Ya habiendo grabado el repechaje de “MasterChef Celebrity” -no diremos cómo le fue-, Iliana Calabró está un poco más relajada con el tema y admite a viva voz que ella también “sospecha” de la buena suerte de Vicky Xipolitakis en el reality, y que con Claudia Villafañe hay un trato especial. La tana más simpática de la tele no olvida lo exigentes que fueron con ella de manera injusta, según cree, y elige como favorito al Turco García, actualmente el preferido de la mayoría. Es que el ex futbolista fue de menor a mayor en el concurso: de no saber nada, aprende y escucha a los expertos.

* * *

En tiempos tan complicados para los cantantes, actores y compositores, Mike Amigorena se encuentra satisfecho luego de lanzar “Daä”, su nuevo álbum de estudio. Ahora se prepara para presentar nuevo single con su respectivo videoclip. Se trata de un tema de hip hop con toques de rap y notas de soul combinadas con pasajes brasileños y andaluces. La cita es el 27 de noviembre en varias plataformas. Una vuelta de tuerca que no le costó nada ya que ama cantar tanto como actuar.

* * *

Florencia Peña está muy contenta con el magazine que conduce todas las mañanas por Telefé y se organiza en el día a día para combinar el trabajo con su rol de mamá teniendo en cuenta que ahora vive en zona norte, cerca de los estudios desde donde sale en vivo. Se sospecha que, a pedido de la producción, el vestuario que luce es bastante formal, a diferencia de los escotes y minifaldas que antes usaba cuando era jurado del “Bailando”. Con el cabello más corto, dejó por un tiempo las extensiones, e infi dentes que nunca faltan aseguran que se siente muy cómoda con sus panelistas e invitados.

* * *

Norberto Janseson, mago y ex pareja de Paula Robles, agregó dos funciones para el próximo sábado y el 28 de noviembre. Reconocido mago argentino, regresa al escenario en el Paseo La Plaza, para presentar desde la sala teatral principal y vía streaming una temporada de experiencias teatrales inmersivas, en las que compartirá historias y composiciones interactivas y sorprendentes, que lograrán producir la sensación de intimidad y conexión que el mundo ha perdido durante estos tiempos.

* * *

En un pequeño restaurante frente al río en Vicente López, con mesas en el inmenso jardín, aunque un poco ventoso, tuvieron un encuentro amoroso clandestino un conductor de un programa matutino con una periodista del mismo canal. Por ser “prohibido”, nos reservamos los nombres ya que ambos tienen familia y una historia que los unió durante más de un año. ¡Todo se sabe, picarones!

* * *

Valentina Bassi habló acerca de la ley que regularizó el cultivo de cannabis para que su hijo Lisandro, de 11 años, que padece autismo, pueda consumir el aceite como respuesta complementaria de otras medicinas. De modo que ahora está tranquila y, si lo desea, seguirá cultivando plantas en su casa; si no, comprará el aceite y la crema en farmacias. Jorge Rial, por su parte, contó que usa la crema para los fuertes dolores de espalda que padece.

* * *

Fundada en 1919, casualmente cuando los efectos de otra pandemia, la de gripe española, aún hacían estragos, la Asociación Argentina de Actores atraviesa una situación crítica. La parálisis del trabajo actoral desde marzo liquidó económicamente a la entidad presidida por Alejandra Darín, que actualmente admite que su presente es “insostenible”. Como ejemplo, desde la asociación revelaron que, tomando como referencia el mes de agosto de 2020, que resultó ser el mes más álgido en cuanto a ingresos, cobraron sus haberes a través del sindicato un total de 1.168 personas en todas las ramas de la actividad. En el mismo período de 2019, cobraron sus haberes un total de 4.187 personas. Esto signifi ca un impacto negativo del 258%. Una urgencia que merece ser atendida.

* * *

Con 24 kilos menos, Roly Serrano acaba de descubrir a la persona que una vez fue, ya que durante muchos años con exceso de peso, admitió que se quedaba dormido en cualquier lugar, inclusive antes de salir a escena o en una nota para televisión. Cuando casi todo el mundo aumentó de peso debido al sedentarismo y el encierro en cuarentena, él se cocinó y aprendió a consumir alimentos sanos. Dejó de lado el delivery y dicen -aún no lo podemos confi rmar en esta secciónque estaría conociendo a una joven, diez años menor, que lo cuida mucho. Como siempre decimos aquí, ¡qué lindo que la gente se quiera!

* * *

Un gran momento viven Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, a quienes la cuarentena parece no haberles afectado como pareja. Con doce años de relación y tres hijos en común -en el medio, períodos de relación a distancia, separación y convivencia-, los enamorados vieron frustrados sus planes de boda por la pandemia, pero todo sigue en pie. La idea ahora es que cuando Mía, su beba de seis meses, aprenda a caminar, celebrarán el matrimonio. El secreto: seguir siendo amigos, según ellos mismos confi esan. ¡Qué lindo que la gente se case!

* * *

Veníamos adelantando hace rato detalles sobre “Sesiones”, la fi cción en la que ya trabaja el matrimonio Benjamín Vicuña-China Suárez. Luego de un año totalmente frenado para la industria audiovisual, este lunes comenzaron las grabaciones de esta serie de Fox para Disney, dirigida por Ana Katz y producida por Kapow. Además de la pareja dorada, protagoniza Carla Peterson como la psicóloga de esta pareja que debe separarse, y diremos ahora que también forman parte del proyecto Julieta Cardinali y, en un papel breve, la enorme Graciela Borges.

* * *

Curioso e interesante el giro que dio Magui Bravi en su carrera. Gran bailarina, hace un tiempo decidió enfocarse en la actuación, y ese camino la está llevando por lugares poco comunes. La película que fi lmó con un equipo internacional, “ The 100 Candles Game” (El juego de las 100 velas) se estrenará en nuestro país el año próximo, luego de muy buenas repercusiones en Estados Unidos, Uruguay y Taiwán. Y próximamente se verá en Alemania, México y Malasia. Pero antes, los que vayan al Autocine al Río en San Isidro este sábado 21 a las 23.55, podrán verla en una suerte de preestreno. Se trata de una película de terror donde Magui trabaja junto a Amy Smart, la actriz de “El efecto mariposa”.