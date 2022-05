Los detalles que dejan los famosos invitados a la gala del Martín Fierro 2022 en el Hilton van a dar que hablar por un par de días. Confirmado que Adrián Suar no será parte de la fiesta, mientras Marcelo Tinelli aún no dio el ok, y ya se sabe que Donato De Santis no se mueve de Italia por nada tras el éxito de "MasterChef Celebrity 3".

Otro nominado, Darío Barassi, va a estar en Nueva York, pero lo van a tentar con “verdes” para que se haga presente aunque todavía no está confirmada su presencia. Faltan los invitados de la tira de Polka, nominados como Leticia Bredice, Agustina Cherri y Lali González, de “La 1-5/18”.

.

Se vienen favoritos para el “oro” (boca de urna), con dos de los tanques del año pasado: “MasterChef Celebrity” y “La Voz Argentina”, ambos con gran éxito en el rating. Se va armando el rompecabezas de una televisión que necesita la fiesta del Martín Fierro 2022 para poder premiar a lo mejor que dejó el 2021.

Dicha entrega de premios se emitirá por Telefe el domingo 15 de mayo. La señal ya tiene listos la mayoría de los equipos, al menos de los que saldrán al aire como conductores y hosts. Sin embargo, todavía apuestan a que la presencia de Darío Barassi, quien será padre por segunda vez, levante la ceremonia.