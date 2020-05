Antes de salir al aire, el “ Bailando 2020” ya tiene algunas deserciones, una de ellas es la de Mariana Genesio Peña, tan publicitada, que tras esperar decidió quedarse en Telefé. Al parecer, tal como anticipamos, se reflotó la idea de la tira en coproducción con Amazon que van a dirigir Sebastián Borensztein y Daniel Burman, y ahí tiene un personaje. Es la misma para la que convocaron a Luis Brandoni, Chino Darín, Nancy Dupláa, por mencionar algunos de un alto elenco. Aseguran que se van a jugar a poder grabar en el último trimestre del año con todo el protocolo sanitario.

***

Continúan las tratativas de la producción de “Por el mundo. En casa” con el abogado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, para poder tenerlo este domingo en el programa, justo para enfrentar al de Jorge Lanata. Ante la insistencia, siguen sin respuesta. Es así que Marley, seguro, irá a la casa de Belén Francese, a realizarle el casamiento de ficción con vestido de novia y ramo incluidos. La chica tenía fecha de casorio legal el 17 de mayo, pero ya pasó, de manera que con el mendocino tendrán que pedir una nueva cita en el Registro Civil. Por ahora, a conformarse con Marley y el besito de Mirko.

***

Tras festejar sus 33 años con el papá de su hijo Morrison (Momo) y jugador de Banfield Daniel Osvaldo, Jimena Barón se apresura a aclarar que está durmiendo en un cuarto aparte, y que no hubo intimidad. Sin embargo, la cantanteactriz “Cobra” va a seguir instalada en la casa de su ex al menos hasta el final de esta sexta cuarentena, el 7 de junio. De hecho la están invitando a varios sitios pero elige estar con su ex. Quienes aseguran saberlo todo dicen que “algo hay”. Y, sí.

***

Al revés de Susana, Nicolás Repetto y Florencia Raggi están en Punta del Este en la casa que construyó Nico desde el mes de diciembre. Pasaron las fiestas y el verano con toda la familia, sus hijos Renata y Francisco, más los mayores del conductor y sus respectivos nietos. A estas alturas, si bien no la pasan mal, tienen muchas ganas de volver, sobre todo por sus hijos y nietos, a quienes ven por Skype o videollamada. Incluso a Toribio, el hijo de Juana, que es el más mimado. Como es de imaginar van a esperar a que se abran las fronteras, porque tienen claro que no son argentinos “varados”, y no van a molestar a nadie. Se la bancan en Punta, ahora que empieza el invierno.

***

En Telefé están midiendo el horario para insertar “Floricienta” a la mañana. “Midiendo” significa que ven los números de “Casados con hijos” y de Lizy Tagliani con “El precio justo”. Todos saben que en televisión el rating es el que manda. La idea es que salga en la semana del 8 de junio, en tanto este domingo van a seguir con “Avenida Brasil” y el lunes con Verónica Lozano, vía Skype desde San Pablo, el actor Dudú Azevedo, quien también cumple cuarentena en su casa con su mujer e hijos.

***

Este sábado Telefé va a poner en pantalla el especial de “30 años de risas juntos” con los sketches especiales de Susana, justo en el momento en que más se habla de la diva. Está grabado con Francella, Disi, Siciliani, Midachi, Flor Peña, entre otros elegidos para emitir, de manera que no habrá testimonio de la estrella desde su chacra La Mary donde está cumpliendo la cuarentena uruguaya de 14 días con su hermano Patricio. La diva tardó más de dos semanas en lograr el permiso legal para dejar la Argentina, y tiene la residencia en Uruguay en trámite, con idea de quedarse. La realidad es que le resultó muy dura la estadía forzada en su casa de Barrio Parque. Y en principio, casi dos meses, y más, allá.

***

Sigue recluido Peter Lanzani, en soledad y manteniendo la calma con gimnasia y cocina. Sucede que al actor lo quieren en varios proyectos a futuro (gracias a Dios se empieza a mover en plataformas), pero no puede aceptar nada hasta tanto se termine de grabar la interrumpida serie “El Reino”. Incluso en Amazon lo querían para la segunda temporada de Maradona que, tal como anticipamos, comenzaría a rodarse a finales de año en Buenos Aires. Por ahora no hay decisión posible salvo respetar el compromiso con Netflix. Otra cosa, es probable que se lo vea con Susana este sábado.

***

Una buena para los actores y actrices. Todos contentos con la decisión de Eliseo Álvarez de volver a emitir las tres temporadas de “En terapia” que dirigió Alejandro Maci y que la gestión anterior en la TV Pública ignoró a conciencia. Entre los intérpretes están Norma Aleandro, Julieta Cardinali, Diego Peretti, Luisana Lopilato, Dolores Fonzi, Germán Palacios, Federico Luppi y Alejandra Flechner. Esto significa que van a poder cobrar las repeticiones a través de Sagai. Y cuando finalice “En terapia”, van a emitir “Variaciones Walsh”, ganador del Martín Fierro al mejor programa unitario, con Nicolás Cabré, Darío Grandinetti y Luis Luque. Ficción nacional de alta calidad.

***

Mientras influencers y famosillas/sillos cobran por cada posteo en Instagram sus buenos mangos, la iniciativa gratuita de María Valenzuela la colmó de alegría. La actriz avisó que todo el que necesitara promocionar algo, que se lo enviara porque lo iba a hacer en su cuenta. Y de hecho lo hizo y ayudó a todos y todas. Recibió de regalo un bidón de alcohol en gel que le va a alcanzar hasta septiembre en la cuarentena, igual que los ahorros que está gastando. Tiene la ilusión de poder arrancar en primavera con “Eva y Victoria”.

***

Curiosidades del rating: lo más visto de cada canal el martes, “Jesús”, 11.3 puntos de promedio en Telefé; “Bienvenidos a bordo”, 8.2 en El Trece; “Intrusos”, 3.7 en América; “Bendita”, 4.5, en Canal 9; “Editando tele”, 1.3 en Net TV, y “En terapia”, 1.0 en la Tv Pública. Las tiras turcas “ ¿Y tú quién eres?”, 10.0; “Huérfanas”, 9.1; “Alas rotas”, 9.0; “Elif”, 9.0, y “Las mil y una noches”, 4.8. Con la intervención de Susana Giménez en “Animales sueltos”, el programa tuvo un promedio de 3.2, y picos de más de 4 puntos (es mucho). En tanto, la competencia “Telefé noticias”, 9.8, versus “Telenoche”, 5.2, y “El precio justo” y “LAM”, ambos 4.5. A la repetición de “Casados con hijos” le alcanzó con 3 puntos para ganar su franja horaria. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.