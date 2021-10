Ya novia formal de Luciano Castro, Flor Vigna, quien además del amor en primavera, apunta a hacer una carrera musical, le dio el sí a Guido Kaczka. Estará en “Los 8 escalones” el martes, la invitada de lujo, y seguro se prestará a algunos chistes sobre su recién estrenado amor. El lunes es el turno del papá de Andy Kusnetzoff, el sexólogo, doctor Juan Carlos Kusnetzoff.

***

En Kuarzo siguen trabajando en su apuesta más fuerte desde lo económico y artístico “El juego de la Oca” para el prime time de El Trece, en espera del final de “ShowMatch La Academia”. Anticipamos que estaban haciendo casting casting para la conducción, entre los que ya mencionamos, Fede Bal y Laurita Fernández. Es decisión de la emisora, por lo que ahora van a probarse Ángel de Brito y "El Pollo” Álvarez. Todavía tienen tiempo para decidir en virtud de que ni siquiera se terminó la escenografía que está construyendo Alberto Negrín.

***

Tranquilo Marcelo Tinelli encara esta última etapa de “ShowMatch La Academia”, que el viernes le ganó a la tira turca “Zuleyha”, en tanto confirmamos que su contrato con Artear incluye el 2022. Habrá que ver. Por lo demás, el lunes abre el novio de Hernán Piquín, Agustín Barajas con Loli Ruiza y la chiquita Martina Gallo de 9 años, que dicen que es impresionante. Segunda pareja la de Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas con Dilma Sofía, de 10, y un tema de Justin Bieber. Como es de imaginar para un feriado que se paga doble, el programa va grabado.

***

Cumplió los 30 Lali Espósito e hizo un fiestón del sábado con “Miranda!” cantando en vivo, en un salón de Escobar (no en su casa de Nordelta) y cantidad de amigos. Sorprendió Jimena Barón con la mejor onda, también la pareja de Chino Darín y Úrsula Corberó, el ganador de Masterchef Celebrity, Gastón Dalmau, Candela Vetrano, Marley, Peter Lanzani, el ex más conocido de Lali. La cantante antes de la fiesta hizo una previa de producción de ropa con brillos, haciendo juego con las uñas, y los zapatos. Salvo quienes estaban en el teatro como Nico Vázquez y Gimena Accardi, o Verónica Llinás, de quien se hizo muy amiga, no faltó nadie. Todos quienes trabajan con ella en la serie “El fin del amor” escibieron en sus redes y no faltaron Mariana Genesio Peña, Erika Halvorsen, y los productores de la serie de Amazon. Mau y Ricky andaban por ahí en la Fiesta de la Flor.

***

Suerte increíble en su carrera con un subidón importante para Andrea Frigerio, quien estuvo en España para los Premios Platino, ahora en Cannes series por “Limbo", de Star+, cuya protagonista

es Clara Lago, y ya tiene contrato para una serie en Río de Janeiro. Es la misma a la que convocaron a Verónica Llinás, las dos grabarán un capítulo para una plataforma que convoca a varios actores y actrices de América Latina. La Frigerio viaja el 13 de noviembre, se aloja en un cinco estrellas en suite de 50 metros, y vuelve el 23 de ese mes. Más o menos por ahí, también la Llinás. Vale decir que allá les pagan en dólares, lo que aquí costaría cuatro meses de trabajo, lo ganarán en 10 días.

***

Curiosidades del rating: el sábado lo ganó Telefe , 6,1 puntos de promedio, El Trece, 4,5, Canal 9, 14, América, 1,3, Tv Pública, 0,5, y Net TV, 0,2. Lo más visto “PH (Podemos hablar)” , con fuerte e íntegro testimonio de “Toto” Kirzner, 8,9, versus Juanita Viale, 6,5, mientras que “Pasapalabra famosos” obtuvo 7,1, y quedó segundo en el día. La mayor audiencia en América, “Secretos verdaderos (Maradona en Cuba)”, 1,6, en Canal 9 “Vivo para vos”, 2,2, y en Net TV, “Lo mejor de Pampita on line”, 0,4. Más allá de la medianoche “Un pequeño gran viaje”, 4,7, “Resto del mundo”, 3,9, "Comer para crecer", y "Aguante el cine", todos coincidieron en 0,7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.