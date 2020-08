Sin certezas, por las dudas, Mirtha Legrand eligió vía Zoom el vestuario con su asesor de siempre, Héctor Vidal Rivas, que “usaría” en el caso de volver a la conducción de su programa en octubre. La diva no está dispuesta arriesgarse frente al Covid-19, ya que lleva estricta cuarentena desde que volvió de Mar del Plata (donde hizo 20 emisiones) y si bien está cansada de tener que estar adentro, no quiere correr riesgos. Antes de moverse quiere que le aseguren que tendrá toda la protección para el no contagio, lo cual, como es de imaginar, es una seguridad que nadie puede dar. La estrella tiene días en que se viste y maquilla pese a estar en su casa, y días en que se queda en bata. Recibe una vez por semana a su hija Marcela y también a su nieto Nacho. Y con Juanita habla todos los días. Está muy atenta a todo este desarrollo. Hace bien.

***

Ocupado en terminar de resolver el tema de Pol-ka, Adrián Suar, quien tuvo una buena charla con los jóvenes de ACTA (Asociación Civil de Trabajadores del Arte) sobre el futuro de la fi cción, ya tiene la mirada en el futuro. Tuvo el refl ejo de vender la película “Corazón loco” -que fi lmó con Soledad Villamil y Gabriela Toscano y no pudo estrenarse en los cines- a Netfl ix, que la programó para el 9 de septiembre. Con eso recupera costos, lo que no es poco. En tanto, sigue de cerca los protocolos para defi nir cuándo podrá comenzar a grabar para Disney-Buena Vista “Los protectores”, junto con Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra. La serie, con la que va a debutar como guionista, aún no tiene fecha: se habla del último trimestre del año. A Dios rogando...

***

Se van cerrando los 16 participantes de “MasterChef Celebrities”, bajo la conducción de Santiago del Moro, que saldrá por Telefé entre el lunes 21 y el 28 de septiembre. A la espera del regreso de Donato de Santis desde Italia, confi rmado Germán Martitegui y, si bien no fi rmó, creen que Boxfi sh arreglará con el francés Krywonis. Tal como anticipamos, van Roberto Moldavsky, Fede Bal, Iliana Calabró, Sofía Pachano, Eleonora Cassano, están viendo con Claudia Maradona, y más. Muchos aún sin contrato, pero con el OK. Van a arrancar con clases de cocina para todes por Zoom para nivelar a todos los concursantes, y se dividirán en el aire en dos tandas de 8 y de ahí el reality seguirá en busca del ganador.

***

Habrá gran lanzamiento de “Floricienta” en Telefé, acompañando la salida el lunes 24 a las 18. Esa tarde Cris Morena va a compartir por Zoom con Verónica Lozano e irán pasando algunos de sus protagonistas. La tira tuvo dos temporadas, en 2004 y 2005, y fue el semillero de donde salieron Lali Espósito, la China Suárez, Brenda Gandini e Isabel Macedo, y por supuesto, el exitazo de Florencia Bertotti, quien hacía pareja con Juan Gil Navarro. Diremos que “Cortá x Lozano” va a reforzar su programa al competir con “Mujeres” con los celebrities de “MasterChef”.

***

En El Trece van a cambiar la tarde a partir del lunes 24, cuando comienzan los dos programas nuevos. Sigue en pie -por más que Roxy Vázquez, una de sus integrantes, pasa por el coronavirus- que las 14.30 irá “Mujeres” ,con Solita Silveyra, Teté Coustarot y Claudia Fontán, confi rmando a Pampita como primera invitada. A las 16 debutará Darío Barassi al mando del reality “100 argentinos dicen” y a continuación, “Mamushka” (que cambia de las 19 a las 17). En tanto, “El Gran Premio de la Cocina” va a comenzar a las 18 y va a tener menor duración que ahora, que suma dos horas veinte minutos. Más fuerte se va a poner.

***

Buen reconocimiento de El Trece al excelente año que tiene Carina Zampini, a quien le mandaron a su casa de Haedo una caja de bombones y una linda nota fi rmada por Adrián Suar y Pablo Codevilla mimándola. Hicieron bien, porque, con el cambio de horario de “El Gran Premio de la Cocina”, que pasa a las 18, es probable que tenga que enfrentar una parte de “Floricienta” y a la tira turca “Alas rotas”. De cualquier forma , la conductora-actriz sale viva de todos los desafíos.

***

Estudian realizar algunas modifi caciones en el conglomerado de radios del Grupo Indalo. Con la llegada de Roberto Pettinato a la Pop FM 101.5, los sábados y domingo de 9 a 12, quieren armar un tándem de los más históricos. Ya con la Negra Vernaci, segunda fuerte detrás de la Cien, en tira, las negociaciones ahora van por el lado de Matías Martin, a quien quieren también en la Pop. Uno de los conductores emblemáticos de la Metro podría pasar en el 2021 a esta FM, con “Basta de todo”. Nada cerrado, aunque están hablando.

***

Bastante afectada quedó por su eliminación Karina Jelinek, quien quiere volver al ruedo y pensó que al menos la iban a sostener un mes en el reality. Dicho esto, la verdad es que la modelo no colaboró mucho para lograr el objetivo. Si no quiere hablar de nada y canta mal, no se puede salvar porque sí. En fi n, esta noche arranca la cumbia en el “Cantando 2020” con la favorita, Ángela Leiva, y Brian Lanzelotta, con tema de Karina La Princesita, “Fuera”. Vuelve Jey Mammon con Carla del Huerto haciendo “Marchate ahora”, de Los Totora. Y cierra Mariana Brey con un hit de Miss Bolivia. Hoja de ruta.

***

Ya se está rodando a pleno “La casa de papel 5” en Madrid, y estuvieron una semana en Copenhague. Hay sumo cuidado por parte de la productora Vancouver Media y todos los actores y actrices usan barbijo en el set. Estos diez episodios que se verán en el 2021 marcan el fi nal de la serie. Claro que tanto a Úrsula Corberó como a Álvaro Monte, y a varios del elenco, han sumando infi nidad de negocios paralelos. Los ingresos de Corberó sólo de publicidad superan lo que cobra de salario en “La casa de papel”. Y es que va cambiando todo. El próximo evento de lanzamiento lo harán global, cuando pase la pandemia.

***

Curiosidades del rating: un sábado glorioso para Telefé, que tuvo a “Avenida Brasil”, 9.1 puntos de promedio, como lo más visto y ganó cómodo frente a Juana Viale, 6.8; “Intratables especial”, 1.6; “Vivo para vos”, 1.2; “Aguante el cine”, 1.0, y “Lo mejor de editando tele”, 0.2. El duelo “Los Simpson”, 6.0; “El Zorro”, 5.9; “Pasión”, 1.9; “Jineteando”, 1.2, y “Lo mejor de Pampita on line”, 0.4. En el fi nal “El gran bartender”, 6.1; “Cosquín rock on line”, 2.6; “Secretos verdaderos”, 1.9; “ Festival País”, 0.4; “En estéreo”, 0.3, y Jaime Baily, 0.2. El resultado del día, Telefé, 7.1; El Trece, 5.1,; América, 1.7; Canal 9, 1.4; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. En Canal 9 la mayor audiencia “Implacables”, 2.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.