El próximo domingo 31 de octubre Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas se despiden de "Una semana nada más" en El Nacional. Vale aclarar que en esta temporada Gimena reemplazó a Flor Vigna, la ahora novia de Luciano Castro, quien había arrancado con la comedia que dirige Mariano Demaría. Dicen que el trabajo de Accardi da que hablar y que parece otra obra, según informó " La Pavada" de Diario Crónica.

.

Paran noviembre y diciembre, Nico y Gime se van a descansar y el 1º de enero de 2022 debutan en Mar del Plata por primera vez en la sala de Lino Patalano, el Radio City, ya que la pandemia impidió que se hiciera temporada este año.

Un año complejo para Gimena Accardi y Nico Vázquez

El pasado junio, la pareja de actores estaba alojada en un edificio que formaba parte de un complejo llamado Champlain Towers, ubicado en la calle 88 y Collins Avenue en Surfside, cerca de Miami Beach, que se derrumbó mientras ellos estaban dentro del inmueble.

Ellos se salvaron de milagro, gracias a que pudieron escapar a tiempo. Vázquez compartió su testimonio con Ciudad: "Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba, y en diferencia de seis o siete segundos que subimos al ascensor, se movió al ascensor parando en el lobby como siempre, y arrancó una polvareda con un estruendo muy fuerte, no entendíamos qué pasaba. Si era un tornado, un ataque, lo más parecido a una película".

El derrumbe en Miami, del que se salvaron Gime Accardi y Nico Vázquez.

"Empezamos a correr, junto con tres o cuatro personas más que había, no éramos muchos. Estaban desbordados por los nervios. Ahí recién entendimos que se había caído parte del estacionamiento, con muchos autos hundidos, alarmas sonando. Gime me hizo caer en la cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla. Y pasamos dos o tres minutos más de estado de shock, de no entender, y ahí le dije a la gente que estaba muy nerviosa, y principalmente a Gimena, que cruzáramos… y ahí escuchamos un estruendo imposible de relatar, porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas. Nosotros no vimos mucho, pero en ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando", expresó.