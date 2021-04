Más tranquila tras haber recibido la segunda dosis de la Sputnik V, (ver página 21) La Chiqui ahora evaluará con su nieto Nacho cómo y cuándo volvería a la tevé. Por lo pronto Juana sigue con la noche del sábado y mediodía del domingo. La idea es grabar mañana los dos programas del fin de semana y están a la búsqueda de invitados. Por lo demás, en El Trece queda “Empoderada”, la tira turca de trasnoche más corta, en principio hasta que llegue Marcelo Tinelli con “ShowMatch. La Academia”, creen, primera semana de mayo (si los tiempos del Covid ayudan). Para la tira de Pol-ka “La 1”, falta al menos mes y medio, aunque arranquen como dijimos por exteriores. No depende de ellos.

***

Sin novedades de la vacuna para Susana en Montevideo, mirando todos los días (como millones de personas allá y aquí) que por fin le toque el turno para la vacunación contra el Covid, pese a que dicen que en Uruguay arrancaron con los que van de 70 a 79. La estrella tiene hasta el fin de semana grabaciones en Montevideo con “Porno y helado”, en varias locaciones, una de ellas, el bar del cinco estrellas donde están alojados. Parte del elenco -Sofi Morandi y Nachito Saralegui, en la ficción de Amazon, estafadores divertidos, junto con Martín Piroyansky- se la hacen pasar bien. Por otra parte, Susana tiene contacto permanente con Viacom, y prepara su regreso a la pantalla de Telefé.

***

Tal como anticipó esta sección, ya se está trabajando a pleno con los capítulos de “Santa Evita”, una vez que Ernesto Alterio, Francesc Orella, el director colombiano Rodrigo García Barcha (hijo del Nobel Gabriel García Márquez), y parte de los productores de Buena Vista, cumplieran con la cuarentena. Ya dijimos que Natalia Oreiro graba hace una semana con Alejandro Maci, lookeada tal cual la abanderada de los humildes, con reproducciones fi eles del vestuario que le creó a Evita el gran Paco Jamandreu. Este lunes se suma a las grabaciones Darío Grandinetti, ya hechas las pruebas de cámara y de fotos, vestido como el General Perón. Tienen locaciones de época, con lo cual es muy difícil movilizarse por la ciudad. Esta producción de Disney exige total contrato de confi dencialidad; dicho esto, la foto de Grandinetti y Oreiro caracterizados valdría oro. Se la van a dar a Variety.

***

Viene de mal en peor Hernán “el Loco” Montenegro, que va de cajón con delantal negro a la gala de eliminación del domingo que viene y tal vez sea el próximo hundido. Por otra parte, esta noche que no va el Loco lucen el guardapolvo gris, color de semisentenciado, Gastón Dalmau (que viene durando), Alex Caniggia, La Chepi, Carmen Barbieri y la nuevamente soltera María O’Donnell. En esta última chance les tocará cocinar una torta de chocolate, tipo bizcochuelo, dos capas de relleno y decoración. Un laburazo. No tendrán mercado a disposición y tienen que tener el desafío listo y presentado para que le guste al trío de guisanderos, Martitegui, Betular y Donato de Santis. Y si los cinco la pifi an, derecho al delantal negro.

***

Debido a un error técnico en el sistema del INPI, se anularon las publicaciones de todas las solicitudes de registro de marcas que aparecieron en el Boletín del 10 de marzo y todas esas marcas volvieron a ser publicadas en el Boletín del 7 de abril. Entre todas esas solicitudes fi guran las que presentaron Dalma Nerea y Gianinna Dinorah Maradona Villafañe bajo actas Nº 3.984.241, 3.984.242 y 3.984.243 para registrar una marca consistente en la imagen de Diego Armando Maradona en las clases 14 (joyas, bijouterie y relojes), 25 (ropa y calzado) y 41 (espectáculos y enseñanza). Por lo tanto, el plazo que tiene cualquier tercero interesado en presentar oposiciones a estas solicitudes se extiende hasta el 7 de mayo, y luego de esa fecha se sabrá si esas solicitudes tropezaron con alguna oposición.

***

Ya se terminó de grabar “Días de gallos”, serie de 10 episodios protagonizados por Ángela Torres, Ignacio (Ecko) Spallatti, Delfi na Chaves, Lautaro Delgado, Carlos Portaluppi y Julieta Zylberberg, entre otros. Se emitirá por HBO Max. La señal es parte de Warner Media Latin America, cuyo Chief Content Offi cer de Entretenimiento General es Tomás Yankelevich. Se trata de una de las primeras, y la próxima es la de María Marta García Belsunce que comenzaría a grabarse el mes que viene. Se mantiene el elenco ya elegido, en el papel principal Laura Novoa, Jorge Marrale, Carlos Portaluppi y Muriel Santa Ana, entre otros. Grabarán bajo los estrictos protocolos sanitarios para proteger a sus equipos y talentos. Hisopados cada tres días.

***

Sobrevive cómoda en el rating “Cortá por Lozano” en Telefé con sus panelistas (Costa mata) y Verónica Lozano, quien esta tarde va a recibir a Soledad “Solita” Silveyra y mañana será ella, la Lozano, la invitada de Flor Peña, las dos cumpas. En cuanto a la Silveyra y Verónica Llinás, que estrenan hoy a las 19.30 en el Astral, dadas las circunstancias sanitarias han puesto nuevos horarios de funciones. Van a hacer los viernes a las 19.30, sábados a las 20 y domingos a las 19. Es una decisión que también tomaron las protagonistas de “Brujas” en el Multitabarís, en tanto Nicolás Vázquez mantiene sus cuatro funciones semanales en los mismos horarios en El Nacional, y con el mismo aforo con “Una semana nada más”.

***

Mientras se reemplazó a Miriam Lanzoni por Jimena Cirulnik, una de las primeras que el CEO de la productora LaFlia, Chato Prada, quería tener en “Corte y confección”, todavía no se retomaron las grabaciones del reality que ahora se graba en Núñez. Esperan por el tema protocolo sanitario que pase la situación y están más que atentos, incluida Andrea Politti, la conductora. Por otra parte, en forma ofi cial no hay información ni fecha de salida para Laurita Fernández con “El club de las divorciadas”, más allá de que en Kuarzo la producción se reúne y sigue a pleno con el trabajo de llegar a mediados de mayo al aire del Trece. Esa es la situación.

***

Curiosidades del rating: por primera vez en esta segunda edición, “MasterChef Celebrity” obtuvo un promedio de 20.1 puntos el martes; “Empoderada”, 3.8; “Los Mammones”, 3.6; “Fuego amigo”, 1.0; “Sobreviviendo a Escobar”, 0.5, y “Peter Capusotto”, 0.1. El otro boom de Telefé es “Doctor Milagro”, 15.4; “Bienvenidos a bordo”, 8.6; “Intratables”, 2.0; “La hora exacta”, 1.7; “Editando tele”, 1.0, y “Quién sabe más de Argentina”, 0.9. En la franja de “Telefé noticias”, 10.6, “Telenoche”, 8.1; “Bendita”, 4.7; “TV Nostra”, 1.8, y “Pampita online”, 0.3. El duelo “Flor de equipo”, 5.7, y “Lo de Mariana”, 5.5. El día lo ganó Telefé, 10.6; El Trece, 7.0; Canal 9, 2.5; América, 2.3; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.