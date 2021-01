A la espera del resultado de los hisopados, Daniel Guebel, quien está de vacaciones, iniciaría con su productora Boxfish las grabaciones de “ MasterChef Celebrity 2” en la semana del 25 de este mes. Como es de imaginar, quieren tener el reality en febrero al aire de Telefé, de hecho las fotos del jurado las hará Machado con Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular este lunes en Martínez. Por su parte Sol Pérez, positivo de Covid, saldría del aislamiento el lunes próximo. En tanto, Georgina Barbarossa estaría liberada mañana para hacer la obra de teatro y por desgracia quedan a la espera de Carmen Barbieri, que se contagió y ayer fue internada por complicaciones de la enfermedad. Ya estarían completos los 16 participantes, los que mencionamos más Fernando Carlos, que van “blanqueando” de a uno. La “nota de actualidad” en las cocinas de Martínez la daría María O’Donnell.

***m

Hoy se cumplen los 14 días de cuarentena de Susana en La Mary, ya que al llegar de Miami eligió no hacerse otro hisopado (lleva varios hechos entre sus viajes) y quedarse dos semanas guardada porque no se iba a mover de su casa. La diva está acompañada por su hija Mecha y su hermano Patricio, desde hace meses instalados en Uruguay. Tras el “recreo” de Miami, donde pasó las fiestas y no “aprovechó” para vacunarse, pese a tener documentación que le hubiera permitido, se cuida muchísimo. Se quedará allá para su cumpleaños el próximo 29 de enero. Y como dijimos, sería el segundo semestre cuando podría hacer el programa “Game of games” en Telefé. Irán viendo la situación epidemiológica.

***

Si todo sale bien, Julieta Díaz sería quien interprete en el 2022 la comedia musical “Juana Azurduy”, que podría convertirse en el éxito del año, realizada al estilo de “Hamilton” de Broadway (que rompió todo). Aquí se está pensando armar la vida y obra de la heroína del Alto Perú con textos de Pacho O’Donnell, y la música urbana/actual que compondría Miss Bolivia, con puesta y dirección de Ricky Pashkus. Este sería el próximo proyecto del director que acaricia con mucha empatía, mientras el grupo de guionistas trabaja en darle forma de comedia musical. La protagonista por ahora sigue grabando “Pequeña Victoria 2”, pero está muy entusiasmada con interpretar a Juana Azurduy. Huele a éxito.

***

Pocos saben que Peto Menahem fue también un “chico Cris” salido de “Casi ángeles” y “Alma pirata”, motivo más que sufi ciente para que Netfl ix lo fi chara para su próxima tira infantojuvenil. Se trata de “Melody”, con elenco que están terminando de confi rmar, en el que Peto interpretará al padre de la protagonista, antes de comenzar las grabacionesburbuja, casi todo en exteriores y en los estudios Pampa (Martínez) que arrancan el lunes 1° de febrero. Hará dupla con Muriel Santa Ana, con quien fi lmó la comedia romántica “Caída del cielo”. Vale recordar que Menahem era el conductor de “Padres e hijos” en la TV Pública.

***

Un verdadero todoterreno es Marley, el gran conductor de Telefé, quien luego de tantas idas y vueltas se reencontró con Mirko en Capital Federal. El chiquito volvió de Pinamar con su tío y su abuela y se van a quedar juntos hasta que le toque visitar la costa atlántica en “ Por el mundo en casa”. Mirko los va a acompañar, pero no podría ir a Córdoba (este domingo en vivo con Lizy desde el teatro), y luego tampoco a Calafate. Los cuatro destinos que Telefé decidió sumarle ante el atraso del reality gastronómico, el último es en Capital Federal, más los 60 capítulos de “Minuto para ganar” lo van a tener ocupado a pleno al conductor. Está claro que serían tres meses del “Minuto” antes que Marley vuelva con “La voz argentina”. Hoja de ruta.

***

Se va terminando de armar todo lo de “Corte y confección famosos”, con Andrea Politti, cuyo horario habría defi nido El Trece, en rigor Pablo Codevila, para después de “100 argentinos dicen” que conduce Darío Barassi. La fecha de salida sería el lunes 8 de febrero con los doce participantes confi rmados, entre ellos, Tucu López, Adriana Salgueiro, Pachu Peña, María Fernanda Callejón, Anita Martínez, Barbie Vélez y Nora Cárpena. Saldrán desde los estudios de Don Torcuato, producido por LaFlia, con el jurado encabezado por Benito Fernández, Verónica de la Canal y Fabián Zita. Moverán “Mamushka” de tiempo, espacio y formato.

***

Ayer en la terraza del hotel Costa Galana de Mar del Plata, el vestuarista de Mirtha, Héctor Vidal Rivas, realizó un nuevo desfi le con varias marcas, y modelos de La Feliz. Dada la situación del Covid, no muchos diseñadores se animan a viajar, como le pasó a Verónica de la Canal, que fue quien abrió este espacio. Diremos que cerraron el desfi le ayer los diseños de alta costura de Ivana Picallo, para muchos la diseñadora personal de nuestra primera dama Fabiola Yáñez, pareja del presidente Alberto Fernández.

***

Hija del músico Kevin Johansen y de la bailarina y productora Mariana León, Miranda, también dedicada a la música, nació en Nueva York (1997) y se crió en Buenos Aires. La cantante comienza con sus presentaciones musicales en vivo y estará el viernes 2 de febrero en la terraza del Centro Cultural Recoleta. Al aire libre en un horario lógico, las 19. La Johansen busca fusionar la música, el cuerpo, el movimiento y la puesta en escena con sus canciones, punto de partida para su propuesta global. Anuncia que en el show va a recorrer su repertorio, desde su debut solista “Fata Morgana” (2019), su segundo álbum “Envoltorio” (2020), y singles como “Vos, sinuoso”, una versión de “Heart of Glass”, “Chica Mutante” ft. Clara Trucco, “Radioactiva” y “Desastre Natural” ft. Anyi. Ya tiene planifi cada su carrera a nivel internacional con varias actuaciones previstas en su país de nacimiento, USA.

***

Curiosidades del rating: se sintió la ausencia de “ MasterChef Celebrity” en el prime time del martes con Telefé, 11.1 puntos de promedio; El Trece, 6.6; Canal 9, 2.3; América, 1.7; Net TV, 0.5, y Tv Pública, 0.4. Lo más visto “Minuto para ganar”, 13.6; “Bienvenidos a bordo”, 7.7; “Intratables”, 1.8; “Mejor de noche”, 1.7; “Fugitivos”, 0.7, y “La celebración”, 0.4. En El Trece la llegada de la tira “Te doy la vida”, 6.0, segunda en la franja horaria, detrás de “Fuerza de mujer”, 12.9, y de “Monzón”, 7.9. En competencia, “ Cortá por Lozano”, 7.8; “100 argentinos dicen”, 5.2; “Intrusos”, 2.3; “Hay que ver”, 1.8, y “Cocineros argentinos”, 0.6. Por su parte, “Mamushka”, 4.7, perdió con “Alas rotas”, 10.4 (más que duplicada), y entre los informativos centrales ganó “Telefé noticias”, 8.7. Telefé se quedó con el día con 9.1, y superó en 3.5 al Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.