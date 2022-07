A pleno está Florencia Peña con muchos proyectos en marcha, el sábado, su futuro marido legal y técnico, Ramiro Ponce de León (será legal el 19 de noviembre), estuvo viendo la pasada de “Network” en el teatro Coliseo. Dirigidos por Corina Fiorillo el elenco, que incluye a Pablo Rago, Eduardo Blanco, Coco Silly y César Bordón, van adaptándose a una escenografía (Ferrari) que es un protagónico más. La Peña tiene un paréntesis en noviembre para su doble fiesta de casamiento a la antigua en Salta donde inaugurará su casa, y aquí en Palermo. Y casi enseguida los ensayos de “Casados con hijos”. En el medio, aún sin fecha cierta, el estreno de “Más respeto que soy tu madre”, la película que rodó con Marcos Carnevale y co-protagonizó con Diego Peretti. Va por ahí.

* * *

Tal cual lo adelantado, Telefe ya tiene cerrados a varios del “jurado investigador” del reality “El cantante enmascarado” que conducirá Natalia Oreiro. Les cuesta armar el elenco que canta y lleva la máscara, muchos no quieren hacerlo porque no les cierra. Sin embargo, en España fue un boom y la segunda temporada arrasó. Aquí no quieren que trasciendan los famosos enmascarados, pero el jurado está cerrando. Grabarán en agosto con Federico Levrino en la producción para salir en octubre en el prime time. Resulta bien interesante que hayan cerrado con Nicolás Vázquez, y algunos de chicos /chicas Cris Morena, aunque hubo varias que no agarraron viaje. En cambio, también dio el “sí” Roberto Moldavsky (jurado) y como dijimos Fátima Florez, quien aún no firmó y llegó de San Luis, tras funciones con localidades agotadas. El público le pide y espera a su imitación de Cristina. Se va llenando el cartón.

* * *

El lunes que viene llega el Puma Rodríguez desde Miami y Cristian Castro desde México para la primera grabación de “Canta conmigo ahora” en el estudio de Don Torcuato que mostrará a un Marcelo Tinelli como nunca se lo vio. El formato de los 100 jurados y un cambio en el estudio que va a dar que hablar, y que todavía dicho sea de paso, están con los detalles. A prueba y error hasta el último minuto y ahí dirán el horario en que graban. Entre los elegidos además de la familia, Coti, Cande y El Tirri, un “Jazán” (cantante litúrgico en templos, como lo fue el padre de Adrián Suar), el cura rockero, y los que fuimos mencionando. La idea es, una vez que lo tecnológico en el estudio esté Ok se grabe, se evalúe el contenido y que salga al aire el lunes 25. Ya está oficial la fecha.

* * *

Tras la salida del programa “Susana invitada de honor” con Sebastián Yatra el domingo en Paramount plus, es el turno para que lo vea la gente en la pantalla de Telefe. Mientras la estrella debuta el viernes en Punta del Este con “Piel de Judas”, el lunes 18 a las 23, después de “La Voz argentina”, se verá el especial con el cantante colombiano. Divertidas las visitas cotidianas de los dos, que van desde el subte a comer mozzarella seguidos por infinidad de personas. Minutos para pasarla bien.

* * *

Confirmado que la empresa Amazon no tiene a nadie (ni técnicos ni actores/actrices) contratado para lo que sería la segunda temporada de "Maradona Sueño bendito”. De hecho, la primera no tuvo el éxito mundial que soñaron, una de las razones por las cuales se fueron demorando. Ahora hay una reescritura de guiones, pero del elenco original, quedan pocos dispuestos. Palomino ya adelgazó, Julieta Cardinali está en Star plus, Mercedes Morán en Netflix, Jean Pierre Noher convocado por Brasil, de manera que irán viendo. En cuanto al juicio de Claudia Villafañe por no haber leído los guiones, la Corte Suprema de Justicia aunó todos los reclamos en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 20 de La Plata. Se junta con el sucesorio.

* * *

A pesar de que el rating no acompaña tanto, Mario Pergolini sigue apostando por el pastor evangélico Dante Gebel en Canal 9 los martes “La divina noche”. Así, invita a figuras para ser entrevistadas en Los Angeles, y ya fue Manuel Wirtz, Dalia Gutmann, Sebastián Wainraich y Miguel del Sel, entre otros. Estaba embarcando Arturo Puig, quien cuando lo habían invitado y se hizo el test de covid le dio positivo. Ahora está Ok, y hoy estará en LA con Gebel. Dicho esto, el pastor tiene en venta su función para finales de octubre en el Luna Park. Este es Gebel, no Guebel como el dueño de Boxfish, y ex socio de Pergolini.

* * *

Vuelve en horas desde España Mariano Torre y el elenco de “Julio César”, entre ellos Marita Ballesteros, Malena Solda, Alejandra Radano, Mario Alarcón y Mirta Wons. Se queda en Madrid con su novio Fernando Galmarini, hasta el domingo que viene Moria Casán. En tanto, Mariano llega ansioso por ver a Bahía y Risco, sus dos pequeños, de su pareja con Elena Roger. Y de este modo, antes de volver al trabajo, acompañar a la Roger en los últimos ensayos de “Piaf”, con producción de Suar en el Liceo, que ya agotó las primeras dos semanas de funciones. Es una pareja que saben cuidarse y a la vez ser libres.

* * *

Se está dedicando a recuperar su espléndida figura y descansar cabeza y cuerpo, Catherine Fulop en su espectacular piso de Miami con su marido Ova Sabatini. Al parece, “Ova” le pidió que descansara y no esté pendiente del celular o del trabajo, en tanto estuvo con Oriana unos días compartiendo. La más chica Tiziana eligió quedarse en la casa, tranquila y feliz con sus amigos y amigas. Hay que decir que Cathy tiene propuestas de televisión, otro reality, y de teatro, pero por el momento el stop está a full.

* * *

Curiosidades del rating: el prime time del domingo Telefe, 11,3 puntos de promedio, El Trece, 6,8, Canal 9, 1,3, América, 1, TV Pública, 0,8, Net Tv y Bravo TV, 0,1. Lo más visto “La Voz Argentina”, 15,4, “PPT”, 10,2, “El debate”, 5,6, “La noche del domingo”, 1,3, “Crimen & misterio”,1,1, “Cine Canal 7”, 0,5. Antes “Pasapalabra”,10,1, que superó a “100 argentinos dicen”, 9, que a su vez le ganó a “El último pasajero”, 7,7. La mayor audiencia en América “La noche del domingo”, 1,3, Tv Pública “ATP Lanús-Huracán”, 1,4, Canal 9 “Implacables”, 2,1, Net Tv “Pares de comedia”, 0,3, y “Bravo Tv”, “Las bravas”, 0,1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.