Ya no seguirán con los vivos en Instagram Luisana Lopilato y su marido Michel Bublé, aconsejados por los abogados ingleses que los están representando en la demanda que iniciarán por un video falso que circuló en las redes. Se trata del que, editado, muestra a la actriz consintiendo una supuesta violencia de género. Han logrado detectar de qué computadora (IPD) salió y van con todo. Por lo demás, Luisana espera la hoja de ruta de prensa de Netflix para comenzar con las notas vía webcam promocionando “La corazonada”, filme que realizó con Joaquín Furriel y Maite Lanata, y que se estrena el próximo 29 de mayo. Además, fue nombrada por la marca francesa de tintura de la que es imagen como “embajadora” en América latina.

***

Tal como anticipamos, se maneja la primera quincena de junio para el regreso del “Bailando 2020”, razón por la cual los productores Chato Prada (quien no va a participar) y Fede Hoppe, que sigue en la casa de su novia Macarena Rinaldi, activarían los ensayos. La idea es que los concursantes tengan al menos un mes de práctica antes de enfrentar al jurado, y aseguran que sería la semana que viene el inicio “oficial”. Entre los confirmados, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, Anita Martínez, Bicho Gómez, Benito Fernández, Malena Guinzburg, Mica Viciconte, Charlotte y Alex Caniggia, Mariana Genesio.

***

Buenas noticias para el elenco de “Un estreno o un velorio”, ya que obtuvieron una parte del dinero que les adeudaba Flavio Mendoza por la temporada en el teatro Luxor, de Carlos Paz. En rigor, a las dos actrices protagónicas les pagó un 25% de la deuda, y quedó en completar los pagos en breve. El bailaríncoreógrafo y empresario habría asegurado que para poder empezar a cumplir habría tenido que pedir un préstamo, y que pediría otro para quedar en cero. Pero por suerte lo habría conseguido. De cualquier modo, las intérpretes lo bancan y lo van a esperar.

***

Llevan adelante un blog que se titula “Club kinkymanía”, para mantener viva la energía y las ganas de los seguidores de “Kinky Boots”. A cargo del director Ricky Pashkus, participan Martín Bossi, con tutoriales de humor, Gustavo Wons, hace lo propio en escenografías, Verónica de la Canal, con diseños, Fer Dente y Sofi Morandi, con canciones famosas. En ese blog además se puede aprender cómo se viste una drag queen, cómo se maquilla, cómo se mueve, y habrá tutoriales para acercar el teatro a los espectadores. Aún sin fecha firme para el regreso a la sala del Astral, piensan entre septiembre y octubre, con un tercio de la disponibilidad de las localidades. Veremos.

***

Con mucha preocupación vive estos días Carolina “Pampita” Ardohain, quien aún no tiene fecha de regreso a su programa “Pampita online”, y se mantiene stand by. No hará nada hasta que no exista un “ok” del gobierno. Sucede que comparte con sus tres hijos la casa de Barrio Parque, en la calle Juez Tedín (vecina de Susana, de Barby Franco y Burlando, y Marcela Tinayre), y su marido Roberto García Moritán más los hijos de él, y decidió no moverse ni para comprar comida. Hace bien, ya que no quiere poner en riesgo a nadie. En cuanto al “Bailando”, tiene la misma exacta postura.

***

Tienen toda la disposición para volver a grabar “Separadas”, en Pol-ka, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo, entre otras. El punto es que necesitan la apertura de la cuarentena para sentirse seguras a la hora de enfrentar las escenas, que, dados los nuevos protocolos, no tendrán besos, abrazos ni acercamientos. Se supone que algunas situaciones las salvarán vía la edición, de hecho están modificando los libros para que pueda resolverse. El otro punto en cuestión son las quincenas que aún no han sido cobradas, y que están negociando.

***

Ensayaron sin cámaras, para ir aceitando la dinámica del programa “Siempre con vos”, Carolina Papaleo y Julián Weich. En medio de la pandemia, se comunican por Zoom -no presencial- , con la inmensa fortuna que ambos se conocían como padres, nada que ver con el trabajo, pero no sucede lo mismo con los especialistas. El estreno es el sábado a las 21 (sí, lo pasaron al prime time), en Canal 9, en que estará el médico Claudio Santa María explicando el origen del coronavirus. Va a competir con “PH” y Juana Viale. Irán en vivo los sábados, de 21 a 24, y los domingos, de 21 a 23.

***

Hay productoras como Mandarina, propiedad de Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, que están haciendo “aportes de capital” para pagar los sueldos (sin quitas), de las 150 personas que tienen contratadas. Según pudimos informarnos, están sosteniendo la situación de sus programas, que son “LAM”, “Confrontados” y “Crónicas de la tarde”, sin tocar el dinero de ninguno de sus panelistas o productores. Chihade espera que pronto pueda salir al aire “Mamushka”, que es el programa que mejor les factura. Pero está muy bien que paguen como corresponde.

***

Mientras en Telefé todavía no ponen fecha para la emisión de “Graduados”, esta noche seguirán con “30 años juntos” y el primer capítulo del exitazo “Grande pa”. Como es de imaginarse, Arturo Puig hablará vía web sobre aquella experiencia con “las chancles”, que marcara picos históricos de rating y que los hizo crecer a todos y todas del elenco. Diremos que continuarán la semana que viene con el ciclo y verán cuándo va “Graduados”. Es un día a día.

***

Curiosidades de rating: el martes lo ganó Telefé, 7.1 puntos de promedio, que tuvo lo más visto con la novela turca “Y tú quién eres?”, 9.0 , “Corte y confección”, 4.6, “El gran premio de la cocina”, 6.0, “Fantino a la tarde”, 6.0, “Confrontados”, 2.2, y “Seguimos educando”, 0.5. Como puede analizarse, la mayor audiencia se fue del prime time a la segunda tarde. Luego, “Telefé noticias”, 8.6, “Telenoche”, 5.5, “Bendita”, 4.3, “Polémica en el bar”, 2.9, “Editando tele” y “TV Pública noticias”, 0.4. En tanto, “Bienvenidos a bordo”, 7.4, “Juntos podemos lograrlo”, 5.8, “Intratables”, 2.9, y “Cine argentino”, 1.0. Sobre el final, “30 años juntos”, 4.6, perdió con “Las mil y una noches”, 5.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.