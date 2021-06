Trajo mucho malestar el final anticipado de “Lo de Mariana”, con producción de Mandarina y conducido por Mariana Fabbiani. Lo confirmó la conductora a través de su Instagram, cuyo último programa será el viernes 9 de julio. El contrato con El Trece, igual, es hasta fin de año, habrá que ver. Y vuelve “Nosotros a la mañana”, que El Trece había levantado, con el Pollo Álvarez y Sandra Borgui, y estarían llamando desde Kuarzo a Gastón Marotte y Agustina Kampfer, del viejo equipo. Estarían saliendo el lunes 12 de julio.

***

Los rezos de Ricardo Montaner por las víctimas del colapso en el edificio de Miami se hicieron sentir en la comunidad latina, donde es muy querido. Muy religioso el capo del clan, vive con toda su familia a muy pocas cuadras del “Surfside” en una mansión con todos los lujos. Y es que están pasando sus días en la casa familiar, donde se están preparando Ricky y su novia argentina, Stefi Roitman, la boda de sus sueños. Ya integrada al clan, su “cuñada” Evaluna la ayuda a armar todo lo necesario para casarse en enero-febrero de 2022. En tanto, Montaner reprogramó su recital familiar en República Dominicana para el 31 de julio, en el que uno de sus fans viajará con todos los gastos pagos a verlos y oírlos. Más el éxito de “La Voz”.

***

Mientras comienzan a recolectar elenco para el “MasterChef Celebrity 3”, diremos que al fi nal Donato de Santis cambió el vuelo (se iba el finde pasado), y se embarca mañana por varios días, aproximadamente un mes, a Italia. Viaja con su mujer, Micaela, a visitar a sus parientes cercanos. Gran año para Donato, que en julio ya estará en la plataforma de Paramount + con “Manos arriba, Chef” para calmar la abstinencia todos los fanáticos del certamen culinario más exitoso del año. Los tres, Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, competirán entre sí haciendo equipo con otros participantes y preparando platos originales y donde no podrán usar sus manos para meterse a mejorar o cambiar el método de su ayudante. La idea es averiguar quién es el mejor chef de los tres.

***

Susana está feliz de haber “zafado” del Covid, y muy agradecida con todos los profesionales del Sanatorio Cantegril y en especial con su amigo Facundo Manes. Suelen hablarse muy seguido, Manes (hoy candidato) es un gran consejero de la diva y la ayuda a resolver situaciones. Su sigue con el tratamiento ambulatorio desde La Mary, más relajada, aunque tiene que hacer algo de gimnasia para fortalecerse. En contacto permanente con Lucía, de viaje en el exterior, y con Manuel, que trabaja en su regreso a Telefé y en Paramount+. Enamorada de los cachorros con los que la recibió Rita, la perra vizsla que le rompió los sillones de Barrio Parque; varios de sus amigos le han pedido cachorritos, pero apenas tienen una semana de vida (nacieron el 24 a la noche).

***

Mantienen muy buena relación Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, a quien Mirtha adora, vale decirlo, y de hecho el hijo de ambos, Silvestre, estuvo viviendo con Gonzalo en Chile con clases presenciales. De ahí que para la ex pareja es normal que el actor se quede unos días, hasta encontrar departamento para alquilar, en la espléndida casa de Juanita. Tal como dijera esta sección, Valenzuela es Marcos en la serie para Star+ “Planners”, y Celeste Cid, ex en la fi cción, Malena. Produce Pegsa, al mando de Adrián González, y en lo ejecutivo la event planner Bárbara Diez, ex del actual jefe de Gobierno. El elenco lo completa Leticia Siciliani como CXali, Marcos Montes hace a Ray; además, Guillermo Pfenning, Matías Recault, Alan Daicz, Fabián Mazzei y Luz Palazón dirigidos por Daniel Barone. Empiezan ya.

***

Invitado al Festival de Cannes por el fi lme “El empleado y el patrón”, de Manuel Nieto Zás, Jean Pierre Noher tuvo que desistir de volver a su país natal. En la película que compite hace del padre de Nahuel Pérez Biscayart (éxito en Francia), pero aquí ya está en la previa de “Diciembre 2001” para Star+ (Disney). Basada en el libro de Miguel Bonasso “El palacio y la calle” y con guiones de Mario Segade, arrancan, además de Noher, Luis Luque, Diego Cremonesi, Ludovico Di Santo, Alejandra Flechner, Jorge Suárez, Manolo Callau y en participación especial, Nicolás Furtado y César Troncoso. Produce Kapow.

***

Para tener en cuenta. Luego del escándalo en la sala del Multiteatro, donde se da la obra de Gorostiza “El acompañamiento”, cuando se hicieron presentes Patricia Bullrich y su pareja, la taquilla se empezó a mover mucho. Esto es para bien de Luis Brandoni y David Di Napoli, los dos actores que vienen remándola en el escenario. A Brandoni lo puso muy contento y, además, amante de los perros galgos, acaba de adoptar una galga a la que bautizó Camelia. Muy tierno.

***

Exitazo en Café La Humedad la presentación de Adriana Varela, que agota entradas y vuelve el sábado que viene con su show a las 20.30 y las ventas con el aforo del 50% casi todas vendidas. Son un total de 65 localidades y pocas las mesas, por la distancia que se respeta. Obvio. La viuda de Cacho Castaña, Marina, mantiene abierto el espacio que creó el genial cantautor para que la memoria quede activa. No por el dinero, ya que todo lo de la sucesión quedó en orden y como heredera de Cacho no lo necesita. Amor y admiración.

***

El estreno de “Dos locas de remate” en el Astral, con Soledad Silveyra y Verónica Llinás, dirigidas por Manuel González Gil, resultó un exitazo aun con el 50% del aforo: entradas agotadas. Entre el sábado y domingo la vieron sus familiares, incluidas las nietas de Solita en las primeras fi las, Darío Barassi, en el palco María Kodama, Adriana Salonia y Paco Mármol (ahora en Gente), Mariana Arias, entre otros, disfrutando el show. El pullman a pleno, la sala de Julio Gallo es una de las mejores de la ciudad. Una obra con adaptación a lo argentino que podría verse en España, siendo su autor español. Muy buenas las interpretaciones.

***

Curiosidades del rating: el sábado se lo adjudicó Telefé, 8.4 puntos de promedio; El Trece, 6.0; Canal 9 y América, 1.7; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. Lo más visto, “PH (Podemos hablar)”, 12.7 con la previa de “Pasapalabra famosos”, 11.0; en tanto que Juanita Viale, 6,5, se ubicó en séptimo lugar. En América la mayor audiencia, “América noticias”, 2.1, compitió con “Implacables”, 2.9, y luego “Secretos verdaderos” y “Vivo para vos”, ambos 1.7. La TV Pública con el ciclo “Aguante el cine” (Al fi nal del túnel), 1.3. Más allá de la medianoche, “Otra ronda”, 6.1, versus “Resto del mundo”, 4.5. Interesante que tercero quedó la película de “Cine 13” (“Brusco despertar”), 8.0, y cuarta, otra del Trece (“Ciudad de sombras”), 7.6. En Net TV “Betty la fea”, 0.5, lo más visto. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.