Los directores/productores Mariano Cohn y Gastón Duprat están en negociaciones con una estrella internacional para convencerlo de que venga a rodar a nuestro país. Se trata de la serie de Disney “Nada” con Luis Brandoni, guion de la dupla y elenco que dependerá del "ok" de este enorme artista.

.

De hecho estuvieron en Zoom hablando en inglés con el elegido, que leyó los primeros cuatro libros de la sitcom -de media hora cada uno- cuya fecha de grabación sería en mayo, según La Pavada de Diario Crónica.

Están en las negociaciones un avión privado (porque es estrella, es mayor, y se cuida del Covid), las fechas, y terminar con sus dudas ya que nunca hizo ficción para televisión. Todos cruzando los dedos. Ayuda que es amigo personal de Brandoni desde hace décadas.

Luis Brandoni, en plena temporada teatral

El actor está haciendo temporada de verano en Mar del Plata con la obra "El acompañamiento", junto a David di Nápoli. "Es una temporada difícil, muy cambiante y con muchos casos (...) No se puede comparar con épocas pasadas. Esta ciudad tenía en cartel más de 50 espectáculos de teatro, y eso es algo que en este momento no está ocurriendo. Y algo parecido está pasando en Buenos Aires. Quizás la gente se desacostumbró un poco, tiene temores de ir al teatro, vaya uno a saber cuáles son los factores que influyen", expresó a Teleshow.

Luis Brandoni en la noche en que volvió al teatro.

A mediados de enero, Brandoni sufrió una descompensación producto de la tercera dosis de la vacuna que se dio. Sin embargo, se rumoreó que tuvo un ACV, aunque él lo negó rotundamente. "Mi organismo hizo una reacción distinta de la tercera vacuna que me di hace unos días. Eso me afectó, y en el caso de la segunda vacuna me había pasado lo mismo", dijo el exdiputado en diálogo con ese medio.