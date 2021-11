Si bien sabe que " MasterChef Celebrity 3" es un bombazo, y que arrasó con el rating desde el lunes al enfrentar a la novela "La 1-5/18", Telefe quiere cuidar esta nueva edición del reality, que arrancó muy bien, por eso este domingo de elecciones legislativas no se emitirá e irá en su lugar, desde las 22, "El Potro, lo mejor del amor", la película basada en la vida del cantante Rodrigo Bueno. Protagonizada por Rodrigo Romero, cuenta con un elenco de lujo compuesto por Florencia Peña, Fernán Mirás, Daniel Aráoz, Jimena Barón, Malena Sánchez y Diego Cremonesi, entre otros. Un estreno importante para reemplazar a la estrella del año, y mantener el rating arriba. Por tal motivo, la primera gala de eliminación quedará para el lunes.

***

Siempre extravagante y simpático, la "locura" de Mariano Caprarola para destacarse en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable pudo haberle salido cara. Es que el pintoresco integrante de "La jaula de la moda" llegó al Luna Park con sus compañeros Fabián Medina Flores y Claudio Cosano montado en unos regios tacos aguja, sólo aptos para expertas/os. Si bien el famoso asesor de imagen ha utilizado este difícil calzado varias veces, las largas caminatas que había que hacer para llegar al salón pudieron con él y se cayó al suelo más de una vez. Lejos de darse por vencido, siguió adelante con sus zapatos, ¡pero podría haberse lastimado! "La belleza duele", dijo alguna vez Flor de la V.

***

Stefi Roitman fue agasajada durante un "té de lluvia", celebración judía a la que sólo asisten mujeres y que está dedicada a la futura novia. A poco tiempo de viajar a Miami para dar el "sí, quiero" con Ricky, el hijo de Ricardo Montaner, la joven fue sorprendida por su madre, su hermana y un grupo de amigas. Este evento es una especie de despedida de soltera, pero en este caso no se van de fiesta y sólo disfrutan de una merienda en la que le brindan buenos deseos para su nueva vida de casada. La actriz está feliz porque pronto llevará el apellido Montaner.

***

Comenzó una nueva temporada de "Por el mundo" en Telefé con la conducción de Marley y su primera estrella invitada, Susana Giménez, que no pudo resistir a tomarse unos tragos con su amigo, y eso que ella había dejado el alcohol hace meses. En su primera emisión logró 13.3 puntos de rating de promedio, un buen número para los tiempos que corren, pero había mayores expectativas por haber estado acompañado por la diva. Habrá que ver los contenidos del resto de los programas, ya que regresó en un formato semanal.

***

Natalia Oreiro vive momentos de mucha emoción. La actriz uruguaya prestó juramento como nueva ciudadana rusa en la embajada de dicho país, donde se mostró feliz y acompañada de su marido, Ricardo Mollo, y su hijo, Merlín Atahualpa, que también obtuvo la ciudadanía. La artista había comenzado el trámite en 2019, pero este había estado frenado por la pandemia hasta que finalmente en octubre pasado lo obtuvo (por un decreto emitido por Vladimir Putin). Seguramente, Oreiro tenga pensado viajar pronto para reencontrarse con sus fanáticos, quienes siguen su carrera artística a pesar de la distancia. Hasta aprendieron a hablar español por ella.

***

Esta sección lo adelantó: Tini y L-Gante cantarán juntos una cumbia. Hace un mes se reunieron para grabar el videoclip musical de "Bar" y ambos quedaron conformes con el resultado, que se podrá ver este jueves en YouTube. La joven artista pensó en Elián Valenzuela para su nuevo tema y el encargado de contactarlo fue su padre, Alejandro Stoessel, quien representa a la cantante y la acompaña en su carrera artística. Son dos artistas muy queridos y hay mucha emoción por parte de sus fans, lo que garantiza que puede llegar a ser un éxito.

***

La exitosa serie "El juego del calamar" tendrá una segunda temporada en Netflix, aunque por el momento está en "proceso de planificación", según contó su creador, Hwang Dong-hyuk, en una entrevista con Associated Press. La ficción se trata de personas endeudadas que compiten por dinero en efectivo en una competencia que define también la suerte de sus vidas. En sus primeras cuatro semanas en la plataforma de streaming logró ser vista por más de 142 millones de suscriptores y en la actualidad sigue dentro del "top ten" de lo más visto.

***

Muy afectada se muestra Carmen Barbieri tras haber renunciado sorpresivamente a la comedia "Doble chance", que iba a protagonizar con su hijo Fede Bal desde enero en la calle Corrientes. Si bien la actriz adujo entendibles preocupaciones por su salud poscovid, dejó a mucha gente "en la vía". Ahora el problema lo tiene el productor Ariel Diwan, que contrató a la talentosa directora Lía Jelín y a Fernando Lúpiz, Marcelo Sein y Julián La Bruna para completar el elenco. Y lo cierto es que varios de ellos están bastante "calientes" con la capocómica, porque no entienden "cómo no se dio cuenta antes de que no llegaba" con todo el trabajo que tiene. Una situación incómoda para todos.

***

Angustiada se encuentra Paula Chaves por la delicada salud de su abuelo Isaac, de 95 años, que sufrió un ACV y debió ser intervenido quirúrgicamente. La modelo no para de recibir malas noticias. Por un lado, la traición de su ex amiga Eugenia "China" Suárez, cuando le negó su affaire con Mauro Icardi, y por el otro, el mal momento que atraviesa su ser querido. Aun así, se muestra fuerte en sus redes sociales y esperanzada de que pronto su abuelo se recupere. Desde acá le mandamos muchas fuerzas.

***

Feliz y radiante está Laurita Fernández por su noviazgo con Nicolás Cabré. Las tantas idas y vueltas en la pareja parecen no haber afectado la relación amorosa que mantienen actualmente. La bailarina y el actor prefieren no mostrarse juntos en las redes sociales, pero en la intimidad van a todos lados tomados de la mano y muy enamorados. La bailarina y el actor supieron dejar a un costado sus diferencias en la convivencia y, al parecer, ahora todo marcha viento en popa.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del martes 9 de noviembre fue " MasterChef Celebrity 3", 20.0; "Doctor Milagro", 17.9; "Por el mundo", 13.3; "La 1-5/18", 9.9; "Los 8 escalones del millón", 9.9; "Telenoche", 8.6; "100 argentinos dicen", 8.4; "Tele 9 al mediodía", 5.2; "Bendita", 4.7; "Tele 9 central", 4.7; "Super super", 3.0; "A la tarde", 2.9; "Intrusos", 2.9; "Los mammones", 2.7; "La ruleta de tus sueños", 2.4; "Cocineros argentinos", 0.9. El día lo ganó Telefé con 10 puntos de promedio, mientras que el resto de los canales marcaron: El Trece, 6.9; El Nueve, 3.3; América, 2.4; TV Pública, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.