Seguramente habrá visto por televisión la marcha avalada por Dalma y Gianinna en reclamo de “ Justicia por Diego Maradona”, tal la consigna de la movilización de ayer en el Obelisco ( ver páginas 20-21). Pero Matías Morla está enfocado en su futuro, que sería afuera de nuestro país. Mientras él y su novia apuran los preparativos de su casamiento, quien fuera la “mano derecha” del Diez y hoy es el más odiado por todos, aparentemente, hace gestiones para poder trabajar e invertir en Estados Unidos, destino que habría elegido para alejarse de la Argentina y sus problemas. Su ex pareja y madre de una de sus hijas también se mudará al país del Norte para expandir un negocio de estética, por lo que tendrá cerca a parte de su familia.

***

Suele pasar que algunas personas lidian con un duelo o algún cambio importante en sus vidas haciéndose un tatuaje, algunos con más significado que otros. Es el caso de Fede Bal que, a poco de blanqueada su ruptura con Sofía Aldrey -algo que su madre Carmen Barbieri lamenta-, decidió seguir adornando parte de su cuerpo con dibujos en tinta. Ayer el actor pasó por el local de un conocido tatuador de la Capital para que comience el proceso de tatuar un motivo oriental que cubra casi toda su espalda. Entretanto, se apresta a su nueva vida de soltero.

***

Y hablando de Fede, otro de los cambios en su vida fue renunciar a la obra “Mentiras inteligentes” esta semana, dado que sentía que estaba trabajando demasiado. Ya se confirmó su reemplazo: desde este viernes será Christian Sancho el encargado de interpretar a su personaje, Willy, en el espectáculo que se representa en el teatro Lola Membrives. Por estas horas comenzó los ensayos con sus compañeros Arnaldo André, Marta González y Lula Rosenthal, pero ya pudimos ver las gráfi cas de promoción de su incorporación y, claro, explotan su lado sexy. Todo queda entre amigos, ya que Sancho y Bal tienen buena onda y esperan para los próximos días el estreno de la película en que ambos trabajan, “Realidad virtual”.

***

Guillermina Valdés es muy selectiva a la hora de dar entrevistas, y poco la vemos o escuchamos. Jey Mammon es uno de los afortunados que contó en su programa de FM Metro, “Mañana la seguimos”, con la visita de la modelo y empresaria. Luego de un buen momento al aire, no se hizo la distraída cuando Jey la desafi ó en vivo a que le prometiera una visita al living de “Los Mammones”, el programa éxito en las noches de América, y que se anime a cantar. Valdés no dudó un segundo en comprometerse a visitarlo en el estudio de TV para seguir la charla y cantar con él al piano. La semana que viene cumpliría su promesa y seguro será un programón.

***

Dani La Chepi se encuentra entusiasmada con su participación en “MasterChef Celebrity 2”. La cantante e infl uencer no se tenía fe en la cocina, pero hasta el momento sorprende al exigente jurado del reality culinario. Delante de las cámaras se muestra atenta a las devoluciones de los cocineros y detrás de ellas anota todo lo que puede para luego ponerlo en práctica en su hogar, junto con su hijita, Isabella. Estar en televisión es una gran oportunidad para la artista y es por eso que se toma muy en serio su lugar de participante. ¡Muy comprometida con la competencia!

***

Muy enamorados están Eduardo Costantini y Elina Fernández, a tal punto que piensan tener hijos. La diferencia en sus edades, él 73 y ella 30, hace que los tortolitos piensen en formar una familia mediante ayuda de la tecnología. Hay dos métodos para que cumplan su sueño de ser padres: subrogación de vientre o fecundación in vitro. Aunque, por el momento, la pareja disfruta de sus soñadas vacaciones en las islas Maldivas y ostenta su amor en las redes sociales. Infidentes que nunca faltan aseguran que el empresario millonario está ciego por la joven mendocina y que la llena de lujos de todo tipo.

***

Desatento está Pachu Peña en “Corte & Confección”, reality de moda producido por LaFlia, y eso hace enfurecer al jurado del ciclo. El humorista no estaría comprometido con su participación y genera críticas entre sus compañeros. Lo cierto es que le está costando diseñar prendas y prefi ere ponerle humor al programa para no ser eliminado. En una de sus últimas galas, el actor no pudo terminar de defender el diseño de un vestido, inspirado en la canción “Un beso y una flor” de Nino Bravo, porque se tentó de risa y no pudo parar. ¡Su actitud no cayó nada bien, pero los televidentes la pasaron genial! De eso se trata el rating. El público define.

***

Curiosidades del rating: el martes 9 de marzo, Telefé obtuvo 9.1 puntos de promedio; El Trece cosechó 6.7; Canal 9 logró 2.4, mientras que América, 1.8. Por su parte, la TV Pública marcó 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media. Los diez programas más vistos fueron: “MasterChef Celebrity 2”, 18.5; “Minuto para ganar”, 12.2; “Fuerza de mujer”, 10.0; “Bienvenidos a bordo”, 8.6; “Telenoche”, 7.6; “Corte y confección famosos”, 6.7; “Bendita”, 4.2; “Intrusos”, 2.8; Los mammones”, 2.6; “Cocineros argentinos”, 1.0.

***

Las hijas de Wanda Nara, Isabella y Francesca, posaron, imitando a su famosa mamá, en el impresionante living de la casa que habitan en París. Para una ocasión muy especial eligieron estiletos de taco bien alto y charol en fucsia y verde manzana, sombreros de ala grande y calzas. Evidentemente, desde que tenían 2 o 3 añitos observan mucho a Wanda y saben cómo posar divertidas y lindas.

***

Aunque por contrato no pueden hacer muchas entrevistas, sólo pautadas con la prensa del canal, los participantes de “MasterChef” van de a poquito moviendo sus redes sociales en función del autobombo y de lograr más seguidores en las redes sociales. Y esto es lo que sucedió con Candela Vetrano, quien eligió una selfi e para presentar en sociedad a su gato Tito. Miauuuuuuu...

***

Graciela Alfano lleva más de un mes en las playas de Claromecó con su familia y a diario hace transmisiones en vivo para contar detalles del lugar, muestra a su perro, camina por la orilla del mar, a veces fi lma a sus hijos desde lejos y recientemente, con su larga cabellera rubia y una fi gura espectacular en diminuto traje de baño, contó que no había un mejor ejercicio que escalar una duna varias veces para “sacar unas gambas que hasta Messi querría”. Siempre original y contundente, su rol de abuela no empaña su sensualidad. ¡Lo bien que hace!