Mientras se avecinan los cambios de programación en El Trece, lo concreto es que Carina Zampini, quien ya había anticipado a la productora Boxfish que sería esta (la 13) su última temporada de “El Gran Premio de la cocina” (programa que se vio perjudicado por desgaste y el fracaso de Laurita), está armando sus valijas. No bien termine de grabar se va a Europa a visitar amigos, con idea de quedarse octubre y noviembre. Aquí hay gente pensando un nuevo formato para la actriz-conductora, que tiene ofertas para la actuación. Anduvo muy bien mucho tiempo.

***

Tal y como informó esta sección (que agradece la mención a “Intrusos”), la situación de Benjamín Vicuña y China Suarez venía tirante hace tiempo. Como viven con idas y vueltas, nadie juraría que es definitivo, lo que sí es cierto es que los dos tienen rumbos diferentes en sus carreras. El actor chileno, padre de cinco hijos, con alta cuota en dólares a “Pampita”, tiene que terminar de grabar para Viacom / Telefe “El primero de nosotros” que tiene solo 10 capítulos terminados, ya que trabajan como si fuera una serie. Por el lado de “China” la quieren para una serie en una plataforma en España elegida por casting y para lo cual necesita que su ex Cabré le de el Ok para llevar a Rufina. Acerca de la casa inteligente y con muchas hectáreas que compraron luego de alquilarle a Fabián Gianola, y están haciendo a nuevo, tiene un presupuesto importante solo de mantenimiento. Gente rica se puede dar esos gustos.

***

Apuran la marcha de “Bake off. El Gran Pastelero” para llegar bien al lunes 13 de septiembre, con menos participantes (son 14), pero desafíos más complejos. Todos hisopados antes de grabar ya que son largas horas, y por ejemplo Betular y Pamela Villar comparten estilista, con lo cual tienen que estar positivos confirmados, por su lado Paula Chaves, como es obvio siendo mamá de una beba pequeña, tiene un camarín individual lo mismo que Dolli Irigoyen, en edad de riesgo, para cuidarse como corresponde. Se toman todos los recaudos y más, porque a nadie se le escapa que la variante Delta está en la puerta. VIACOM es un quirófano para trabajar.

***

En referencia a la “nueva tarde” de El Trece, todavía sin fijar fecha de salida, la idea es que quede “100 argentinos dicen” con Darío Barassi (el éxito), luego en lugar de “El Club de las divorciadas”, el reality de “LaFlia”, “Hogar dulce hogar” que hasta el momento tiene a Eugenia Tobal al frente de la conducción, y en el horario de la Zampini, que se lo queda Boxfish va el comediante Radagaz coun un programa de preguntas y respuestas. Los gerentes de la emisora verán si salen todos los programas (incluída la tira de Polka) en una misma semana o irán goteando la programación. Igual, hay cierto vértigo con los cambios. …………………………………………………………………………….. Ya entrando en las últimas tres semanas de “La Voz Argentina”, Marley volvió de Cataratas, Lali Espósito sigue grabando para Amazon la serie con Erika Halvorsen, los Montaner en sus casas de Nordelta no hablan de los carpinchos y la “Sole”, contratada por VIACOM planea shows. En Telefe solo les restan los vivos, de modo que se mantienen atentos a los números de rating. En cuanto al ganador /ganadora su premio es grabar un disco digital, pero lo que aún no se sabe por el tema del aforo sanitario es si van a poder programar los recitales como solían hacer. No quieren mover muchas fichas hasta tanto se sepa la real situación por el covid. ……………………………………………………………………………… Podría decirse que el popular cantante entrerriano David Adrián Martínez, conocido como "El Dipy", que ha ganado fama como politólgo de entrecasa en programas donde expresa sus opiniones sobre los políticos, se sumó al “círculo rojo” que cuida sus nombres y apellidos. En efecto, por publicaciones en el Boletín de Marcas hemos notado que el cantante presentó cuatro solicitudes de registro de la marca "El Dipy" en un logotipo dentro de un círculo rojo en las clases 25, 35, 41 y 43 que cubren productos como ropa y calzado y servicios diversos como publicidad, entretenimiento y restaurantes. De esta manera se asegurará cuando eventualmente obtenga el registro, que solamente él o las personas o firmas a las que él autorice podrán usar la marca para esos productos y servicios, y podrá accionar contra cualquiera que use la marca sin su autorización. …………………………………………………………………………… El viernes a la noche encontramos a Mirta Romay (dueña de Teatrix) en la sala Buenos Aires viendo “El beso de la mujer araña” que, dicho, está de paso, excelente versión de Puig (se luce Oscar Gimenez). Ahí contó Mirta las peripecias vividas con el gallo de TuSam Junior que su hermano Diego le dejó en custodia en su jardín de casa del barrio de River. Mañana tiene la función en El Nacional y al parecer Tu Sam hipnotiza al gallo, o el gallo es su co-protagonista, el punto es que las 3 AM empezó a cantar con toda su poderosa garganta y los vecinos, como es de imaginar le mandaron “bendiciones” en todos los idiomas. Por suerte Diego Romay lo rescató y ya está entrenando con su dueño. Insólito. ………………………………………………………………………… A esta altura del año se está armando la temporada marplatense, primer puntapié y vidriera teatral de la post pandemia. Adelantamos que Fátima Flores iría al Roxy de la mano de Lino Patalano, y según pudimos enterarnos, al Radio City, también de Patalano iría “Una semana nada más” con Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benja Rojas, el éxito que dirige Mariano Demaría en El Nacional. Vale recordar que en el 2020 iban a ir a esa sala, y la pandemia lo impidió. Además, por el lado de Rottemberg, hablan con Luis Brandoni para llevar “El acompañamiento” que acá les va muy bien. ……………………………………………………………………………. Curiosidades del rating: lo destacado del domingo es que Número uno “PH (Podemos hablar)”, 9,4 puntos de promedio, tuvo en la previa “Pasapalabra famosos”, 7,7 y en el post también a Iván de Pineda con “Un pequeño gran viaje”, 4,5. Frente a Andy, Juanita Viale (grabada), 5,8, “Vivo para vos”, 1,7, “Santo sábado”, y “Aguante el cine”, 1, y “Betty la fea”, 0,6. Antes, “Los Simpson”, 7,6, “Cine 13”, 3,2, Cine 13, 3, “Con estilo”, 1,7, y “Pasión”, 1,6. En tanto el fútbol Vélez-Lanús, 1,1. La mayor audiencia en El Trece la película “Traidor”, 7,1, en América “América noticias”, 1,7, y en Net TV, “Betty la fea”, 0,6. El día lo ganó Telefe, 7,4, El Trece, 4,5, Canal 9, 1,6, América, 1,5, Tv Pública, 0,7, y Net TV, 0,4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.