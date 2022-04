Desde hace tiempo, Marcelo Tinelli estaba buscando el formato ideal para que lo acompañe en su ciclo del 2022. Al parecer ya lo encontró y será "All Together Now", aunque todavía tienen que buscarle el nombre para el público argentino.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, el conductor de "ShowMatch: La Academia" seguirá con los certámenes y tendrá que contar con nuevos jurados. Para ello, está buscando a las figuras que lo acompañarán, una de ellas será Guillermina Valdés, su mujer, que ya funcionó en su rol durante 2021.

.

Asimismo, la idea es que salga a finales de junio o principios de julio, aunque más llegada la fecha se sabrá bien. Además, tenía pensado dividirlo en dos temporadas cortas, es decir, de tres meses cada una y ver cómo le va con el rating.

También comenzarán los castings de cantantes para que nuevos talentos puedan aparecer en la televisión. Uno de los ritmos más exitosos del año pasado fue cuando los niños bailaron con las figuras, por lo que puede que el ex presidente de San Lorenzo siga por esa línea.

Kuky bailando con Cachete Sierra en "ShowMatch: La Academia".

Este será el último año de Tinelli en el Grupo Clarín ya que en diciembre del 2022 vence su contrato, y al parecer, no piensa renovarlo.