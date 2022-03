Tras un 2021 muy bajo en niveles de audiencia, Marcelo Tinelli y su equipo están trabajando de manera intensa para que su programa de este año tenga buenos resultados. El conductor reveló que ya tienen el contrato firmado con El Trece para volver a mitad de año y que tienen en mente varios formatos nuevos para agregar a "Showmatch".

Lo cierto es que el padre de Mica y Cande Tinelli, junto a El Chato Prada y Federico Hoppe, están viendo si el regreso a la pantalla chica será a fines de junio o principios de julio. Según informó La Pavada del Diario Crónica, el empresario tiene reuniones muy extensas en su departamento en la Torre Le Parc con ellos, para preparar a la perfección todos los detalles.

Marcelo Tinelli está preparando junto a El Chato Para y Fede Hoppe lo que será "Showmatch" este año.

Tinelli comentó que su intención es seguir con el "Bailando por un sueño", pero que también tienen en la mira algunos certámenes de entretenimiento que quieren replicar. Uno de ellos es "All Together Now", un reality de canto de Inglaterra, que incluye a más de 100 jurados. Por otro lado, una propuesta que no tuvo éxito, fue la imitar un estilo parecido a "El Hormiguero", un exitoso ciclo de entrevistas de España, que tuvo como invitados a estrellas como Lali Espósito y Nathy Peluso. Como será una temporada corta, lo descartaron y van a ir por el camino más conocido.