Al casarse con Michael Bublé, Luisana Lopilato decidió armar las valijas y partir para Canadá a vivir con su esposo y allí criar a sus hijos. Sin embargo, va y viene entre el país mencionado y Argentina debido a proyectos laborales. Uno de ellos es "Matrimillas", ficción que protagoniza junto a Juan Minujín y dirigida por Sebastián De Caro para Netflix.

Según lo que informó La Pavada de Diario Crónica, Lopilato llegó el jueves 10 con su familia y se instaló en Nordelta, acompañada allí también por su mamá, quien se ocupa de los tres chiquitos, Noah, Elías y Vida. En tanto, la producción eligió varias locaciones, algunas de ellas en el Gran Buenos Aires, cerca de Tigre, lo que le facilita las cosas a Luisana.

Además, se van sumando incorporaciones especiales a la película como la de Betiana Blum, quien interpreta a la mamá del personaje de Minujín, y llega a filmar el 28 de este mes.

Luisana Lopilato, en la dulce espera

En el último videoclip de Michael Bublé se la pudo ver a Luisana con una impactante pancita de embarazo. En un primer momento, se barajó la idea de que sea parte de la historia contada en el video, pero luego tanto Bublé como la actriz de "Casados con hijos" confirmaron la noticia de que estaban esperando a su cuarto hijo.

"Ooops! We did it again… bebit@ en camino", escribió Lopilato en Instagram, en referencia a la clásica canción de Britney Spears. En las fotos se la podía ver junto a su esposo y con sus hijos agarrándole la panza.

Luisana Lopilato, embarazada.