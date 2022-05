Están trabajando sin parar en “Canta conmigo ahora”, con Marcelo Tinelli y una tribuna de 100 jurados liderados por un máximo/a súper popular figura que están buscando. Tienen un presupuesto acotado y ojo que es carísimo de hacer, ya con la estructura de los jurados sola (que se construyó en el estudio) es una fortuna.

La idea de Marcelo Tinelli es tener a Coti y Cande Tinelli, quiere que se sume Francisco (se niega por ahora), Manuel Wirtz, entre otros, siempre y cuando decidan cuál es el formato que usarán de “biblia”. Porque si siguen el del “capitán / capitana” sólo uno, la cosa cambia. Las reuniones se realizan en Don Torcuato y en la casa de Marcelo, en tanto el 3 de junio se hace el casting en La Usina del Arte en La Boca, donde pueden ir cantantes profesionales y amateurs, todos mayores de edad.

.

* * *

En Telefé se están armando fuerte, aunque suelten pistas raras. No lo dan confirmado en forma oficial pero en octubre de este año tienen “Gran Hermano” en los estudios Pampa con Santiago del Moro al frente. Van a participar 16 personas anónimas, quizá se filtre algún influencer, pero no famosos. Raro, pero no se empezó con los castings y apenas están con los planos de la casa. Que, como dijimos, diseña Alberto Negrín y supervisa Seijas. Y no hay otro confirmado porque Paramount supervisará los detalles. Pero además hay planes para dos realities que irán uno en noviembre y otro en el verano 2023 a rodarse en el exterior (sin contar “La Voz”, que sale el domingo 5 de junio, y “El cantante enmascarado”). Falta saber “MasterChef Celebrity 4” cuándo se graba.

* * *

Mientras continúa en juicio con su ex Cau Bornes, y la defiende Elba Marcovecchio de Lanata, la gran Valeria Lynch no para. Vive en Punta del Este, en el departamento que, justo, está en litigio con el brasileño, y que tiene desde hace décadas, por más que ahora casi vive en la otra orilla. Como tantos que están yendo porque el cambio favorece al ganar en dólares. Así, tiene organizada la gira con su pareja Mariano Martínez desde el 30 de junio en San José hasta el 5 de agosto en Montevideo con su “Tour 2022”. Por ese motivo es que no acepta los trabajos que le han ofrecido en Telefé y El Trece. Gana más.

* * *

Parece que el éxito de “Kinky Boots” lo puso en primer lugar a Martín Bossi, a quien -además de Polka para “ATAV 2” como capocómico- lo convocaron también para “El cantante enmascarado” y dijo que no por fidelidad a Marcelo Tinelli. Eso sí, además será un chico Disney cuando el 15 de junio comience la preproducción de la serie para su plataforma de streaming, “Amores inesperados”, escrito y dirigido por Marcos Carnevale. Serán capítulos con distintos elencos en cada uno, de manera que se van a juntar para hacer los números y ver para quiénes les alcanza. Van a grabar septiembre, octubre y noviembre. Van por ahí.

* * *

Como todos saben, Andy Kusnetzoff es socio y coproductor de la radio Urbana Play por donde sale “Perros de la calle”. El conductor, con rating más que inestable, se tomará unos días en junio para disfrutar del verano europeo y va a salir en la emisora en vivo desde allá. Lo más probable es que su mujer, Florencia, y sus dos hijos se queden en Buenos Aires. Obvio que dejará grabado “PH”, que será sin el streamer Coscu, amigo de Messi, quien le dio un no definitivo.

* * *

Luego de disfrutar y entrenar en Nueva York, Benjamín Vicuña, quien viajó con su novia, está regresando y le espera ardua tarea. Dirigido por un grande como Ciro Zorzoli, quien también está dirigiendo “La verdad”, empieza a ensayar “El método Groholm”. Lo hará con Rafael Ferro, Laura Fernández y Julián Calderón para estrenar en La Plaza. La obra de Jordi Galcerán se está dando por segunda temporada en Madrid, y en el 2006 Marcelo Piñeyro filmó la película y ahí deslumbró Pablo Echarri. Vicuña se va a entregar en cuerpo y alma. Hace mucho que no se lo ve en teatro.

* * *

La banda inglesa Metallica eligió para su descanso después del show de hace unos días un predio cercano al “Hotel de los famosos” en Cañuelas. Cercano a Ezeiza. Hay algún fan en “El hotel de los famosos” que en las visitas de afuera de los domingos se habría enterado; Alex Caniggia, entre otros. Está claro que no están aislados del todo, reciben los pedidos cuando les toca ser staff, o se meten a limpiar las cabañas de la gente de producción, o la que utiliza Carolina “Pampita” Ardohain, quien va con la niñera y la beba. Y otros días con los tres varones de Vicuña. Y es que el titular del predio cercano donde fue Metallica y quien maneja y organiza Aires de Polo, ahora “El hotel de los famosos”, es la misma persona. En el otro hubo casamientos de estrellas como Abel Pintos con Mora y Michael Bublé con Luisana Lopilato. Cañuelas está de moda.

* * *

Se tuvo que guardar los cinco días Solita Silveyra por el Covid, y no viajó a Montevideo a hacer prensa de “Dos locas de remate”, donde harán cinco funciones entre el 3 y el 5 de junio en el Metro, pero la actriz ya está ok. La bancó muy bien Verónica Llinás, y hoy estarán con el exitosísimo espectáculo en San Lorenzo, mañana en Paraná y la última función es en San Nicolás. En tanto, ya las están tentando para la temporada de verano 2023, en especial en Carlos Paz, pero aún no hay nada cerrado. Por otra parte, la Llinás tiene que hacer la ficción “Canelones”, de Casciari, quien está buscando los sponsors para grabar en septiembre-octubre.

* * *

El 25 de mayo Gabriel Mores, nieto y heredero musical del gran Mariano Mores, estuvo en el consulado argentino de Miami cantando tangos y folklore y comiendo empanadas. Hijo de Nito y Claudia, está instalado en el balneario yanqui con su mujer, la excelente bailarina Elizabeth Guerrero, y su hijo Gael. Le pone la música a las presentaciones de Gabriel Rolón, quien anda por Miami trabajando para la colonia latina, y piensa en un futuro poner una comedia musical basada en la vida de María Callas. Como se lee, Gabriel está en las antípodas ideológicas de su prima Mariana, gran amiga del ex presidente Macri igual que su marido, porque va con este gobierno. Pero está todo bien entre ellos, se ve que la herencia de Mores la repartieron sin problemas.

* * *

Curiosidades del rating: el prime time del miércoles, Telefé y El Trece empataron en 9.4 puntos de promedio; Canal 9, 2.9; América, 2.2; Tv Pública, 0.6, y Net TV, 0.5. Lo más visto de cada canal, “El hotel de los famosos”, 11.1; “Fugitiva”, 9.9; “Telenueve al mediodía”, 4.9; “LAM”, 3.0; “Cocineros argentinos”, 1.5, y “El señor de los cielos”, 0.7. Antes, “Flor de equipo”, 5.5, y “Socios del espectáculo” (el show de mayor audiencia en ese rubro), 5.3. El día lo ganó Telefé por ventaja de un punto sobre El Trece. Con todo, mayo ya es el quinto mes consecutivo del 2022 que se lo lleva Telefé. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.