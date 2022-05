En el estudio que utilizó Marcelo Tinelli en Don Torcuato, El Trece está apoyando las refacciones para que se termine el decorado de "All Togheter Now", cuyo formato también paga. Se está realizando una obra de ingeniería importante y muy cara. Por lo demás, los productores Prada y Hope van detrás de Tinelli (quien recientemente renunció como presidente de San Lorenzo) buscando el título, que podría ser, entre varias opciones, "Canta conmigo ahora". La idea es que vaya lunes, martes, miércoles y jueves en el prime time, más allá de que "El Hotel de los Famosos" haga la segunda temporada (para el verano). A pleno con los 100 jurados que exige el formato, y que va desde famosos hasta el cantante de la Orquesta Sinfónica de Salta. Va por ahí.

***

Buen amigo de Florencia Peña es Diego Ramos, quien aceptó actuar los sketches con la conductora en el programa que estrena el lunes próximo, en el horario detrás de "LAM". "La puta ama" (la mejor en lo suyo) tendrá de invitada especial en el mano a mano a Griselda Siciliani, amiga de Flor. El formato es de la productora que tiene entre sus registros "Los Mammones", de modo que la Peña usará el "modo Jey". En cuanto al presupuesto, escaso en la mayoría de los canales, es lo que manda a la hora de contratar a sus compañías, como La Chepi. Es el momento.

***

La exitosa serie para jóvenes de HBO Max "Días de gallos", que protagonizan Ángela Torres y Ecko, está grabando su segunda temporada, en la que se sumó Tomás Fonzi. El actor, subcampeón de "MasterChef Celebrity 3", además sigue con los ensayos de "La verdad" junto con Cachete Sierra, Candela Vetrano y Mery Del Cerro, dirigidos por Ciro Zorzoli (también dirigió la primera con Juan Minujín y Jorgelina Aruzzi). El punto es que Fonzi no paró de trabajar y, por más que disfruta el momento, se quiere tomar unos días. Se supone que el estreno será a fines de este mes, cuando se inaugure el teatro Politeama, de Juan José Campanella. Después va a estar más tranqui.

***

Ayer se realizó la visita técnica al Hilton de Puerto Madero, con el productor Federico Levrino a la cabeza y quienes van a llevar adelante la transmisión del Martín Fierro el domingo 15. Van a estar tres revistas de actualidad de ricos y famosos, razón por la cual les tienen que ir asignando lugares donde trabajar. Hubo cambio de planes para la entrega del Oro, ya que Carla Peterson viajará por su serie en Star Plus, de manera que Nancy Dupláa hará entrega ella sola de la estatuilla. Los "Cocineros argentinos" van todos, menos la Pachano, que estará en México. Y habrá que ver los invitados especiales.

***

A seis semanas de la definición de "MasterChef Celebrity, la revancha", que va los domingos, el próximo compiten seis: Analía, Sofía Pachano, Vicky Xipolitakis, María O'Donnell, Juariu y Joaquín Levinton. Es sabido que quien cocine el peor plato es el que toma su ruta, en tanto que Santiago del Moro, sonriente, los va a recibir en el estudio con las cocinas a full. Antes del plato viene el trago-cóctel, guiados por la bartender Inés de los Santos, a quien no van a conformar con un gin tonic. A través del juego "dibujar y adivinar" se arman las duplas y cocinan el plato que les tocó en suerte. El jurado ya es muy directo, no se hace el bueno. Y el/la eliminada/o se irá tranquila/o y feliz en el "ViajeChef".

***

Si bien Carmen Barbieri, gracias a Dios, ya esta de vuelta aquí, luego de acompañar y cuidar a su hijo Fede en Brasil, su participación en "Los 8 escalones del millón" se verá el viernes. Su reemplazo lo hizo (de hecho todavía está en pantalla) Iliana Calabró, quien compartió sin problemas con Nicole Neumann (anda tranqui), Sol Pérez, Martín Liberman, comandados por Guido Kaczka. Justo la Calabró se va de gira con Pedro Alfonso a Santa Fe, con la obra "Una noche en el hotel", ya que Iliana entró en reemplazo de la Barbarossa. El asunto es que Carmen ya está aquí.

***

Casi en la escalera del avión para ir a Madrid, Carolina Papaleo se tuvo que quedar, ya que su papá, Osvaldo, dio positivo de covid en el PCR. Iban a irse con su tía Lidia en viaje familiar de descanso y placer, ya que Osvaldo es muy amigo de Mauricio Dayub, quien está con "El equilibrista" en la capital española. Tenían armado, además, visitar a Pepe Sacristán en Santiago de Compostela, donde está filmando, pero no. Con resignación dejaron los pasajes en stand by. Entonces, la Papaleo, eso sí, festejó que el 2 de mayo cumplieron un año con "Vivo para vos" junto con Julián Weich en Canal 9 (el éxito del fin de semana) y se preparan de cara a lo que viene. Esas cosas pasan.

***

Tal y como adelantara esta sección, Andrea Stivel tuvo este lunes la reinauguración del Astros, en la que estuvieron el jefe del gobierno porteño, Rodríguez Larreta, y su ministro de Cultura, Enrique Avogadro. Luego se pasó a la sala con el estreno de "Las irresponsables", de Javier Daulte, con Paola Krum (estuvo su novio, Iván Esteche), Gloria Carrá (apoyó Nacho, su pareja) y Julieta Díaz. Muy concurrido el hall, en el que destacó Martín Redrado, invitado por Sasha Guinzburg (amigos), Ernestina Pais, María Carámbula, Flor Alkorta (amigas de Andrea), Violeta Urtizberea (tiene un proyecto con Stivel), Mercedes Funes, Daniel Barone, Romina Richi, José María Muscari, Aníbal y Sofía Pachano. Obtuvieron comentarios interesantes, y el director Daulte, contento con esta vuelta al teatro comercial.

***

Curiosidades del rating: los cinco programas más vistos del lunes, "Fugitiva",10.9 puntos de promedio; "Telefé Noticias" y "Los 8 escalones", 10.5; "Soñar contigo",10.3; "Zuleyha", 10.2; "El primero de nosotros" y "El hotel de los famosos", 9.8. En América, "LAM", 3.7; en Canal 9, "Bendita", 4.9; en la TV Pública, "Fútbol ATP", 0.9, y en Net TV, "Reperfilar", 0.8. En competencia, "NETT (No es tan tarde)", 4.2, vs. "En síntesis", 6.0; "Intratables", 1.7, vs. "La hora exacta",1.6, y antes "A la tarde", 2.3, vs. "Súper súper", 2.0. De cara a "Flor de equipo", 5.0, y "Socios del espectáculo", 4.9. Telefé ganó el día con 9.1 puntos, superando a El Trece en 2 puntos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.