Este domingo, Marley, del que hace poco se conoció que estaría celoso de Iván de Pineda festejará los cuatro añitos de Mirko Wiebe en su casa del country con amiguitos del colegio y sus personajes favoritos de Nickelodeon, los Paw Patrol. Si bien la fecha de su nacimiento es el 27, ese día volarán a Estados Unidos para comenzar el ciclo "Por el mundo" desde Estados Unidos. El festejo contará con la presencia de la familia de Ale, su mamá y su hermano, y sus amigos más cercanos. Habrá muchas sorpresas en una tarde a pura diversión y amor. Por supuesto, no bien nos lleguen las fotos de ese día tan especial, las compartiremos con nuestros lectores, como corresponde.

* * *

Exultante está Mica Viciconte luego de firmar contrato, con el asesoramiento de su abogado César Carozza, como participante de "MasterChef Celebrity 3". La novia de Fabián Cubero, con quien pasó un fin de semana de relax y romance hace unos días en San Pedro, admite que no es una gran cocinera pero se sabe "remadora", y prometió dar lo mejor para aprender y evolucionar. Así, la joven ex "Combate" se suma a los famosos que desde el domingo 7 (o una semana después, aún sin confirmar) demostrarán sus aptitudes y errores con ollas, sartenes, woks, horno y todos los desafíos que Boxfish prepara para sorprender en esta edición.

* * *

No extraña nada la alta exposición (y elevado cachet) que tenía en "Bake off 2021" el reconocido Christophe Krywonis. Su programa "Parrilleros", que se emite por Space los domingos a la noche, le da muchas satisfacciones, y de yapa viaja por el país. Este domingo lo veremos en Junín, provincia de Buenos Aires, desafiando a los mejores asadores de la zona. El ganador del reto tendrá que ponerse a prueba contra el mismísimo Christophe y convencer a un jurado anónimo de que su preparación es la mejor. Se divierte, come rico y nadie lo está criticando o queriendo meter polémicas.

* * *

Sigue el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi por Eugenia "China" Suárez. La actriz afirmó que él comenzó el coqueteo por Telegram y que le aseguró que se estaba separando de la mediática. Por su parte, Wanda volvió a insultarla con una fuerte palabra en sus redes sociales. Lo cierto es que no falta mucho para que ella lo perdone y apuesten otra vez al plan de familia, pero la artista ya quedó en el ojo de la tormenta. A tal punto que estaría perdiendo importantes contratos laborales en la Argentina y en España por este polémico triángulo amoroso.

* * *

Sigue a toda marcha y con entusiasmo los preparativos para la gran fiesta del cable 2019/2020 que transmitirá Crónica HD el 9 de noviembre en el Luna Park. Los que salgan ternados y suponen que van a ir a la entrega ya están abocados a la elección de vestidos para las mujeres, y trajes para los varones. Hay mucha ansiedad por el reencuentro del periodismo con artistas, colegas y conductores tras las restricciones que nos impusieron por la pandemia del coronavirus. Pum para arriba todos.

* * *

Hace horas, en las grabaciones de "Bake off" se celebró otro cumpleaños, el de Damián Betular. El reconocido pastelero compartió un Rogel con el equipo y disfrutó de una jornada a pura risa y saludos. A la noche siguieron los brindis en un reconocido restaurante con la Negra Vernaci y Humberto Tortonese.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del miércoles 20 de octubre fue "Doctor Milagro", 13.7; "Bake off Argentina", 12.2; "Hercai", 9.8; "La 1-5/18", 9.8; "Los 8 escalones del millón", 9.4; "100 argentinos dicen", 7.6; "Bendita", 4.9; "Telenueve central", 3.7; "Intrusos", 3.0; "A la tarde", 2.9; "América noticias", 2.8; "Cocineros argentinos", 1.4. El día lo ganó Telefé con 8.9 mientras que El Trece, 6.7; Canal 9, 2.6; América, 2.4, y TV Pública, 0.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.