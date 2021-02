¿Habrá romance entre las cocinas de “MasterChef Celebrity”? Nos hemos enterado de que al calor de los menús gourmet que sabe cocinar muy bien Claudia Fontán, cautivó el corazón del concursante más internacional, el ex basquetbolista Hernán “Loco” Montenegro. Insiste en invitarla a salir, la quiere llevar en el auto hasta donde vive en Nordelta (el mejor barrio privado), hasta ahora sin suerte. Por lo demás, ya con dos eliminados en su haber, el reality que arranca el lunes 22 tiene al más quejoso de los participantes, Cae, que no va a llegar muy lejos si se cansa y el cuerpo no le responde. Tendría que haberlo evaluado antes.

Contento Jey Mammón con éxito de “Los Mammones” en América, la productora Jotax está viendo de arreglar su contrato por todo el año, siempre en principio son tres meses, que se renuevan. En ese sentido, la compañía sumaría un reality a la programación y de cara a los números de rating les interesa Charlotte Caniggia, a quien habían pensado para que acompañara a Jey, y después no la llamaron. Pero claro, tuvo picos de 5 puntos cuando fue de invitada en la trasnoche, y hasta el momento es el rating más alto de “Los Mammones”. Van por ahí, si es que la chica no agarra viaje con otra propuesta.

Tal como primiciara esta sección, el Dr. Sebastián Jorge Baglietto, administrador designado en la sucesión Diego Maradona, presentó en tiempo y forma la oposición al pedido de registro de la marca “D10S”, en nombre de los herederos. El punto de confl icto se presenta ahora quien reclama vía judicial, el apellidado Rustici, quien sostiene que fue el creador de la expresión “D10S” y alega que él es quien tiene el derecho de autor sobre “D10S”. No ha sido la empresa de Matías Morla Sattvica SA, que es curioso que se haya mantenido en silencio. El tema parece ser bastante complejo y habrá todavía mucha tela para cortar. Una novela interminable la de la sucesión del enorme futbolista.

El lunes primero de marzo a las 18.30- 19 saldría “Pasapalabra” conducido por Iván de Pineda en pantalla Telefé. La producción es de TNT, se graba en los estudios de Martínez con todo el protocolo sanitario vigente en la compañías de Viacom. Dejaron la producción en manos de Turner en virtud de que conocen el mecanismo del programa y sobre todo la “estrella”, el “Rosco”. Iván graba la semana próxima con famosos del núcleo duro de Telefé, los nombres asociados a su pantalla. Veremos si se anima Lizy Tagliani. Ese es el camino.

Vecina de Florencia Peña en el barrio privado Del Lago, Karina Jelinek está en una búsqueda laboral tras regresar de la costa oeste de los Estados Unidos. La conductora no vacunó contra el Covid-19, ya que cambiaron las reglas luego de que casi 4.000 argentinos lo hicieran alguien publicara dejando en evidencia a los mayores. Es ideal para formar parte de “La Academia”, lo nuevo que está armando Marcelo Tinelli, que irá como formato dentro del generalista “ShowMatch”. Hay una lista que está siendo llamada pero el punto es el dinero. Tiempos donde avanza la inflación.

Todo camina perfecto en Montevideo con las grabaciones de “Iosi, el espía arrepentido”, que va para la plataforma de Amazon, dirigido por Sebastián Borensztein. Pudo viajar con el permiso correspondiente Mónica Antonópulos con sus dos hijos, Valentino y Camilo Ábalos (hijo de Coraje), para quedarse con su marido Marco Antonio Caponi. Los demás integrantes del elenco, Alejandro Awada, Minerva Casero, Carla Quevedo, Matías Mayer, entre otros, hospedados en estrellas pero con restricciones de movilidad. Natalia Oreiro hace una participación especial, y tiene su chacra, de manera que se maneja por su cuenta.

Habrá cambios en la tarde de Telefé que mantendrá a partir del lunes “Fuerza de mujer” a las 16, a las 17.15 “Zuleyha”, y ahí sí “Floricienta” pasa a las 18, antes que la otra tira “Guerra de rosas”. La idea es fortalecer “Floricienta”, que viene complicada: el miércoles perdió con “El gran premio de la cocina”. *** Curiosidades del rating: el miércoles lo ganó Telefé, 8.8 puntos de promedio; El Trece, 6.5; Canal 9, 2.7; América, 2.4; TV Pública, 0.6 y Net TV, 0.5. Los tres programas más vistos de cada canal, “Fuerza de mujer (prime time)”, 11.1; “Minuto para ganar”, 11.0, y “Apache”, 10.7. Luego, “Bienvenidos a bordo”, 8.4; “El gran premio de la cocina”, 6.8, y “Telenoche”, 6.5; en tanto Canal “Bendita”, 4.6; “Telenueve al mediodía”, 3.8, y “El show del problema”, 2.9. América, con “Intrusos”, 3.4; “Los Mammones”, 3.1, e “Intratables”, 2.5. TV Pública, “Cocineros argentinos”, “TV Pública noticias” y “Quién sabe más de Argentina”, 0.8. Por último, Net TV, “Editando tele”, 1.4, y “Como todo”, 0.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.

Le dolieron en su cuenta bancaria a Miriam Lanzoni las refacciones que tuvo hacer en su casa cerca de Colegiales tras la compra a Georgina Barbarossa. De ahí que no se hablen más, ni se saludan. La ex de Fantino firmó contrato con para “Corte y confección famosos”, y que no digan que son astronómicos porque son más bien humildes los cachets mensuales. Tanto es así que no lo hace por el dinero sino por estar en pantalla del Trece y demostrar que sabe algo de costura, por más que Matilda Blanco ya la fulminó. El contrato es por lo que dure en el juego; si la echan antes, cobra igual el mes entero.

Regresan de Mar del Plata después de carnaval Luciano Castro y Sabrina Rojas con los chicos, donde la pasaron muy bien junto a un grupo de amigos. que estar aquí para el inicio de las clases presenciales , de manera que van a disfrutar lo que les queda. Tienen todavía en mente reponer la obra “Desnudos”, hacían con sus Heredia- Cáceres-Gandini-Scapola, pero ahora Castro está en la tira de Telefé y Heredia en la próxima de Pol-ka. Por ahora, sólo arrancar las clases de sus hijos.