debería sumarse Georgina Barbarossa, quien tiene contrato fi rmado. El domingo pasado no hizo la función por precaución ante el aislamiento de Cinthia Fernández, pero el hisopado de la chica dio negativo. Por lo demás, Flavio seguirá en Carlos Paz con su obra “Tres empanadas” con Flor de la V y Facu Mazzei en el Luxor. Y le va bien.

***

Feliz en una quinta de zona norte donde pasa sus días con su hija Margarita, Griselda Siciliani analiza las propuestas de que le han llegado. Además de la serie a rodarse en México, podría protagonizar una comedia musical cuando esto afl oje un poco. En tanto, su representante está haciendo los trámites para poder viajar a España, donde hay muchas restricciones, en ocasión de los Premios Goya el 6 de marzo próximo. Cabe destacar que está nominada por la película “Sentimental” junto a Javier Cámara, dirigida por Cesc Gay. Este viernes Verónica Lozano contará con su testimonio de primera mano, vía móvil.

***

Sorprendidos en Martínez con la profesionalidad y la buena onda de Vicky Xipolitakis, quien grabó “Minuto para ganar” estos días, con total disposición. La producción del programa no la conocía ya que ella grabó en otros estudios, alquilados por la productora Boxfi sh para “MasterChef”, de manera que han hecho buenas migas. Vicky juega con Marley y con Nazareno Móttola, siempre con onda, y con menos miedo, ya estuvo contagiada por Covid, justamente en el reality. Si bien sus padres tienen dinero, la mediática está trabajando sin parar porque quiere que a su hijo no le falte nada y está en plena pelea con su ex marido por la tenencia y las visitas. Se hace querer.

***

Curiosidades del rating: el lunes lo ganó Telefé, 7.6 puntos de promedio; El Trece, 5.9; Canal 9, 2.7; América, 1.9; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. Lo más visto: “Fuerza de mujer”, 11.3; “Te doy la vida”, 5.6; “Los Mammones”, 2.5; “Todo puede pasar”, 2.0; “Intratables”, 1.8; “El patrón del mal”, 0.4, y “El donante”, competencia: LAM” (Laurita Fernández), 5.4; Flor de equipo”, 4.8; “Telenueve al mediodía”, 4.2; “Informados de todo”, 1.6, “TV Pública noticias”, 0.4. repetición Floricienta”, gran premio de la cocina”, 4.8; “Telenueve central”, 2.5; “América noticias”, 1.5; “TV Pública noticias”, 0.2. Lo máximo en El Trece, “Bienvenidos a bordo”, 8.0; en Net TV, “Editando tele”, 0.7, y en TV Pública “Cocineros argentinos”, 0.9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.