Hay gente que no está feliz con el programa de Mariana Fabbiani, "Lo de Mariana", idea de Mandarina y de El Trece, que cambiaron de horario sin suerte, ya que el viernes obtuvo 3.9 puntos de promedio, perdiendo por 2 puntos con "Flor de equipo", que está fuerte con los detalles de "MasterChef Celebrity". Encima, según pudo saber esta sección, y cuya desmentida oficial vemos probable, es que en la producción de Storylab (Nacho Viale), responsable de los dos clásicos de Mirtha Legrand, ahora a cargo de Juana Viale, no le ven sentido al formato, ya registrado como derecho consuetudinario de la diva. Lo ven como una copia de escasa calidad. Bueno, habrá que esperarlo un poco.

***

Y tiene fecha de final la segunda edición de "MasterChef Celebrity 2", con la conducción de Santiago del Moro, y como jurado el trío estrella Martitegui-De Santis-Betular, que sería durante la última semana de mayo. Les queda bastante -más de un mes- para saber el ganador/a, que tendrá que padecer la competencia, sin perder de vista que empieza "MasterChef 3" en junio (para grabar). Pero esa es otra pelea. Un mundo por vez. Por otra parte, esta noche empieza la "revancha" (cambiaron la palabra "repechaje"), y van a competir los ocho más hundidos, último salido el Loco Montenegro, Flavia Palmiero, Daniel Aráoz, Juanse, Sol Pérez, Cae, Mariano Dalla Libera y Fernando Carlos. De algunos nadie se acuerda, pero es así. Los cuatro días de esta semana se ocuparán de los eliminados y los ganadores de la revancha (como en la anterior edición, suelen ser tres). Va a venir muy fuerte, y favorecidos por "Doctor Milagro", el milagro de la tele abierta.

***

En Telefé/Viacom las restricciones sanitarias se respetan sí o sí. Ninguna producción puede mezclarse con otra, ni siquiera pisar otro estudio, y en virtud de las restricciones se les complican que los invitados sean presenciales. En especial a Vero Lozano, quien con la producción elegiría invitados vacunados o que hayan pasado por el Covid, o bien hisoparlos dos o tres días antes de su visita al piso. Los de más de 60 son difíciles, como Georgina Barbarossa (68), Carmen Barbieri, Mercedes Morán, María Valenzuela, y quienes tienen menos años pero son de riesgo, Flavia (54) y Juanse (58). Y obvio es que aún ni se piensa en volver a grabar "Por el mundo", aunque han puesto como fecha tentativa septiembre.

***

Cada cuatro días se hisopan actores y técnicos de "El marginal 4", que están grabando en Boedo, cerca del súper que está en avenida La Plata. Trabajan en burbujas, por grupos divididos por historias. Igual sucede con Juan Minujín, Nicolás Furtado y Claudio Rissi, y todo ese bloque de un lado; del otro, Gerardo Romano, Rodolfo Ranni, en locación de oficina esterilizada, y lo mismo las escenas de Martina Gusmán. En la cárcel de "Puente Viejo" no entra nadie sin ser previamente hisopado, los caterings los manipulan los actores, mientras que ya terminó su parte Julieta Zylberberg. La idea es grabar los primeros siete capítulos de la cuarta temporada (hasta julio) y seguir rodando la quinta hasta diciembre. Luego, Netflix va dosificando el contenido en la plataforma. A pleno Sebastián Ortega y su ejecutor en producción, Pablo Culell.

***

Tras el hisopado positivo de su papá, Norberto, quien ya tenía la primera dosis de la vacuna, la diseñadora Verónica de la Canal tuvo que aislarse por contacto estrecho, de manera que tendrán que reemplazarla en "Corte & Confección". Justo en el momento en que se vienen cambios fuertes con el ingreso de Jimena Cirulnik y la búsqueda de tres nuevos concursantes, uno de los cuales podría ser Hernán Drago, por más que tiene contrato con Kuarzo para "Bienvenidos a bordo". En LaFlia hay expectativa de generar audiencia, y entusiasma a su conductora, Andrea Politti, que con el cierre de las salas se dedica a pleno al reality. El viernes grabó dos programas.

***

Van a adelantar los horarios de grabación en "Bienvenidos a bordo", citando a los invitados y los que están bajo contrato a las 15 horas en Kuarzo, Estudio Mayor. Así arregló Guido Kaczka, ganador del Martín Fierro del 2019 como mejor conductor, papá de Romeo (con Flor Bertotti), Benjamín, Helena y, en días, también de Eliseo, fruto de su amor con Soledad Rodríguez. El conductor-productor, quien posee una casa en el Golf Solanas (Punta del Este), que por la pandemia no pudo pisar, tendrá esta semana a Marcela Baños, Magui Bravi, Jorge Moliniers (pareja de Luciana Salazar en "La Academia") y a su modelo exitoso, Hernán Drago (a quien quieren de todos lados). Ahora le toca competir difícil con "Doctor Milagro". Ahí va.

***

Ayer cumplió sus 81 años Luis "Beto" Brandoni, quien, respetando las normativas, se dividió en horarios entre sus hijas, nietos y amigos. Recibió cientos de llamados, entre ellos, el de Guillermo Francella, con quien filmó "Mi obra maestra" (ahora en Netflix). Brandoni tiene oferta para rodar en Saladillo una película para público joven junto con Mariano Martínez (aún no terminó de cerrar), y resiste para volver con "El acompañamiento" al Multiteatro cuando la situación lo permita. Nadie puede dudar de que el hombre es un actor de antología. Aun los que no están de acuerdo con su línea de pensamiento.

***

Tras publicar en esta sección que Enrique Pinti esperaba su segunda dosis de la Sputnik, y que la primera se la habían dado el 9 de marzo, este fin de semana por fin pudo hacerlo. Ningún problema con la vacuna rusa y con ninguna otra si le tocaba; eso sí, ya que se cuida como pocos, va a esperar tener lo que hay que tener. Y por supuesto, cuando sea el momento de regreso del teatro. Su idea es que podría debutar en la segunda quincena de mayo en el Multiteatro (sala chica) con aforo del 50% con el espectáculo que está escribiendo, "Protocolo". Igual que a Mirtha, van dos de nuestra historia del espectáculo ya vacunados por el gobierno de la ciudad. Una buena.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado "PH (Podemos hablar)", 10.7 puntos de promedio, Juanita Viale, 7.9; "Crimen y misterio",1.0; "Santo sábado", 0.9, y "Aguante el cine", 0.8. Segundo en el día "Pasapalabra famosos", 8.1; "Cine 13", 7.1; "Secretos verdaderos", 1.7; Vivo para vos", 1.3; "TV Pública Noticias", 0.6, y "Lo mejor de Pampita on line", 0.2. Sobre el final "Resto del mundo", 4.3; "One five", 3.9; "El festival del bien", 0.5; "En estéreo", 0.4, y Jaime Bayli, 0.0. El día lo ganó Telefe, 7.0; El Trece, 5, América, 1.7; Canal 9, 1.2; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0,2. Detalle, el total de los canales de cable de noticias promediaron en el día 8.4 puntos, y 9.2 en el prime time. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.