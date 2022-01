Mientras pareciera que no termina más el escándalo de su salida de " Casados con Hijos", Érica Rivas, una de las actrices más talentosas de su generación, al igual que Pilar Gamboa, está a pleno con su espectáculo "¿Qué pasa hoy acá?".

La Rivas, que no se anda con medias tintas, ya que no sólo se peleó con la gente de " Casados con Hijos", anunciada ahora para el 2023 en el Gran Rex y que la convocarían, sino también con todas las letras se quejó de Ricardo Darín. Lo hizo cuando trabajaron juntos en "Escenas de la vida conyugal", de la que se bajó no sin lío grosso.

En este momento ella, amante de lo alternativo, eligió el Centro Cultural Konex para su debut con la performance de "¿Qué pasa hoy acá?". Lo curioso es que con Martín Rechimuzzi harán apenas tres funciones a partir del 9 de febrero en forma presencial, según informó "La Pavada" de Diario Crónica.

Luego, tiene proyectos en cine que incluirían a su hija Miranda De la Serna.

Érica Rivas se alejó de " Casados con Hijos"

En diálogo con Filo News, en su ciclo "Caja Negra", Rivas dio su visión de la historia de por qué tuvo un cortocircuito con la gente de " Casados con Hijos". "Re quería hacerlo. Casi soy la única que estuve siempre feliz con mi personaje y orgullosa también", comenzó.

"Yo quería hacer una película por año, “Los Argento se van de vacaciones” o algo así pero me dijeron que no", reveló.

Érica Rivas en el papel de María Elena Fuseneco.

"Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista", expresó la actriz en diálogo con Julio Leiva.

Con respecto a la difusión de un mail a diferentes ciclos periodísticos sobre su punto de vista de la obra y con algunas correcciones, hace unos años atrás, ella dijo: "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...".