El regreso de Mirtha Legrand a la televisión sigue empantanado, a pesar de que la estrella quiere volver a estar en pantalla con toda dignidad como corresponde. Hace unos días se supo que la diva y su nieto, Nacho Viale, habían recibido una nueva propuesta de parte de Adrián Suar. Pero los problemas de comunicación en la negociación continúan y ahora se supo que a pesar de haberle ofrecido muchos beneficios más, del lado del entorno de la vida la cosa sigue muy fría.

Sucede que en virtud de la renegociación que le propuso El Trece, con Pablo Codevilla al frente, de ofrecerle el estudio gratis y los técnicos, toda esa oferta la tiene sobre la mesa su nieto Nacho Viale.

Vale recordar que todo comenzó cuando a comienzo de año, no había novedades sobre la diva de los almuerzos a la pantalla. Tras varios conflictos internos, Viale, a través de las redes de StoryLab dio por terminada las negociaciones con El Trece advirtiendo que ya había vencido la cláusula de exclusividad y prioridad.

.

Ese hecho hizo explotar una bomba en la farándula argentina por la posibilidad de que Legrand se quede sin pantalla en 2022. Con acusaciones o evidencias de quién tuvo la culpa de esa desinteligencia, pasaron los días y el conflicto sigue sin resolverse.

Según La Pavada de Diario Crónica, el dueño de StoryLab se encuentra en Europa (ahora Italia), y no ha respondido ni por sí ni por no. En el té de los domingos en el que fue Marcela, del tema ni mu, y es que al parecer el conflicto no es Mirtha, sino el contrato para Juanita Viale. Y como es de imaginar Nacho quiere ubicar sí o sí a su hermana en el rol de conducción. Todo un tema.