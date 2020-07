Hay cierta expectativa de amigos comunes de que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés al menos están más cerca y el amor se mantiene intacto. Esto por ahora no significa que se dé la reconciliación ya, pero están en buen camino. Por otra parte, Guillermina está vendiendo por Internet los productos que le quedaron de su sociedad con Fabián Paz, que terminó hace ya tiempo, un par de meses. Y está viendo nuevos rumbos como empresaria adaptándose al momento que se vive, y mirando también sus ganas de hacer otras cosas. A nivel artístico, claro.

***

La productora del momento es Boxfish, de Diego Guebel, que ya empezó a trabajar en el protocolo sanitario para “MasterChef celebrities” que conducirá Santiago del Moro para Telefé. Ya lo dijimos, Viacom no quiere presenciales en sus estudios, de manera que el programa se hace afuera y la idea de salida es mediados de septiembre en el prime time de lunes a viernes. En las redes ya se están autopostulando famosos/ as para concursar, pero aún no abrieron el casting. Lo primero es tener listo el protocolo. Obvio que Del Moro es contratado por Telefé, y dadas las circunstancias se hace impracticable “Trato hecho” en el canal. En honor a la verdad hay que decir que Boxfish tiene espaldas para darles financiación a los canales, lo cual ayuda bastante.

***

Mañana es la última emisión de “Argentina tierra de amor y venganza”, repetición que alcanzó dos meses en el aire desde que arrancó el 22 de junio. Los actores/ actrices de la tira Benjamín Vicuña, Mercedes Funes, China Suárez, Delfina Chávez, Malena Sánchez, entre otros, cobraron cuatro quincenas por la segunda vuelta. En el caso de los españoles Albert Baró y Diego Domínguez cobran a través de sus respectivas agencias. Se va y deja el espacio al “Cantando 2020” con la primera participante Carmen Barbieri a las 22.30. Todo puede pasar.

***

Tras el alta en el Sanatorio de la Trinidad, igual, Andy Kusnetzoff no tiene fecha de regreso con “Podemos hablar”. Va a depender de cómo se sienta y la fuerza para volver que tenga. En tanto, este sábado Telefé mantiene a partir de las 23, y después de “Avenida Brasil”, los mejores momentos del programa, en rigor los de “Puntos de encuentro”. Por ahora no habrá ningún cambio en el prime time.

***

Muy contento, y no podría ser de otra manera, se encuentra Fede Bal, superado el peor momento que le tocó de cara a su salud, no puede menos que festejar cada segundo. El actor ya tiene la energía puesta en proyectos artísticos y se muestra muy activo. Está escribiendo un unipersonal que quiere hacer por streaming, bajo la dirección de un gran amigo aún sin fecha. También estudia oferta radial, con el mismo equipo que estuvo en Late. Sigue viviendo en Ingeniero Maschwitz con Sofi, y este lunes verá a su mamá por televisión, aunque tal vez le mande un mensaje en vivo. Feliz de la vida, y con respecto a Laurita Fernández, sencillo: “Todo bien, que ella haga la suya y yo la mía”.

***

Tal como anticipó esta sección, el viernes 21 de agosto se despide de la pantalla del Trece “Corte y confección”, que conduce Andrea Politti desde el 4 de enero de 2019, en forma continuada y sin vacaciones. El programa todavía se mantiene con buenos números de rating y en el formato que fue variando en tanto tiempo. Los productores de LaFlia le comunicaron la decisión a la conductora, toda una profesional que entendió, aunque está claro que no le gustó, el cambio. En ese horario ya están hablando del magazine que conducirían varias famosas, entre ellas, Soledad Silveyra, Andrea Frigerio y Teté Coustarot. Nada cerrado aún.

***

Hombre optimista y con fuerza, Luis Brandoni tiene la esperanza de poder debutar en septiembre con la obra “El acompañamiento”, con la que venía trabajando en la dirección y como protagonista al lado de David Di Napoli. Para eso sigue hablando con el dueño de las salas del Multiteatro, Carlos Rottemberg, evaluando la situación y el protocolo sanitario. A sus 80 años cumplidos, no tiene miedos. Por lo demás, ya entregó las correcciones a la editorial que va a publicar su biografía. En este momento, lo que más quiere es volver con el teatro.

***

Hay personas que han sabido -y sabensacarle provecho a la cuarentena, como Fredy Villarreal que se construyó en su casa de zona norte un gimnasio privado y a pleno con los mejores aparatos. El actor y gran imitador (el mejor) se maneja muy bien en las redes, sobre todo en los vivos de Instagram. En la medianoche del sábado va a recibir en su casa a la reconocida bartender Inés De los Santos para “Gran Bartender en casa”. Mostrará el gimnasio y su bodega con los vinos que más le gusta tomar. El artista no es abstemio.

***

El director Ricky Pashkus celebra que está los sábados en el Canal de la Ciudad con sus entrevistas de “Siempre es teatro” que graba en el teatro Regina a beneficio de La Casa del Teatro. Salvo Cecilia Roth y Mercedes Morán, que no quisieron moverse y eligieron quedarse en casa, vienen ahora los capítulos con Natalia Oreiro, Benjamín Vicuña, Julieta Díaz, Gabriel “ Puma” Goity, Flor Vigna, Fernando Dente y Laurita Fernández. Y en otro orden de cosas, Ricky está feliz porque su alumno Juan José Marco estará protagonizando en Madrid con Antonio Banderas “A chorus line”, cuya temporada arrancará el 17 de septiembre con precios que van desde los 19 euros hasta los 69 en la mejor área. Talento for export.

***

Curiosidades del rating: el martes lo ganó Telefé, 9.7 puntos de promedio; El Trece, 6.5; Canal 9, 2.8; América, 2.6; Net TV, 0.8, y la TV Pública, 0.6. Las únicas fi cciones locales: “Educando a Nina”, 8.8, y “Argentina, tierra de amor y venganza”, 3.9, mientras en esa franja “Animales sueltos”, 2.3; “Nada personal”, 1.9; “ Editando tele”, 1.4, y “Doce casas”, 0.7. En tanto, los tres programas más vistos de cada canal: en Telefé, “Jesús”, 12.7; “Alas rotas”, 12.6, e “¿Y tú quién eres?”, 12.4; en El Trece “Bienvenidos a bordo”, 8.3; “El gran premio de la cocina”, 7.9, y “Corte y confección”, 6.5. Por Canal 9, “Bendita”, 5.2; “Telenueve al mediodía”, 4.1, y “Telenueve central”, 3.5. Luego América tuvo a “Intrusos”, 3.2; “Intratables”, 2.5, y “Fantino a la tarde”, 2.3. Net TV: “Editando tele”, 1.4; “La viuda negra”, 1.0, y “El cartel”, 1.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.