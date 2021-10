Dicen que Damián Betular apenas descansó antes de comenzar las grabaciones de " MasterChef Celebrity 3" ya que venía un poco "desgastado" por las intensas grabaciones de "Bake off", donde se mostró más suelto, alegre y pícaro que nunca con la luz roja encendida y detrás de cámara. Lo cierto es que esa informalidad que transmitió al comienzo del reality se fue disipando y casi casi comparte su personalidad bien arriba con el público sin importarle el qué dirán.

* * *

Y sobre " MasterChef Celebrity 3" también hay que decir que Gastón Dalmau está muy feliz tras firmar contrato con Telefé para ser el nuevo host digital del programa. El actor, que saltó a la fama por su papel en "Casi Ángeles", la exitosa ficción juvenil de Cris Morena, y ganó la segunda edición del ciclo culinario, aceptó ser el encargado de los contenidos digitales del programa. Si bien tiene su vida, su pareja y su mascota en Los Ángeles, Estados Unidos, el joven no quiso desaprovechar esta oportunidad de volver a la pantalla chica. Cabe recordar que en la primera temporada la host digital fue Flor Vigna, mientras que en la segunda fue Federico Bal.

* * *

Bautista, uno de los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita, hizo referencia a cómo recuerdan a Blanca, su hermana, sobre todo en la fecha en que habría cumplido 15 años: "Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas, como que la queremos y la extrañamos. Para mí, nos cuida siempre". También dijo que ella lo quería mucho y "me trataba bien". Ahora, todos los ojos están puestos en la nueva integrante de la familia, Ana. La beba, de tan sólo tres meses de vida, se lleva todos los suspiros y mimos por ser la más chiquita de la casa.

* * *

Julieta Prandi, más enamorada que nunca de Emanuel Ortega, no pierde oportunidad de compartir con sus seguidores reflexiones de vida y de amor. Hace pocas horas contó que su pareja le enseñó que es hermoso soñar, "pero más hermoso aún es vivirlo". Y agregó: "Creo en tantas cosas desde que lo conocí, tanto por lo que debo dar gracias. Hoy -por ayer- cumple años el amor de mi vida y me siento feliz siendo testigo de su luz. Todo lo que ya sabés y más. Feliz cumple E.O. Te elijo".

* * *

Araceli González habló una sola vez desde que Toto, su hijo, contó en el programa "PH" que fue abusado a los siete años en dos oportunidades. Pero hace horas volvió con todo y subió un video donde se la ve con una campera con capucha como si estuviera dándole pelea a la vida. Ella sostiene que hay cosas que "no nos pertenecen. Hay que fortalecer a nuestros hijos", y se refirió a una canción del grupo español Ketama que dice: "No estamos locos, sabemos lo que queremos...". Luego agregó: "Ustedes no me conocen así. Ellos sí. Yo les di vida y los acompaño en su construcción día a día, surfeando olas de distintos tamaños. Uno debe ser merecedor de este aire que tenemos, libres, livianos y amorosos".

* * *

Ángela Leiva retomó las grabaciones de la novela "La 1-5/18" tras una breve gira musical por algunos puntos del país. La artista está enfocada en su primer papel en la pantalla chica, pero no descuida la música. En la ficción, que supera los 11 puntos de rating en el prime time, interpreta a Gina y sus fanáticos siguen de cerca la novela para ver cómo avanza su papel en la tira. Hay que decir que Ángela es toda una revelación al igual que la actriz paraguaya Lali González, y que Adrián Suar, propietario de la productora Pol-ka, se encuentra conforme y muy contento con el trabajo de ambas.

* * *

Netflix puso en marcha las grabaciones de la tercera temporada de la exitosa serie mexicana "¿Quién mató a Sara?", con sus protagonistas Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Alejandro Nones. La ficción creada por José Ignacio Valenzuela recuerda a los culebrones mexicanos que se emitían en el país y que se vendían por todo el mundo. Tanto es así que, en su primer mes de estreno, en marzo pasado, más de 55 millones de suscriptores la vieron, convirtiéndola en un verdadero éxito. Esta nueva entrega promete más misterio y nuevos personajes por conocer durante diez capítulos como en sus anteriores temporadas.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo fue "Bake off Argentina", 12.0; "Trato hecho", 7.9; "Doctor Milagro, el adelanto", 6.3; "Periodismo para todos", 10.2; "100 argentinos dicen", 7.1; "El Tigre Verón 2", 5.5; "Implacables", 1.3; "Debo decir", 1.2; "El show de los escandalones", 1.1; "La final de TN", 1.9. El día se lo llevó Telefé, 5.6; El Trece, 4.4; Canal 9, 0.9; TV Pública, 0.9 y América, 0.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.