Martín Bossi será de los primeros actores en grabar su participación especial en “ ATAV 2”, con la idea de que sean entre 5 y 7 episodios. Lo irán viendo en Polka en cuestión de tiempo y dinero. Bossi había sido convocado como protagonista de la tira y estaba entusiasmado, pero tiene “Kinky Boots” en el Astral, que les va genial y están segundos en recaudaciones en CABA. Van detrás de Adrián Suar, justamente quien lo llamó para “ ATAV 2”. Además, Martín Bossi grabará en las semanas próximas, ya que en septiembre se dará el gusto de trabajar para Disney en su plataforma Star+ protagonizando la serie “Amores inesperados” que hará con Marcos Carnevale y cuya producción es compartida con Disney, Dabope y Rimas.

* * *

Varios famosos/famosas tienen su cuarto en el Hilton de Puerto Madero como parte del acuerdo de Telefé por los premios Martín Fierro. Además de Pampita y Marley con Mirko, por supuesto, se alojará en una súper suite la star Lali Espósito. Cuando termine la transmisión del Martín Fierro, Lali, que espera ganar premios por el big show y el jurado esa noche, se quedará en el hotel tranquila y feliz. Al día siguiente, ya recuperada su energía, tiene que ir a grabar “La Voz Argentina” a Martínez. Todo el jurado graba cuatro días de la semana -salvo el día del censo-, de modo que tienen que estar a pleno, Soledad, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. Además, Lali está preparando su primer concierto aquí después de mucho tiempo, en el Luna Park, con aforo de más de 9.000 personas para el 23 y 24 de junio con entradas a más de $16.000. Hoy el negocio de la música es súper rentable.

* * *

La actividad en el Instagram de Guillermina Valdés está bastante enfocada en su faceta de emprendedora. De hecho, usa y recomienda sus cremas y quiere sumar anteojos, perfumes y cosméticos. Así, el 10 de marzo pasado realizó solicitudes de registro de su nombre como marca en la clase 9 (anteojos) y en la 3 (perfumes y estéticos). Ambas solicitudes fueron publicadas en el Boletín de Marcas y no tuvieron oposiciones de terceros. En cuestión de días a la modelo y empresaria le deberían conceder el registro. Mientras tanto, ya se exhiben en las vidrieras de algunas ópticas anteojos y marcos para anteojos que tienen estampado su nombre como marca. En cuanto a su separación de Marcelo Tinelli, las aguas están calmas.

.

* * *

Últimos detalles del Martín Fierro del domingo próximo en Telefé. Susana se producirá espléndida e irá con su chofer y su seguridad, acompañada por Mecha, Lucía y Manuel. Del Trece, Guido Kaczka, con su mujer Soledad, van con paciencia mientras verán todo el show. Nominado por los programas “Bienvenidos a bordo” y “Los 8 escalones” (también productor) y Guido como conductor. En el Hilton, por “Corte y confección”, se suman Andrea Politti, Verónica de la Canal, Benito Fernández, Fabián Zitta, Matilda y Fabián Paz, el ex socio de Guillermina Valdés. Del magazine “Flor de equipo” van Florencia Peña y todos los columnistas. Así, la mesa de la favorita “MasterChef Celebrity” tendrá sorpresas; Diego Guebel, el capo de Boxfi sh, más los jurados Germán Martitegui y Damián Betular, Claudia, Mery del Cerro, Tomás Fonzi, Sol Pérez y Santiago del Moro, que va con María. Y estará el gran Jey Mammón, nominado como revelación y por “Los Mammones”, los dos de América.

* * *

Tras el escándalo de proporciones que generó la salida de Ingrid Grudke de la obra del ex senador Nito Artaza, la modelo volvió a su labor en “Los 8 escalones”, donde está contratada. Ahí contó lo que vivió con la producción y se conmovió por la falta de zapatos de los bailarines que eran sus compañeros. La Grudke estaba bien amargada por la situación y se descargó en Estudio Mayor frente a su colega Nicole Neumann. Tienen buena onda y se turnan los días de trabajo en el programa. Desde el lunes Nicole sólo irá tres veces, y el resto la cubre Ingrid.

* * *

Un detalle divertido cuya protagonista es una estrella, “millo”, casada con admirado músico y cantante, y del otro lado un sastre de 80 años ubicado en Palermo Hollywood. Tan de moda los canjes de todo tipo y color, cuando en redes hay gente rica que pide hacer la publicidad de la ropa, un mínimo. El diálogo que tiene la estrella: “Maestro, ¿no puede hacer un traje para mi esposo?”, pregunta la actrizcantante-madre y millo, ante lo cual el viejo modisto de buenos modales responde “Sí, no hay problema, ¿para cuándo lo necesita?”, y entonces aparece el tema obvio del costopago. Digamos que un traje a medida, artesanal, con muy buena tela y todo a la antigua, cotiza arriba de los 140.000 pesos, sólo de hechura. “¿Podríamos arreglar por canje?”. El hombre, tranquilo, le dice: “¿Para qué me sirve a esta edad un canje? Nooo, de ninguna manera”. Ah, los canjes todo bien, pero hay quien quiere el efectivo.

* * *

En “La Peña de Morfi ”, también dentro del panorama “previa del Martín Fierro”, se dará un móvil desde la cocina del Hilton “espiando” el menú de la noche. Tienen que lograr que les permita el chef mostrar la cocción de los platos. Sobre todo para que vea y compruebe Santiago Giorgini, amante de la carne roja, cómo cocina el cordero y entonces descubrir si el chef del 5 estrellas tiene otro método. Van a estar en el programa con sus actuaciones los Pimpinela, Rubén Rada, artistas que grabaron dueto con Jey, y de paso el debut del conductor como solista junto a Benito Cerati. Va por ahí.

* * *

Curiosidades del rating: Telefé, ganador del miércoles por ventaja de 1,2 puntos de promedio, perdió en cinco horarios de su programación. Fueron los de “Arriba argentinos”, 3.4; vs. “Buen Telefé”, 2.6; “Zuleyha (esto pasó)”, 3.3, vs. “Nosotros a la mañana”, 4.5; “Flor de equipo”, 4.1; vs. “Socios del espectáculo”, 6.2, y en el prime time “El primero de nosotros”, 9.7, vs. “El hotel de los famosos”, 9.9, y por último “Net”, 3.8, cayó con “En síntesis”, 5.6. En la franja más competitiva empataron Flor Peña y “La hora exacta”, 1.8, en tanto “Intrusos”, 3.0, y “LAM”, 3.6, fueron los de mayor audiencia en América. Por el lado de Net TV destacó, “Como todo”, 0.6; TV Pública, “Cocineros argentinos”, 0.8, y Canal 9. “Bendita”, 4.3. Y el informativo de mayor audiencia. “Telefé noticias”, 10.2 mientras “Telenoche”, 6.9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.