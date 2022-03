Luego del éxito de "El primero de nosotros", Luciano Castro ya está pensando que hará en el futuro. A pesar de tener varias propuestas, se decidió por una y formará parte de la productora de Guido Kaczka. Dicho sea de paso esta noche estrena en sociedad con Guillermo Francella y Netflix la película "Granizo" que dirigió Marcos Carnevale.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, el novio de Flor Vigna compartirá elenco con Mirtha Busnelli, Betiana Blum y María Leal. Sin embargo, la estrella del nuevo show televisivo será Claudia Lapacó. La idea es filmar una ficción corta.

Las grabaciones comenzarán el 18 de abril y terminarán el 10 de junio. Además, será grabada en el Estudio Mayor de la productora. La participación del ex marido de Sabrina Rojas, le agregará un poco de color a la novela.

De a poco se irá conociendo la trama de la tira y quienes serán los otros artistas que participarán. Así como también, cuándo se estrenará y qué días estará al aire. Por el momento, el actor está muy contento con su presente y con la gran repercusión que está teniendo la novela de Telefe.