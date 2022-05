Tal como anticipara esta sección, bien informada, Mirtha Legrand ya está negativa de Covid y el domingo recibió a sus amigos, rodeada por su hija Marcela Tinayre, que la cuida todo el tiempo. El punto es el regreso a la televisión, compromiso con El Trece que tenía la prioridad hasta estos días. Ni Pablo Codevilla ni Nacho Viale han modificado su postura, que sigue sin acercar posiciones. Mirtha los sábados, Juana Viale los domingos. La semana que viene veremos reuniones del capo de StoryLab con otros jerarcas de emisoras. Hay quien le acercó la idea de volver a Kuarzo, pero no cuajó.

* * *

De origen noble, Justina Bustos pidió autorización a la producción de "ATAV" -Polka- para viajar a España, ya que estaba invitada al casamiento real de Mafalda de Bulgaria y Marc Abousleiman. En España se hablaba mucho de esta unión porque además los dos contrayentes profesan distintas religiones. Nuestra actriz Bustos estuvo en Mallorca codeándose con la realeza, y escuchando cantar a Mafalda, conocida como la princesa bohemia y cantante. Ya regresó a grabar a Polka, y se colocó la peluca rubia armada al solo efecto de usarla en los sketches que debe realizar en el "teatro de revistas" de la ficción. Es la rubia a quien le toca grabar con Martín Bossi y Darío Barassi. Dos colaboraciones especiales.

* * *

Con la salida de "La Voz" este domingo a las 22.30, los nervios están en calma en Telefe. Tanto Darío Turovelsky director general de Paramount Latam Sur, y Guillermo Pendino, gerente de programación de Telefe, viejos jugadores, no muestran las cartas. Además de "La Voz", el programa "A la Barbarossa", tienen guardados dos realities superexitosos. Ya hablamos de "The Challenge" que produce Diego Guebel y además, "Survivor", que está programado para el verano 2023, con Marley en la conducción y con famosos dispuestos a todo en una isla el Caribe (puede ser cerca de Colombia). Incluso llama la atención que en la pantalla no se publicite "Gran Hermano" que saldría en octubre. Un as por jugada.

* * *

Luego del golazo de "PH (Podemos hablar)" al tener a Rusherking en el momento exacto de su amor encantado con la China Suárez, y sin molestarse Andy con que Lío Pecoraro y la Pérez tomaran la delantera en las preguntas, este sábado vuelve por más. Y es que todos y todas levantaron el romance como hace tiempo no pasaba. Esta vez quieren a uno más de "los del espacio"; además, ya confirmados Jey Mammón, Leo Montero y Romina Manguel. Faltan invitados igual, obvio, graban el jueves y la semana que viene Andy se va a Europa.

* * *

Quedaron chochos en el escondido restó Nuestro Secreto, dentro del cinco estrellas donde se alojó Robert De Niro, con Susana y Sebastián Yatra. Allí hubo una parte que se grabó para el especial "Susana invitada de honor" y otra en "off" donde se dieron el gusto de actualizar sus estados. En tanto se sentaron con tragos en la barra, Yatra, Susana no, y luego en la mesa compartieron parrilla, chorizo y lomo, buena carne de exportación argentina. La diva ya está en su divina La Mary, tranqui, hasta que empiece con los ensayos en el Enjoy. No hay que preocuparse, le va a ir bien.

* * *

Tras zafar bastantes meses del Covid, Verónica Llinás también se lo pescó, leve, y ya está súper bien. De hecho el próximo viernes junto a Soledad Silveyra comienzan con las funciones en el teatro Metro de Montevideo (en dólares). De viernes a domingo harán 5 funciones con idea de regresar el lunes. No se quejan porque les va muy bien, pero hay que reconocer que es agotadora la movida que llevan adelante y no traduce la repercusión cuando el éxito está en la gira, y no en Buenos Aires. Están evaluando varias posibilidades con la obra en charla con el director Manuel González Gil y el productor, el doctor Julio Gallo.

* * *



El domingo próximo es la semifinal de "MasterChef Celebrity la revancha" que terminará definiendo la ganadora el domingo 12 de junio. Este juegan Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano y Juariu. Lo de siempre, el jurado y Santiago en sus puestos mientras le piden al trío que hagan una reversión de sus mejores platos (o sea, lo mismo pero distinto). Así, pollo frito para la Pachano, cous cous para Juariu, y Vicky, Apple Cumbre. Después de grabar, Sofía Pachano se fue con su novio a Brasil, ahora que le tiene menos miedo a los contagios. En cuanto a la final que ya está grabada, obvio porque Donato todavía no volvió de su Italia natal, diremos que Boxfish lo hizo otra vez: dos finales grabados y ninguna de las dos sabe si ganó. Mmm, la magia de la tele.

* * *

Todavía sigue el enojo con Arnaldo André tras bajarse de la gira que venían realizando con la obra "Nunca es tarde" junto a Marta González y Jazmín Laport. La González pensó que se trataba de un problema de salud e incluso posteó dentro de una iglesia pidiendo un rezo para su recuperación. Pero no. Según contaron, no les fue tan bien en Montevideo con la obra, donde por el tema climático tuvieron un 35% menos de lo que esperaban y también se sumó que André recibió buen dinero de una casa que tenía en Paraguay y que pudo vender. Esas razones, más el cansancio lógico de un hombre de 80 años, hicieron que sin mucha explicación dejara la obra. Y con ello, dejó sin trabajo a sus compañeros y a todos los que van con la producción. Arnaldo se siente mejor entre sus amigos que lo protegen y lo cuidan. Pero enojó a muchos.

* * *

Curiosidades del rating: flojo el estreno de "PPT" el domingo pasado, 9.0 puntos de promedio, empató con "Pasapalabra", 9.0, y perdió con "MasterChef Celebrity la revancha", 9.9, que también mató a "El debate", 5.9. Antes, "El último pasajero", 7.3, perdió doble, con "Cine shampoo", 9.0, y "100 argentinos dicen", 7.9. Bien Jey Mammón con "La Peña de Morfi", 6.9, ganador en sus horas, y la mayor fuerza vino de "Cine shampoo", 3.6 y 5.6, y en la TV Pública "La final de TC", 3.0. El día lo ganó Telefé, 7.4; El Trece, 6.5; América, 1.3; Canal 9, 1.2; TV Pública, 0.9, y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.