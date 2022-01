Este domingo Marley vuelve a su horario habitual con "Por el mundo", a las 21.15, en la previa de la gala de eliminación de " MasterChef Celebrity 3". Se juntarán los perdedores de la semana, Luisa Albinoni, Barbie Vélez, Cathy Fulop, Tomás Fonzi y Ernestina Pais. Y para darles más calentura a los hornos, mirarán desde el balcón el romántico Paulo Kabklan, Juariu, Malena Guinzburg, María del Cerro y la Peque Pareto, uno de los cuales tendrá que competir llegado el caso. El menú que les tocará en suerte para que juzgue el trío de jurados, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, es no apto para vegetarianos, ya que tendrán que cocinar en 15 minutos un bife de chorizo "a punto". El segundo desafío también va con el sello de carnívoro.

***

Mientras espera la salida de "El primero de nosotros", la tira que grabó para Telefé que irá por esa pantalla y por la plataforma Paramount plus, Mercedes Funes, de cara al resultado del PCR de hoy, volverá a hacer funciones de "Me duele una mujer". La actriz se aisló en su casa, donde su marido, Cecilio Flematti, y su hijo, quienes dieron negativo, se ocuparon de atenderla, obvio, sin contacto. Si todo está Ok, irá al Multiteatro Comafi con sus colegas Nicolás Cabré y Carlos Portaluppi, además de los jóvenes Facundo Calvo y Sol Loureiro, y retomará las funciones. Momentos.

***

Instalado en un cinco estrellas de Mar del Plata, Luis Brandoni se muestra bien de salud y contento con la temporada de "El acompañamiento", junto con David Di Napoli en el teatro Bristol. La cantidad de espectadores por función varía en virtud del boletín sanitario, pero no les va mal. De hecho, seguirán durante todo febrero y verán cómo se va presentando el panorama. A sus 81 años y más de medio siglo dedicado al espectáculo, Brandoni ya tiene un público que lo acompaña.

***

Anoche volvió Benito Cerati a "Sex", supercontento con la experiencia de sumarse, estado que compartió con su hermana Lisa, que lo fue a ver al Gorriti Art. Buena elección del director José María Muscari para el rol del cantante en el show de CABA, cuyo elenco quedó con Romina Richi, Cristian Sancho y Silvina Escudero, entre otros. Muscari, quien viajó a las Sierras a ver su otro "bebé Sex", donde tiene a Tyago Grifo (hijo de la Bomba tucumana) cantando, y a figuras como Noelia Marzol, Diego Ramos, Viviana Saccone y Adabel Guerrero. Al parecer, en Carlos Paz va mejorando la taquilla, tras el mal arranque por el Covid.

***

Como aprendió de sus padres Ana María Campoy y Pepe Cibrián, Pepito, ya con el PCR negativo, retoma las funciones en el Auditorio Belgrano. Si Marta González puede actuar, Esmeralda Mitre, retirada por el Covid, será reemplazada por el actor Lautaro Calzona. Y si la González también se infectó, Pepito dará una función de "Marica". El actor, autor y director está más que contento por la marcha de la venta de localidades de "Drácula" en el Luna Park, que, según le dicen, podrá llegar a juntar cerca de 100.000 dólares. Eso sí, la quinta la quiere vender para instalarse en CABA. No la saca de la venta. Aguanta los altos costos de la quinta.

***

Curiosidades del rating: los diez programas más vistos del miércoles fueron "MasterChef Celebrity",13.8 puntos de promedio; "La previa de Por el mundo" y "Los 8 escalones", 9.6; "La 1/5/18" y "Telefé noticias", 9.3; "Zuleyha", 9.1; "Hercai", 9.0; "Por el mundo", 8.6; "Dulce ambición",8.5; "El noticiero de la gente" y "Telenoche", 8.1; "En síntesis", 7.0, y "Cortá x Lozano", 6.8. En América destacó "Intrusos", 2.8, Canal 9 tuvo a "Tele 9 al mediodía", 3.8; la TV Pública, "Festival País", 1.1, y Net TV, "Editando tele", 0.7. Y quien no levanta cabeza con la audiencia es Laurita Fernández al frente de "Bienvenidos a bordo", 4.0, más que duplicado por la tira turca "Hercai", 9.0. Fracaso más que evidente sólo viendo los números. El día lo ganó Telefé, 8.7; El Trece, 6.1; Canal 9, 2.7; América, 2.1; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.