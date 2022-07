Luego de que se difundieran imágenes del esposo de Pepe Cibrián, Nahuel Lodi, a los besos con otro hombre a un mes de su casamiento, el productor teatral viajó a Córdoba, para trabajo en su próxima comedia, "Dorothy", y reflexionar sobre su futuro en soledad o en pareja.

.

"Le pedí a un conocido de ambos que le dijera a Nahuel que se fuera, esto ya no tiene solución. Creo que él no tenía claro que estaba casado con alguien popular. Y cada cosa que hace puede ser expuesta, tiene sus consecuencias. Yo esas imágenes no me las puedo sacar de la cabeza", declaró el dramaturgo sobre lo sucedido.

Pepe Cibrián se separó de Nahuel Lodi a un mes de su casamiento, por las imágenes que salieron a la luz del joven con otro hombre.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, Pepe Cibrián también se encuentra planeando lo que será la presentación de "Drácula" en Carlos Paz en el Teatro del Lago. El actor llamó a la producción para avisar que él irá con su elenco cordobés y les pidió que a la gente que está a cargo de la producción les hagan descuento.

La entrada está $7.000 pero como los jóvenes van con el maestro a aprender, no tienen fondos suficientes. De todos modos, las funciones de "Drácula" para octubre en Buenos Aires se mantienen en $12.000.

