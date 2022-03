Tras su descanso de la pantalla de El Trece, y transitando su duelo privado por su ex compañero Gerardo Rozín, de cuya ausencia al Homenaje en " La Peña de Morfi" mucho se ha hablado, Carina Zampini, como buena jefa de hogar, planifica su viaje al Sur. La idea es descansar frente a las preciosas imágenes de Junín de los Andes, acompañada por amigos. En tanto, y de cara a su regreso a la televisión, evalúa con tranquilidad y sin apuro las ofertas que tiene de varias productoras. No descarta ningún formato, inclusive volver a la ficción, pero tampoco va a cerrar con algo que no le gusta.

***

Ya debe de estar feliz y contento en Villa Giardino, Córdoba, Damián de Santo, quien viajó de ida y vuelta en su auto, ya que les tiene fobia a los aviones. El actor se quedó más de una semana en un hotel del Abasto por canje, para cumplir con las notas. Le sirvió también para encontrarse con amigos y gente muy querida. De Santo se va a dedicar a poner a punto sus cabañas para recibir el turismo de Semana Santa, ya que con su mujer, Vanina, han convertido ese negocio en su ganapán. Con respecto a sus futuros trabajos en tele, por ahora es sólo publicidad.

***

Después de arreglar con Daniel Burman, que maneja la productora Mediapro, a su vez asociada a Amazon para la serie “Iosi, el espía arrepentido”, se confirma la participación de Marco Antonio Caponi. El actor, que fue el más complicado en la salida de Pol-ka, decidió “autorrepresentarse” y firmar sus contratos. A fines de abril estará viajando a Uruguay, donde se terminarán de rodar los ocho capítulos de esta segunda temporada, dirigida por Sebastián Borensztein. Repite elenco y le dan más espacio a Natalia Oreiro.

***

Mientras la diseñadora Verónica de la Canal se ocupa de hacer íntegro el nuevo vestuario para “Kinky Boots”, que vuelve al Astral el 8 de abril con Martín Bossi, su coprotagonista, Fer Dente, es el elegido de Disney para un musical infantil. El cantante actor tendrá que ir y venir de San Pablo, donde se grabará la serie, cuyo contrato de confidencialidad debe respetar por miedo a las millonarias multas. Volviendo a “Kinky Boots”, van con el mismo ensamble de bailarines, y se suma Laurita Esquivel, dirigidos por Ricky Pashkus. Al parecer, la venta anticipada de localidades está funcionando.

***

Curiosidades del rating: el estreno de “El hotel de los famosos”, 13.6 puntos de promedio, ayudó a El Trece en el prime time, aún perdiendo por 3.,4. En Telefé, “El primero de nosotros”, 15.4, logró por primera vez desplazar a “MasterChef Celebrity 3”, 14.6, de ser el programa más visto de la tele. En esa franja, “La hora exacta”,1.5; “Intratables”, 1.2; “Sumergidos”, 0.6, y “El señor de los cielos”, 0.4. Antes, “Flor de equipo” (con Denise), 5.5, versus “Socios del espectáculo”, 5.2, y “América noticias”, 1.6. El día lo ganó Telefé, 10.5; seguido por El Trece, 7.7; Canal 9, 2.6; América, 2.1; TV Pública 0.6, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.