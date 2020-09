El “Cantando 2020” se viene preparando fuerte ante la salida de “Masterchef Celebrity”, que será el lunes próximo a las 22.30. Ya contamos que vuelve Carmen Barbieri, y esperan que Fredy Villarreal esté recuperado y no reemplazarlo con Alex Caniggia. En tanto, en El Trece tendrán una ayudita extra con Marcelo Tinelli, quien viene trabajando con “ShowMatch” el especial de humor e irá en la pantalla que maneja Adrián Suar el 26 de octubre en el prime time. Lo iba a emitir por Instagram, pero se va a grabar para la tele. Hay muchos humoristas convocados, algunos y algunas nuevos, y los clásicos con Pachu Peña, Rodrigo Vagoneta, Fredy, Diego Pérez y José María Listorti. Participaciones especiales darán que hablar.

***

Con la autorización en CABA para comenzar a construir la nueva cárcel de “El marginal”, se inicia la preproducción de la cuarta y quinta parte de la serie con Sebastián Ortega y Pablo Culell ya de la mano de Telemundo. Sería la primera ficción con la multinacional, que tiene previsto grabar en enero-febrero 2021 con protocolo. Telemundo ya lo hizo en Miami con la remake de la tira “100 días para enamorarse” (que ahora está en Netflix). Se mantiene el elenco protagónico: Claudio Rissi, Martina Gusmán, Nico Furtado, Gerardo Romano, el colombiano Daniel Pacheco, el cantante y actor Emma García, Silvana Sosto, con participaciones especiales, entre ellas Rodolfo Ranni. Ya está Vanina Martorilli haciendo castings para buscar a quienes se sumarán.

***

Como era de suponer, ante la ausencia de noticias reales, un poco de invento no viene mal en pandemia. Era imposible que Susana fuera la conductora del reality “La voz”, pero la diva se tomó el trabajo de llamarlo a Marley desde La Mary para decirle que no sabía de dónde lo habían sacado. Susana no vendrá en mucho tiempo, siempre y cuando el tema de la dentadura no la complique. En cuanto a Marley, “La voz” iría en marzo, sin público, con pantallas led y un jurado con distancia. Todo bajo estricto protocolo sanitario.

***

Mientras Mike Amigorena espera que comience el rodaje de “Limbo”, serie que hará con Disney, cuyos castings realiza Pablo Ini bajo estrictos contratos de confi dencialidad, el actor-cantante y papá enamorado de su hija Miel sabe reinventarse. Este sábado, quienes paguen $ 1.200 podrán acceder vía Zoom a #MIK3POCCARD EN CASA. Se trata de una experiencia interactiva que les enseñará a cocinar para dos personas “bruschetta de brie” y confi tura de tomate y menta, además de “risotto ai gamberetti e zucchino”. Los chefs son Mike y Caro Poccard y te enseñan en 50 minutos. ¡Cocinar está de moda! Toda la tele cocina.

***

Mañana cumple sus primeros 60 años de vida El Trece, y octubre será el mes de festejo en distintos programas. En “Mamushka” Mariana Fabbiani, fi gura mimada del canal, recibirá a Julián Weich, Solita Silveyra y Mario Masacessi. El lunes, en el “Cantando 2020” se hará una súper apertura con Gladys la Bomba Tucumana, Karina la Princesita y Ángela Leiva, en tanto habrá visitas especiales en cada uno de los programas en vivo como “Mujeres”, al que siguen buscándole la vuelta.

***

Hay necesidad para todes en esta situación económica y anímica. Así, una empresa de lácteos contrata famosos como Georgina Barbarossa, Nico Scarpino, Christian Sancho, y ahora para el Día de la Madre, a Betiana Blum para que promocione sus quesos en las redes. Se conforman con una súper caja de quesos cual humilde pero útil cachet. Ahora quieren a Graciela Alfano, quien ya tiene el chivo del polvo (ese paga bien) que hay que echarles a las harinas, pero a la Alfano no la van a conformar con los quesitos. La quieren para que unte las tostadas con queso. Si arregla, ¿les dirá buenos días? Una reina en el programa de Canal 9, “Todo puede pasar”.

***

Mañana Donato de Santis estará en forma presencial en el programa líder “Cortá por Lozano” hablando de la nueva edición de “Masterchef Celebrity”. Y el lunes la que va a visitar a Vero es Claudia Villafañe, quien aún no puede confi rmar si será en vivo en el estudio, en virtud de las grabaciones del reality en las cocinas de la calle Lima. Y a ver qué dice de la serie de su ex.

***

Se tuvo que reprogramar, por indisposición del enorme artista brasileño Toquinho, quien ya está mejorado y hará su esperado streaming el sábado 10 de octubre, siempre por la plataforma Ticket Hoy. El espectáculo por plataforma lo produce Damián Sequeira (también de Alfredo Casero y de Claribel Medina, entre otros). Contaremos que Toquinho, fanático del fútbol, respeta “más o menos” el quedate en casa por la pandemia y aun a su edad de riesgo va y viene todo el tiempo, realizando actividades varias. Y eso que en Brasil el tema está complicado.

***

El gigante de las plataformas Amazon sigue adelante con la segunda temporada de la biopic de Maradona, en cuanto se abra la salida al exterior, ya que el proyecto no está detenido y sigue la agenda prevista. En cuanto al estreno de “Maradona. Sueño bendito”, nunca tuvo fecha confirmada, aseguran fuentes oficiales, y aún no la tiene. Nada tuvo que ver la intervención judicial de Claudia Villafañe, porque nada se ha suspendido. El punto es que pensaban empezar a grabar en marzo-abril de este año y empezó la pandemia. De hecho Julieta Cardinali, Claudia en la ficción, igual que muchos actores y actrices que participan en la segunda, tienen apalabrada su continuidad.

***

Curiosidades del rating: el lunes lo ganó cómodo Telefé, 8.8 puntos de promedio; El Trece, 7.2; Canal 9, 2.6; América, 2.4; TV Pública y Net TV, 0.4. Los tres programas más vistos de cada canal: “Jesús”, 13.4 (número uno); “Alas rotas”, 10.7, y “Telefé noticias”, 10.2; en El Trece, “Bienvenidos a bordo”, 10.5; “Cantando 2020”, 10.0, y “Telenoche”, 8.7. Luego, Canal 9: “Bendita”, 4.8; “Telenueve central” y “Telenueve al mediodía”, 3.9; mientras América tuvo a “Intrusos”, 2.7; “Polémica en el bar” e “Intratables”, 2.6; y TV Pública, “Cocineros argentinos”, 1.1; “En terapia”, 1.0, y “Peter Capusotto”, 0.7. Por el lado de Net TV, “Editando tele”, “Tiro de gracia” y “Como todo”, 0.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.