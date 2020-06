Esta tarde, en “ Mamushka”, Mariana Fabbiani, quien viene peleando para estabilizar el nuevo programa en El Trece, que la ubica en otro papel y con otro formato. Cuesta remontarla. La conductora va a recibir a Nazarena y a Barbie Vélez para que se presten al juego de las muñecas y vean si se llevan algún mango a casa, que buena falta les hace. El marido de Fabbiani, socio de Mario Cella, está detrás de los cambios.

***

Tal como informó en cada momento esta sección, Antonio Gasalla está bien cuidado tanto por su hermano Carlos como por la señora que logró el permiso y se queda en el piso del genial actor. Eso sí, no cambia su rasgo de carácter y, por mejor que esté, la ansiedad suele jugarle malas pasadas. Cansado de la cuarentena, por ejemplo, le pidió a la señora que lo acompañe hasta un súper y salió de su casa. Y cuando le fueron a sacar sangre, se impacientó porque no le encontraban la vena, cosa que suele pasar, y la mujer que estaba haciéndolo la pasó mal. Pero, como se lee, está bien.

***

Con las nuevas condiciones impuestas por el presidente uruguayo Lacalle Pou, son varios los famosos con propiedades en la vecina orilla que pedirían residencia. Entre los que tienen casa fi guran Nicolás Repetto, Luis Brandoni, Guillermo Andino, Valeria Lynch, Fernando Burlando, Humberto Tortonese, Mirtha y Marcela Tinayre, Verónica Lozano y Corcho Rodríguez, Marcelo Tinelli, Ricardo Darín, además de Susana, quien ya inició los trámites, entre otros. Por ejemplo Adrián Suar, quien es ciudadano de los Estados Unidos y podría solicitarla, o Ricardo Darín, quien posee la ciudadanía española desde 2006 y hay quien asegura que estaría en condiciones de tener residencia allá. Y es que ahora se relajó bastante en Uruguay, que tiene pocos casos del virus, y sólo quienes tengan propiedades por valor de 500.000 dólares e ingresos que los avalen pueden permanecer allí.

***

Apenas quedan tres emisiones de “Bake Off. El Gran Pastelero” en Telefé, que serán los domingos 14, 21 y el último de la gran fi nal el próximo 28, noche en la que Paula Chaves lo verá desde su casa, si Dios quiere junto con su beba recién nacida. Quedaron cuatro fi nalistas en danza: Damián -favorito-, Agus, Agustina y Samantha, quienes tendrán que sortear tres desafíos. Que son bien complicados: “Petit Fours”, el técnico “Petit Gateau” y el creativo “Torta Gravity”. Recordamos que se juegan por $600.000, un kit de electrodomésticos de cocina y varias sorpresas, también para los dos semifi nalistas. En cuanto al rating, van subiendo en audiencia, cosa que se da, además, en Instagram, en el que 250.000 usuarios vieron a Peter y a Paula en familia.

***

El éxito de Nico Vázquez, Flor Vigna y Benjamín Rojas “Una semana nada más”, que dirigió Mariano Demaría en la sala de El Nacional, tenía programada una gira de la que dimos cuenta. Arrancaba el 24 de septiembre en Rosario y terminaba el 6 de noviembre en Montevideo. Hablamos en pasado porque Vázquez, protagonista y productor, decidió suspender todo. Como es de imaginar, la culpa es de la pandemia, que no creen que esté resuelta para el teatro en esos meses. De ahí que ahora esté hablando para ver si da llevar la obra en la temporada marplatense a la sala del Tronador. Y hay dudas.

***

Muy dedicada a ayudar a su hijo Gaspar en las clases por Zoom y por computadora se encuentra Carla Peterson, quien por el momento dejó de hacer sus apariciones por Instagram. La actriz no se impacienta por el trabajo, ya que está fi rmado su trabajo de fi cción protagónico con Fox para Disney. Si bien aún no hay fecha, los libros ya los tiene, como para ir leyendo y modifi cándolos, y creen -allá- que en el último trimestre del año podrían estar habilitadas las grabaciones en Miami. Por lo demás, todo bien con su marido legislador radical de Juntos para el Cambio -y ex funcionario kirchnerista- Martín Lousteau.

***

Es la gloria de las redes la re-historia de amor y desamor entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo, en plena cuarentena con sus idas y vueltas. La cantante-actriz se mudó ahora, porque asegura que grabará un disco y hará video en cuanto pueda, y bastante recuperada ante la oferta del “Bailando”. Al parecer, ha quedado con su ¿ex? Daniel Osvaldo en volver a sus pagos el fi n de semana para llevarle a Momo, el hijo de ambos. Todo puede suceder en plena pandemia universal.

***

Tras hacerse los exámenes médicos y el testeo del coronavirus, Darío Grandinetti ya se encuentra en las Islas Canarias. Estaba en ese sitio cuando arrancó la pandemia y se suspendieron las grabaciones de “Hierro”, que va a retomar el próximo lunes. El actor se someterá el testeo y a guardar cuarentena hasta que se inicie el rodaje de esta segunda temporada de la serie que produce Movi Star (igual que “La unidad” de Michel Noher). Le aguardan dos meses de rodaje en España.

***

Los hermanos Dolores y Tomás Fonzi mantienen la cuarentena cada uno en su casa y con sus respectivas parejas e hijos/hijas. Sin embargo, se hablan en forma permanente -son muy unidos- y se ocupan de su padre, quien vive cerca de Palermo, y de su madre, claro. El actor tiene permiso para circular y puede visitarlos cada tanto en su departamento, pero, claro, con las medidas de barbijo y distanciamiento. Por su parte, Dolores está a cargo de Lázaro y Libertad, ya que el padre, Gael García Bernal, por la cuarentena no puede viajar y no está en Buenos Aires. Acerca del trabajo, como todes, esperan que esto comience en algún momento a andar.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo “Bake Off. El Gran Pastelero”, 13.7 puntos de promedio, que pudo con el fi nal de “PPT”, 11.1, “El mundo del espectáculo”, 5.0; “Todo puede pasar”, 1.7; “Livin in América”, 1.6, y Documentales Rodolfo Walsh, 0.9. Antes “Por el mundo. En casa”, 10.3; “Cine shampoo”, 7.0; “Antes de mañana”, 2.4; “Vivo para vos”,1.9, y “Lo mejor de editando tele”, 0.3. Se dio un empate entre “El Zorro” y “La peña de Morfi ” con 5.0, en tanto que Juana Viale ganó cómoda con 7.5. Lo otro que le funcionó a Telefé fue “Avenida Brasil”, 8.0 puntos. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.