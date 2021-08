En Viacom los esperan en dos días a los Montaner, Ricardo, Mau y Ricky, y esta vez se van a tener que quedar en Nordelta al menos un mes seguido, sin viajes en el medio para terminar con las grabaciones de “ La Voz Argentina”. Y es que el retraso de “la familia” hizo que Telefé no pudiera programar los viernes el reality y que las agendas de shows de Lali y Soledad tuvieran que acomodarse. Está claro que perjudicó a sus colegas de jurado, pero es algo que no se va a notar. Les queda toda la semana con “las batallas” a pleno y luego arrancan con el nuevo capítulo de “Knockouts” hasta que empiecen las definiciones. Una de las sorpresas más esperadas es la aparición de Abel Pintos, no aún. Va a dar que hablar.

***

Una noticia para celebrar es que Susana ya funciona en La Mary en “modo Susana”, recuperando su humor y sus ganas. Hace días las visitó a la estrella y a Mercedes Sarrabayrouse, Lucía, recién llegada de Ibiza, y se las hizo pasar bárbaro. “Su”, pendiente de los cachorros de Rita, quienes ya tienen dueños a la espera de que cumplan los 45 días, hace sus ejercicios diarios de respiración todo con onda Susana. Ahora espera que le avisen cuándo se va a programar la serie que filmó en Montevideo para Amazon con Martín Piroyansky, como actor y director, que se suponía iba a ser en la próxima primavera. En cuanto a la televisión, por ahora no está programado su reality en Paramount +.

***

Noche de definición en “ShowMatch. La Academia” en el súper duelo que protagonizan Mar Tarrés por un lado y Mario Guerci por el otro, con sus respectivas parejas. Y ahí se hará sentir “el caño” en todo su poderío con Flor Vigna y Facu Mazzei abriendo la pista, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala que harán una versión de Postmoder de Radio Head “Creep”. Siguen en la lista Cande Ruggeri y Rocío Marengo. Una semana en que Guille Valdés y Hernán Piquín parecen haber cobrado el protagonismo dentro del jurado, por distintas razones, obvio. Piquín, político; Guille, la dulce exigente. Por lo demás, se están convocando nuevas parejas, Rochi Igarzábal lo estaría pensando.

***

La pareja de China Suárez y Benja Vicuña se toma sus licencias cuando el estrés hace lo suyo, en virtud de que están construyendo en el barrio privado San Javier, y es un tema. Vicuña trabaja todo el día con la tira de Telefé “El primero de nosotros” y China, por su parte, trata de viajar seguido a Miami por las campañas de promoción de las marcas que la tienen contratada. De ahí el alivio para ambos ya que la vida familiar cotidiana se les complica. A China, mamá de Rufina Cabré, y Magnolia y Amancio Vicuña, quien acaba de cumplir 1 añito, le lleva su tiempo. Además China tiene muchas ofertas para varios proyectos de ficción en el 2022, que estudia junto a su representante de la agencia Multitalent.

***

Bien complejas están las grabaciones de la serie “Ringo”, la biopic sobre vida y obra de Ringo Bonavena, que protagoniza Jerónimo Bosia y dirige Nico Pérez Veiga, por múltiples razones. Entre ellas un caso de Covid que los obligó a parar, y también la caída de algún sponsor, con lo cual las locaciones, además del Luna Park, serán en CABA. Diremos que se confirma la participación de Verónica Llinás en dos de los capítulos, que le llevará diez días de rodaje para Pampa Films e irá por Star +. Ya mencionamos a Delfina Chaves, a Pablo Rago como uno de los entrenadores y se suma Javier Drolas, también en una participación especial.

***

Tal como anticipó esta sección, la serie de Amazon “Barras bravas” la protagoniza Leonardo Sbaraglia, dirige Jesús Braceras (Monzón) , y ya comenzó la preproducción en Montevideo. La idea es comenzar con las grabaciones en breve de manera que está cerrando con el elenco que incluye a Matías Mayer, Angelo Muti Spinetta, Juan Ignacio Cané (“Luis Miguel”) y Roberto Vallejos. Claro que falta completar varios nombres y en esa tarea se encuentran. Eso sí, parece que el gigante Amazon graba todo en la vecina orilla. En fin.

***

Mientras se realizó el junket de prensa para “El Reino”, la serie de Marcelo Piñeyro para Netfl ix, Peter Lanzani ya luce nuevo look. El intérprete tomó el “physic du rol” del abogado Luis Moreno Ocampo en los ‘80, y está rodando su segunda semana de la película “1985” dirigida por Santiago Mitre y, es curioso, producida por Amazon. El joven actor tiene un verdadero duelo actoral con Ricardo Darín (el fiscal Strassera) recreando el juicio a las juntas militares. Además de Alejandra Flechner (esposa de Strassera), trabajan Carlos Portaluppi, Antonia Bengoechea (hija de Alejandra Darín), Laura Paredes (“Piel de Java”), Paula Ransenberg y Manu Caponi (sobrino de Marco Antonio).

***

Antes de fi rmar se bajaron de la obra “Perdida mente”, de José María Muscari, Juana Viale, reemplazada por Julieta Ortega, e Inés Estévez (le salió una película) y en su lugar va Patricia Sosa. Se suman a Leonor Benedetto (protagonista excluyente que se anima a representar el Alzheimer) y la gran Ana María Picchio, quien vuelve así a los escenarios. Van como dijimos al Multiteatro y la produce Tomás Rottemberg, tercera generación de empresarios productores teatrales, en septiembre.

***

El miércoles es la fecha en que vuelven a ensayar “Los bonobos”, la obra más exitosa prepandemia (le llegó a ganar a “Una semana nada más”), con Lizy Tagliani, Campi, Peto Menahem, Osqui Gusmán y Manuela Pal, quienes lo harán en el escenario del Lola Membrives. Hay mucha expectativa en la previa del estreno, el 12 de este mes. Frente a una cartelera que va cobrando vida gracias al interés del público que quiere ver a sus artistas en vivo y en directo. Dicen que la venta anticipada se va moviendo bien.

***

Curiosidades del rating: por séptimo mes del 2021, Telefé ganó julio: 9.7 puntos de promedio; El Trece, 5.9; Canal 9, 2.3; América, 1.7; TV Pública, 1.3, y Net TV, 0.4. La emisora de Viacom se quedó con las tres franjas y su programa de mayor audiencia fue “ La Voz Argentina” con un promedio de 20.8. En tanto, el sábado pasado, el duelo “PH (Podemos hablar)”, 10.3, versus Juanita Viale, 5.5; en la TV Pública los Juegos Tokio, 2.1 (lo más); América, la mayor audiencia, “Pasión”, 1.6; Canal 9 con “Implacables”, 2.2, y pegado “Vivo para vos”, 2.0, y en Net TV “Betty la fea”, 0.4. Lo segundo más visto de la jornada: “Pasapalabra famosos”, 7.8, y más allá de la medianoche “Otra ronda”, 4.5; “Resto del mundo”, 3.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.