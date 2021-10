El lunes comienzan las grabaciones de " MasterChef Celebrity 3" y los dieciséis participantes estarán practicando este fin de semana con sus familiares y con profesionales, para seguir sumando conocimientos, ya que trascendió que en esta nueva temporada el jurado será más estricto, como para ponerle picante al reality. Santiago del Moro, por su parte, descansará, ya que a partir del lunes debe combinar la radio con el programa, lo que le demandará un esfuerzo grande, por el "madrugón" del día después. Seguramente, la personalidad de los competidores hará, o no, que el ciclo se convierta una vez más en el preferido y líder de la tele argentina. Veremos, y siempre el público tiene la última palabra y baja el martillo. ¡Chan-chan!

***

Dalia Gutmann, cuando era chica, soñaba con ser cajera de supermercado y creía que la gente del espectáculo era extraterrestre. También, la esposa de Sebastián Wainraich, si bien tiene una carrera afianzada, hace fuerza para estar cada día más segura; pero lo que jamás olvida es que, tras ser cronista de un noticiero durante tres años, un día descubrió en una nota que lo suyo tenía que ver con el comunicar con humor. Siempre hay una historia detrás de las personas que habitan el mundillo del espectáculo, como la vida misma.

***

El Turco Naim sostuvo que la Asociación Argentina de Actores "hizo mucho" en la pandemia y que su función "no es dar trabajo". En el ciclo de Ulises Jait no se privó de opinar de nada y aseguró que no volvería a hacer las cámaras ocultas en el programa de Marcelo Tinelli. "Hoy ese humor no se puede hacer, y lo celebro", explicó. El esposo de Emilia Attías no acepta muchas notas, pero cuando habla enciende el ventilador.

***

Para este sábado Andy Kusnetzoff tiene grabado ya su "PH - Podemos hablar", que el fin de semana sorprendió con el íntimo testimonio de Tomás Kirzner del que nadie sabía nada y que la producción, con ética y buen tino, eligió preservar hasta que saliera al aire. Mañana veremos al conductor junto a Pamela David -nuevamente figura de América, que la "prestó" a Telefé-, el rapero Lit Killah, Mario Pasik, la siempre polémica Ivana Nadal y José Chatruc. Promete picante.

***

Estas son las últimas semanas de "Jauría" en el teatro Picadero, una obra dura pero recomendada y muy premiada. Fue creada a partir de las transcripciones del resonante juicio que tuvo lugar entre 2017 y 2019 a "la manada" que violó a una joven, en un caso paradigmático de violencia de género en España. Aquí la interpretan Vanesa González, Martín Slipak -que tiene su participación en la serie de Maradona- Gustavo Pardi, Gastón Cocchiarale, Lucas Crespi y Julián Ponce Campos.

***

Este domingo 17 de octubre, en que la televisión argentina festeja 70 años, desde las 11, Gerardo Rozín y Jésica Cirio recibirán en "La eña de Morfi" a Miguel Mateos`, que además de sus clásicos de los 80 tocará nuevos temas. Además, Jairo, el padrino del programa, festeja sus cincuenta años con la música en un show exclusivo con banda completa. Por su parte, Juanse, ícono del rock y revelación de la pasada edición de "MasterChef Celebrity", vuelve al ciclo con sus grandes hits. De todo, como en botica.

***

Vuelve a animarse a las medianoches televisivas Germán Paoloski desde este lunes, en Telefé. Su nuevo ciclo se llama "No es tan tarde" y, a diferencia de un noticiero tradicional, promete entrevistas descontracturadas, juegos, una banda en vivo y mucho humor. Acompañarán a Germán el Zorrito Von Quintiero y su banda y la locutora e influencer Lelu Mendy. Lo veremos.

***

Los mortales que transitamos la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores volvimos a padecer en las últimas semanas el habitual castigo del tránsito imposible. Las manifestaciones de estos días empeoran todo al máximo, poniendo los pelos de punta a quienes intentan desplazarse, como le pasó a Cinthia Fernández, que ayer por la mañana se vio atrapada en el mar de automóviles inmovilizados durante largos minutos. Sacada, la panelista de "LAM" compartió el momento en Instagram, visiblemente fatigada por el trajín. Algo parecido, aunque más violento, le había sucedido a su compañera Yanina Latorre, que al retraso habitual ocasionado por los líos vehiculares le agregó un desagradable episodio con un conductor agresivo. "Relatos salvajes", un poroto.