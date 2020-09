Confirmó Marcelo Tinelli a través de las redes que si se puede volverá a la televisión en marzo con un “Súper ShowMatch”, pero no aclaró si el regreso se dará a través de la pantalla del Trece. Si bien Adrián Suar declaró que lo quiere tener dos años más, o sea, 2021 y 2022, la firma del contrato aún no parece estar cerca. Por lo demás, su productora se amplía con el especial de humor por Instagram para el cual está grabando con sus humoristas de siempre y sumó a Esmeralda, la del apellido ilustre, su favorita en el “Cantando 2020”. Tiene que esperar cómo sigue la pandemia para saber si podrá o no realizarse el “Bailando 2021”. Si hay vacuna, tal vez el segundo semestre.

***

Faltan 14 días para que arranque en la pantalla de Telefé “Masterchef Celebrity”, y esta semana ya se está grabando a pleno con todos. El Turco García y Analía Franchín incluidos, tras pasar el Covid. La gran sorpresa se presenta con la infl uencer Belu Lucius, en virtud de que las redes juegan fuerte en el rating televisivo. El reality lo estarían programando entre las 22 y las 22.30 esperando que fi nalice “Jesús”, que sería segunda quincena de octubre. Lo que viene retrasado es el magazine de Flor Peña en el horario matutino, pero el mismo lunes de “Masterchef” acompañaría la nueva tira turca “Fuerza de mujer”. Van a pleno en los últimos tres meses de este horrible 2020.

***

Tras la llamada de Carmen Barbieri, quien le dijo a Fátima Florez que estaba conforme con su imitación y le agradeció su intervención en el “Cantando 2020”, ahora, en lugar de Fátima, mañana irá Luisa Albinoni, hasta tanto se recupere la Barbieri. De cualquier manera Fátima va a volver al “Cantando” para los tríos, se supone la semana que viene acompañando a la dupla Floppy Tesouro y Pablo Turturiello en ritmo libre. Y si zafa Laura Novoa de la sentencia y la eliminación, a la actriz y su compañero Patricio Arellano los acompañará Sandra Mihanovich. Para terminar, esta noche Charlotte con un tema en inglés.

***

Mientras Benjamín Vicuña se encuentra en Chile, la China Suárez se ocupó de armar un estudio de audio-video y fotográfi co junto a su hija mayor Rufi na Cabré en la casa que poseen. El actor y la China van a estar en familia en unos días, ya que van a presentar al pequeño Amancio por Zoom en el programa de Marley del domingo próximo “Por el mundo en casa”. La pareja tiene en común a Magnolia y Amancio, y Vicuña es papá de seis hijos, con los tres varones que tuvo con su ex Carolina “Pampita” Ardohain. Diremos que se irán a Chile todos juntos (no los chicos de Pampita), en breve.

***

Con mucha ansiedad espera el ok de la Nación la gente de K&S para poder retomar la miniserie “El Reino”, que dirige Marcelo Piñeyro y tuvieron que suspender. Han hecho un estudio con decorados y todos los protocolos sanitarios para poder grabar, pensando en octubre. Tienen actores con otros proyectos, como Chino Darín, Diego Peretti, Peter Lanzani, Nancy (la tira con Telefé 2021), entre otros. En el caso de Peter Lanzani, lo espera en marzo la película con Ricardo Darín “1985”, que va a producir Kenya (de Darín). Están rezando para terminar los 8 capítulos. Así hay muchos.

***

Bien cansada está Verónica Lozano, que es la única, salvo los noticieros, que trabaja en forma presencial. Vive muy cómoda en su mansión de San Isidro con el Corcho Rodríguez, quien tiene residencia en Uruguay, pero al momento no ha pedido vacaciones. Mañana recibe en “Cortá por Lozano” a Eleonora Wexler, que acaba de estrenar la última serie hecha previo a la pandemia, “La valla”, junto a Ángela Molina y su hija Olivia, de gran calidad, que se ve en Netfl ix, un capítulo por semana. Y el jueves Laura Azcurra, con quien va a tocar el tema del aborto.

***

Aceptó la propuesta de Mariano Iúdica para “Polémica en el bar” Leticia Brédice, quien va a estar en los “jueves de las mujeres”. Lejos de ser prejuiciosa, le gusta la idea de discutir puntos de vista en torno a la mesa, dentro del formato que inventó Gerardo Sofovich. Por otra parte, el 24 de este mes se va a someter a una pequeña intervención en el pecho por un tema de siliconas que la está perturbando. Se divierte diciendo que va a quedar con una delantera normal, sin infl ador. Y además sacó un tema musical por Instagram, “Revolución”, con Flor Croci, que daría para el “Cantando 2020”. Es graciosa.

***

En el medio de esta pandemia universal los médicos se han convertido en mediáticos por la fuerza de la historia. Tal el caso del doctor Jorge Tartaglione, que es una columna importante el programa de Vero Lozano. Como no podía ser de otra manera, también hará su streaming con el título “Lo que no conté por TV”, a $500 la entrada, con la productora Blueteamshow. com, mañana y el jueves. Es una forma de monetizar el conocimiento sobre el Covid. Raro para un profesional de la medicina.

***

Tal como anticipó esta sección, Adrián Suar confi rmó que será en marzo del 2021 cuando estrene “Inmaduros” junto a Diego Peretti en la sala El Nacional, dirigidos por Mauricio Dayub. Contento con que película “Corazón loco” vaya primera el ránking personal de Netfl ix, también lo espera la grabación de “Los proyectores” para Disney con la producción de Kapow y que comparte con el colombiano Andrés Parra y Gustavo Bermúdez, y si arregla, Celeste Cid. De cara a su vida amorosa, tiene un “alguito” con una chica que no llega a las tres décadas.

***

Curiosidades del rating: el domingo lo ganó Telefé, 6.4 puntos de promedio; se acercó El Trece, 5.9; Canal 9, 1.7; América, 1.5; TV Pública, 1.1, y Net TV, 0.2. Lo más visto “PPT” (Lanata), 11.7, con Marley enfrente, 9.5; “Vivo para vos”, 2.2; “Livin in América”, 1.4; “Aguante el cine”, 1.3, y “Lo mejor de editando tele”, 0.3. El duelo entre la película de Messi, 7.6, quedó detrás de “Elif”, 8.4; “Implacables”, 2.3; “Antes de mañana”, 2.0; “Padres e hijos”, 0.4, y “La ley secreta”, 0.2. En el duelo entre Juanita Viale y “La Peña de Morfi ”, ganó en forma contundente la nieta de Mirtha, 6.3, y Rozín, 4.2. En América la mayor audiencia, “Mauro, la pura verdad”, 2.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.