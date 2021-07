En Uruguay esperan que Luisana Lopilato acuda a declarar -tiene como fecha tope el 18 de octubre- en un juicio iniciado hace años por su padre en representación suya, ya que era menor de edad. La empresa demandada por don Lopilato es una conocida compañía de sistemas de seguridad, su momento otro nombre utilizó durante mucho tiempo una foto de la actriz -entonces niña- como parte de su publicidad en cartelería y otros productos. Esto sucedido autorización, y ahora llegó el momento de la resolución final del conflicto. Si la actriz argentina no asiste al llamado, la causa se caerá y dejará el camino libre a los acusados de contraatacar con una demanda.

***

Finalmente Netflix puso fecha de estreno para la esperada serie argentina “El Reino”. El 13 de agosto se conocerá esta historia repleta de intrigas y misterios, que gira alrededor del asesinato de un candidato a la presidencia de la Nación. Los nombres son todos de primera: Chino Darín, Nancy Dupla a, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Mora n y Diego Peretti, entre otros. Dirigida por Marcelo Piñeyro y creada en conjunto con Claudia Piñeiro, la serie es producida por K&S Films. Compuesta por 8 capítulos, la serie se suma a otras nacionales ya estrenadas como “Apache: la vida de Carlos Tevez”, “Puerta 7”, “Casi feliz” y “Carmel: ¿quién mató a María Marta?”.

***

Wanda Nara siempre sorprende con la espectacular vida que disfruta junto a su familia, ahora en la isla de Capri. A bordo de una espectacular embarcación y con variados looks, la mediática se mostró sexy como si fuera una modelo. Trascendió también que aún no definió si regresará a la Argentina para participar en la tercera edición de “MasterChef Celebrity”, pero todos apuestan que no lo hará por varios motivos, entre ellos, dejar a sus niños en París. Otros, más filosos, dicen que no necesita el abultado cachet que le estarían ofreciendo.

***

Amable y simpático, Beto Casella caminaba por Palermo sobre la calle República Árabe Siria, ante los pedidos de selfies y “mangueos” de los vendedores, este miércoles. Al conductor le encanta ese barrio, donde tiene muchos seguidores. Estaba organizando encuentro -con distancia socialjunto a amigos de otros tiempos. Cuando le señalamos su llamativa generosidad -para un famoso, se entiende-, él con humildad respondió: “haya laburo, se hace”. Y se mostró optimista con el futuro de la Argentina: “Nosotros siempre nos levantamos, creo en el país, vamos a zafar”. Digamos que conduce “Bendita” hace años y en Radio Continental la rompe con “Bien levantado”. Damos fe.

***

Nazarena Vélez está dispuesta a casarse otra vez, una decisión que tomó a días de cumplir los 47 y con tres hijos, de 27, 21 y 11. Hace más de dos años que está conviviendo con el actor Santiago Caamaño, conoció un verano durante la temporada teatral Mar del Plata. Lo cierto es que su enamorado la hace feliz y ella, además de disfrutar su presente, quiere “todo de como lo dijo historia de Instagram. Seguramente, pasará por el registro civil Barbie, y el año que viene ella. ¡Qué lindo que la gente se quiera!

***

Telefé no piensa ceder ni medio punto su liderazgo en el rating, por eso anuncia para el martes 13 de julio, de lunes a viernes a las 10.15, el regreso de “Josué y la Tierra Prometida”, la superproducción bíblica de los creadores de la exitosa “Moisés y los Diez Mandamientos”, serie cuya reposición termina el lunes. Le dio muy buenos resultados en ocasión de su estreno, allá por octubre de 2017, y durante sus 169 capítulos logró un promedio de puntos. La ficción grabada en estudios de Río de Janeiro y también en Angola e Israel, en más de 40 locaciones, con grandes efectos especiales y un elenco de 80 actores. Hitazo internacional.

***

Los números de “El club de las divorciadas”, que conduce Laurita Fernández y del que ya desertó la Rampolla, vienen muy fl ojos. Había expectativa cuando la productora Kuarzo armó el programa para salir al toque del levantamiento de “Corte y confección famosos” que conducía Andrea Politti, ahora no sólo no mejora, sino más al revés. Está claro que cuando los dioses de la audiencia no te acompañan hay que probar todo, pero con mínima lógica. Veremos cómo sigue el próximo capítulo de la ex (bueno, una de varias) de Nicolás Cabré.

***

Los no tan centennials recordarán a Reinaldo Wabeke, quien se hizo famoso en 2007 al casarse con Adelfa, una señora 58 años mayor y a quien heredó pronto. El joven luego se descarrió, fue arrestado con 5 kilos de cocaína el año pasado, y se encuentra detenido a la espera de su condena en la cárcel de Coronda, Santa Fe. Su realidad es bien opuesta a la de su efímera Reinaldo pasa sus medicado y tratamiento psiquiátrico. Ante el acoso de otros presos, está alojado en el pabellón de policías, sin visitas y solo. Pero la desesperación con él y, según representante, ya intentó dos veces quitarse la vida. Triste destino.

***

Curiosidades del rating: “La Voz Argentina”, 23.5 puntos de promedio el miércoles, y “Doctor Milagro”, 18.5, los dos programas reyes de la audiencia. En El Trece, Marcelo Tinelli con “ShowMatch. La Academia”, 9.3, sigue siendo el “uno”, y le siguió “100 argentinos 7.3, que le a “Cortá por Lozano”, 6.6. Le fue mal a Laurita Fernández con “El club de las divorciadas”, como decíamos, 3.6, versus Fuerza de mujer”, América, “Intrusos”, 2.9, empató con “El show del problema”, del Nueve, en tanto “Todos estamos conectados” en la TV Pública fue lo más visto: 1.3. Net TV está bien con “Reperfi lar”, 0.6, sólo superado por “Betty la fea”, 1.3. El día lo ganó Telefé, 11.0; El Trece, 6.1; Canal 9, 3.2; América, 2.2; TV Pública, 0.9, y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.